Си Дзинпин направи работно посещение в провинция Шандун

По време на срещите и разговорите си в град Дъджоу той заяви, че модернизацията на селското стопанство и селските райони е ключов елемент от процеса на китайската модернизация. Според него е необходимо да се предприемат конкретни мерки, за да се повиши производственият капацитет и ефективността на селското стопанство, да се гарантира стабилно снабдяване със зърно и други основни селскостопански продукти, както и да се развива селската инфраструктура и се подобрява средата за живот според местните условия.

Сутринта Си Дзинпин бе в село Дунюдзя в район Линчън. Там той подчерта значението на стабилното производство и снабдяване със зърно и други основни продукти, като посочи необходимостта от подобряване на селскостопанската инфраструктура, качеството на обработваемите земи и способността за превенция и реакция при природни бедствия.

По-късно китайският лидер посети близкото Сиюдзя, което има статут на „национално цивилизовано село“. В дома на местен жител той посочи необходимостта от засилване на обществената работа на партийните кадри, по-активно решаване на практически проблеми на населението и повишаване на социалното благосъстояние и сигурността на гражданите.