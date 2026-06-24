Когато илюзията за вечност изчезне: Защо уязвимостта е най-красивата част от човешкото съществуване

/Поглед.инфо/ В условията на прогресираща деиндустриализация и свиване на реалните сектори на икономиката, на Балканите и в Източна Европа се наблюдава мащабен ръст в сектора на услугите, свързани с психичното здраве и личностното развитие. Този феномен, често маскиран като „културно завръщане към себе си“, всъщност представлява специфичен икономически клапан за извеждане на социалното напрежение. Когато доходите не успяват да настигнат цените на енергоносителите, а пазарът на труда предлага предимно нискоквалифицирани позиции в логистични центрове или аутсорсинг платформи, индивидът бива насочван да търси причините за дискомфорта си в собствената си психика, а не в структурните промени на средата.

Икономическата логистична рамка на „успешния успех“

Пазарът на психологически услуги в региона показва устойчив темп на растеж през последните пет години, като според някои неофициални данни от браншови организации секторът отчита зрялост, изразяваща се в десетки проценти ръст на годишна база. Този процес съвпада с ликвидацията на тежки производствени мощности и пренасочването на капитали към спекулативни и нискотехнологични сфери. Настоящата вълна от популярна психология, която апелира към правото на индивида просто „да бъде“, всъщност се явява логичен продукт на пазарната конюнктура. Промишлените предприятия изискват строга дисциплина, разчети в тонове, мегавати и кубически метри – параметри, които трудно се поддават на релативизация. Обратно, икономиката на услугите се захранва от флуидността на човешкия ресурс, който трябва непрекъснато да се адаптира към променящите се условия без да изисква трайни социални гаранции.

Наблюдава се тенденция, при която индивидуалната тревожност се капитализира чрез частни практики и платформи за онлайн консултации. Цената на една стандартна сесия вече варира в граници, които за по-голямата част от провинциалното население извън столицата представляват сериозен процент от дневния доход. Това превръща психологическата помощ от общодостъпна медицинска или социална услуга в специфичен луксозен продукт, предназначен за средната класа, заета предимно в административния и технологичния сектор. Тези служители са подложени на специфичен натиск, породен от несигурността на чуждестранните инвестиции и постоянната заплаха от оптимизация на разходите.

В този контекст разпространението на тезиси за „вътрешния мир“ и отказа от социално съревнование действа като упойка срещу реалното намаляване на покупателната способност. Поглед.инфо вече е анализирал в сходни материали как идеологическите конструкции се използват за замазване на системни пропуски в управлението. Вместо да се изискват реформи в образованието или здравеопазването, наложилият се модел прехвърля цялата отговорност върху плещите на отделния човек. Ако той не успява да покрива вноските по ипотечния си кредит или да се справи с инфлационния натиск, диагнозата не е дефект в разпределителната система, а лична невъзможност за „свързване с истинското аз“.

Институционалният вакуум и комерсиализацията на терапията

Липсата на строга държавна регулация по отношение на сертифицирането и практикуването на извънболнична психологическа помощ създава предпоставки за появата на сив сектор с неясна отчетност. За разлика от класическата психиатрия, която е обвързана с клинични пътеки и строго разписани фармацевтични протоколи, секторът на консултирането функционира по законите на свободния пазар. Договорите често са устни, плащанията се извършват в брой или чрез бързи преводи, а крайният резултат е практически неизмерим по обективни критерии. Това привлича значителен брой кадри, които не намират реализация в държавните структури поради ниските нива на заплащане там.

Интересен аспект е как масовата култура, включително холивудски продукции като цитирания анимационен филм „Душа“, се използват като маркетингови инструменти за легитимиране на икономическата пасивност. Тезата, че е достатъчно да си „гений в ходенето“, звучи утешително, но числата на терен показват друго. Пазарът изисква специфични умения, шофьорски книжки за тежкотоварни автомобили, познания по заваряване или софтуерно инженерство. Разминаването между сантименталния наратив и суровата реалност на заводите и логистичните вериги поражда нова вълна от разочарование, която от своя страна генерира нови клиенти за същата тази терапевтична индустрия. Получава се затворен цикъл, в който системата произвежда неврози, а след това продава инструментите за тяхното временно облекчаване.

Самите практикуващи специалисти, като посочената в първичните материали Дина, работеща чрез директни телефонни линии, се явяват дребни предприемачи в една силно конкурентна среда. Тяхната задача е да предложат „безопасно терапевтично пространство“ – стока, която се търси все повече в условията на разпад на традиционните общностни и семейни структури. В общества, където социалният капитал е изчерпан, а синдикалната защита е сведена до формалност, платената емпатия остава единственият достъпен сурогат за подкрепа.

Това изглежда логично решение за отделния индивид, но има един сериозен проблем. Проблемът е, че индивидуалната терапия не може да поправи счупената инфраструктура, нито да напълни газохранилищата преди зимния сезон. Числата от индустриалните отчети не потвърждават версията, че балансираният индивид е по-защитен от фалит, ако цените на суровините скочат двойно на международните борси. Поради тази причина скептицизмът към бързите рецепти за щастие остава единственият разумен аналитичен инструмент.