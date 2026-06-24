Уан И се срещна със секретаря на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу

/Поглед.инфо/ На 23 юни Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и началник на Централното бюро за външни работи, се срещна в Ню Делхи със секретаря на руския Съвет за сигурност Сергей Шойгу.

Двете страни проведоха задълбочен обмен по международни и регионални въпроси от взаимен интерес. Уан И заяви, че Китай има готовност да работи съвместно с руската страна за непрекъснато укрепване на всеобхватното стратегическо сътрудничество между Китай и Русия, за насърчаване на ускореното развитие и възраждане на двете страни, за внасяне на повече предвидимост в един турбулентен свят и за даване на съвместен китайско-руски принос към мирното развитие на човечеството.

Шойгу отбеляза, че пред лицето на дълбоките промени в света, невиждани от век насам, Русия и Китай трябва да задълбочават взаимното си доверие, да си сътрудничат тясно, съвместно да се противопоставят на всякакви форми на намеса и проникване от страна на външни сили в сферата на сигурността и да се обявят против плановете за „ремилитаризация“ на Япония. Руската страна изразява готовност за постоянно засилване на стратегическата координация с Китай в рамките на БРИКС и други многостранни механизми за съвместно опазване на регионалния и световния мир и стабилност.

В същия ден Уан И проведе среща и със секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на ОАЕ Али бин Хамад Ал Шамси.