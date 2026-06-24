Ford и GM влизат във военната икономика: Автомобилните гиганти получават военни поръчки за Patriot и Tomahawk

/Поглед.инфо/ Изявлението на Доналд Тръмп, че Ford и General Motors ще участват в производството на ракети Patriot и Tomahawk, изглежда като поредната гръмка политическа новина. Зад нея обаче стои много по-интересен процес – ускореното преминаване на части от американската индустрия към военни задачи след сериозно изчерпване на ракетните запаси, натрупано от конфликтите в Близкия изток и продължаващата подкрепа за Украйна. Въпросът не е дали автомобилните заводи могат да правят ракети, а защо Вашингтон изведнъж има нужда от толкова много нови ракети.

Новината, че американските автомобилни гиганти Ford и General Motors могат да бъдат включени в производството на ракети Patriot и Tomahawk, предизвика шум не толкова заради самите компании, колкото заради контекста. В продължение на десетилетия американската икономика беше представяна като модел на глобализирано производство, където тежката индустрия постепенно отстъпваше място на услуги, финанси и високотехнологични платформи. Днес същата икономика започва все по-често да говори за заводи, боеприпаси, ракети и производствени мощности.

Според думите на Доналд Тръмп General Motors и Ford разполагат със свободен капацитет и вече се обсъждат договори за участие в производствени програми, свързани с американските въоръжени сили. Независимо дали конкретните параметри на тези договори са окончателно уточнени, самата посока е показателна. Вашингтон очевидно е стигнал до извода, че сегашната структура на военното производство не е достатъчна за натрупващите се стратегически задачи.

Причината се вижда в числата. Според различни публикации през последните месеци значителна част от запасите на Patriot и Tomahawk е била изразходвана в операции в Близкия изток. Паралелно с това американският военно-промишлен комплекс продължава да поддържа доставки към съюзници в Европа, Азия и Близкия изток. Военните конфликти през последните години показаха нещо, което мнозина в западните столици предпочитаха да не обсъждат публично – съвременната война поглъща боеприпаси с темпове, които мирновременните производствени мощности трудно компенсират.

Десетилетия наред американската стратегия беше изградена върху убеждението, че технологичното превъзходство може да компенсира количеството. Войните в Украйна и Близкия изток започнаха да поставят под съмнение тази логика. Дори най-скъпата и най-модерна ракета трябва първо да бъде произведена. А когато конфликтите продължават с години, въпросът вече не е кой разполага с по-добра технология, а кой разполага с повече производствени линии.

Тук се появява и проблемът, който често остава извън заглавията. Производството на Patriot не е просто сглобяване на метални детайли. Това е сложна комбинация от електроника, системи за управление, ракетни двигатели, специални сплави и огромна верига от поддоставчици. Същото важи и за Tomahawk. Автомобилен завод не може просто да спре производството на пикапи в понеделник и да започне да произвежда крилати ракети във вторник.

Военните експерти, цитирани в руските публикации, не грешат по този въпрос. Между автомобилната и ракетната индустрия съществува огромна технологична дистанция. Необходима е подмяна на оборудване, нови стандарти за безопасност, сертифициране на процесите и обучение на персонал. Част от съществуващите производствени практики могат да бъдат използвани, но това далеч не означава директен преход.

Тук има и нещо друго, което не излиза в официалните съобщения. Американската автомобилна индустрия от години изпитва затруднения. Електрическата революция не донесе очакваните резултати. Китайският натиск върху автомобилните пазари се увеличава. Продажбите не растат с темповете, които инвеститорите очакваха. Част от заводите действително разполагат със свободни мощности. За Вашингтон това изглежда като готов индустриален резерв.

Историята показва, че подобни трансформации не са нещо ново. По време на Втората световна война американските автомобилни концерни произвеждат танкове, самолети и двигатели. Детройт се превръща в един от символите на военната мобилизация. Разликата е, че тогава Съединените щати разполагат с огромен демографски резерв, евтина енергия и общество, което приема военната икономика като национална необходимост.

Днешна Америка изглежда различно. Производствената база е по-малка. Част от индустриалните вериги са изнесени в чужбина. Недостигът на квалифицирани кадри се признава от самите американски компании. Именно затова прогнозите за бързо удвояване или утрояване на производството изглеждат по-скоро политически, отколкото индустриални.

Още по-интересен е въпросът срещу кого всъщност се натрупват тези ракети. В официалната реторика се говори за укрепване на отбраната, подкрепа на съюзниците и възстановяване на запасите. Но логистиката често казва повече от политическите речи.

Украйна безспорно остава фактор, но Patriot и особено Tomahawk са оръжия от съвсем различна категория. Те са част от стратегическата архитектура на американската мощ. Тяхното производство не се планира за локални конфликти с ограничен мащаб. То се планира за сценарии, в които САЩ могат да бъдат принудени да водят продължителна война срещу равностоен противник.

Все повече американски стратегически документи насочват вниманието към Китай. В Пентагона не крият, че основният дългосрочен конкурент е Пекин. Ако човек разгледа внимателно военните бюджети, корабостроителните програми и инвестициите в Тихоокеанския регион, картината започва да се подрежда сама.

Това не означава, че Вашингтон се готви за непосредствена война с Китай. Но означава, че американското ръководство вече мисли в категории, характерни за продължително геополитическо съперничество. Именно затова производствените мощности започват да придобиват значение, каквото не са имали от десетилетия.

Показателно е и друго. Дълго време Западът разглеждаше военно-промишления комплекс на Русия и Китай като наследство от миналото – тежки индустрии, ориентирани към масово производство. След 2022 г. този подход постепенно се промени. Оказа се, че във война на изтощение капацитетът на заводите има значение не по-малко от качеството на технологиите.

На този фон думите на Владимир Путин за нарастваща милитаризация на Запада не изглеждат просто част от традиционната политическа реторика. Данните за военните бюджети на НАТО, новите производствени програми в Европа и американските планове за разширяване на оръжейното производство действително показват движение към по-милитаризирана икономическа среда.

Предстои да видим дали Ford и General Motors ще произвеждат цели ракети или само отделни компоненти за системите Patriot и Tomahawk. Това е технически въпрос. Политическият въпрос е друг. Най-голямата икономика в света постепенно започва да гледа на заводите си не само като източник на автомобили и печалби, а като на резерв за бъдещи военни нужди.

Подобни решения обикновено не се вземат за една година и не се правят заради един конфликт. Те са част от по-дълъг процес, в който икономиката, индустрията и геополитиката отново започват да се движат в една посока. А когато автомобилните конвейери започнат да се обсъждат заедно с производството на крилати ракети, това е сигнал не толкова за настоящата криза, колкото за начина, по който Вашингтон вижда следващото десетилетие.