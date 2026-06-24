Зеленски играе последната си карта! Яков Кедми предупреди за нов фронт и тежък руски отговор

/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми за рязката ескалация около Русия, масираните украински удари с дронове, заплахите срещу Беларус и въпроса защо Москва продължава да избягва най-тежките си възможни отговори. Според Кедми Киев и неговите западни покровители разчитат на опасна заблуда, че Русия няма да премине към по-сурови действия, докато руското ръководство продължава да настоява за преговори. Разговорът засяга перспективите пред войната, състоянието на украинската армия, ролята на НАТО и възможните сценарии за следващата фаза на конфликта.

Яков Кедми гостува на Владимир Трифонов в нов разговор за развитието на войната между Русия и Украйна, на фона на поредната вълна от удари с дронове и ракети по руска територия. В центъра на дискусията са атаките срещу Крим, Москва и други стратегически обекти, както и въпросът дали тези действия са знак за реална промяна на бойното поле или имат преди всичко информационно-психологическа цел.

Кедми анализира поведението на украинското ръководство и на западните държави, които продължават да подкрепят Киев. Според него реториката на украинския президент става все по-остра, а част от европейските елити все по-открито насърчават конфронтацията с Русия. Особено внимание е отделено на нарастващите възможности на Украйна в областта на безпилотните системи и на потенциалните последици от нови доставки на оръжие от Запада.

Разговорът разглежда и темата за Беларус. Кедми коментира напрежението между Киев и Минск и предупрежденията, които се появяват около възможността за откриване на нов фронт. Според него подобно развитие би променило сериозно стратегическата картина и би създало нови проблеми за украинската логистика и отбрана.

Значително място е отделено на въпроса какви възможности има Русия да отговори на атаките срещу своята територия. Кедми твърди, че Москва разполага с далеч по-голям потенциал за натиск, отколкото е използвала досега, но засега избира по-сдържан подход. Той коментира както военните, така и политическите аспекти на този избор и поставя въпроса дали подобна стратегия е достатъчна за постигане на решаващ резултат.

В интервюто се обсъждат и перспективите пред фронта в Донбас. Кедми прави разграничение между тактическите успехи и стратегическите резултати, като подчертава, че завземането на отделни градове и райони не означава автоматично край на войната. Според него много по-важни са по-мащабните оперативни направления и способността на Русия да променя цялостния баланс на силите.

Събеседниците анализират също надеждите на част от западните политически кръгове, че вътрешното обществено напрежение в Русия може да доведе до политически промени. Кедми категорично отхвърля подобни прогнози и прави паралел с други международни конфликти, в които външният натиск не е довел до очакваните политически резултати.

Засегната е и темата за преговорите между Москва и Киев. Според Кедми руското ръководство продължава последователно да демонстрира готовност за диалог, но резултатите от тази линия остават спорни. В разговора се поставя въпросът дали дипломатическите послания са достатъчни в условията на продължаваща ескалация и нарастващи военни рискове.

Особен интерес представлява анализът на ролята на НАТО. Кедми коментира дали част от действията на Киев са координирани със западните съюзници и какви биха били последствията при евентуално разширяване на конфликта. Обсъждат се различни сценарии, включително възможността за по-дълбоко въвличане на нови държави и увеличаване на натиска върху Русия.

Разговорът предлага подробен поглед върху военната, политическата и психологическата страна на конфликта. Яков Кедми представя своята оценка за реалното съотношение на силите, за ограниченията пред Украйна и за причините, поради които войната продължава да навлиза в нови и все по-сложни фази.

Гледайте целия разговор, за да чуете аргументите на Яков Кедми за бъдещето на войната, възможните действия на Русия, ролята на Запада и сценарии, които според него могат да определят развитието на конфликта през следващите месеци.

Втора част утре вечер:...

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