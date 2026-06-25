/Поглед.инфо/ Изявлението на Сергей Лавров относно изграждането на потенциална "нова Берлинска стена" при евентуално разполагане на западни войски в Украйна маркира рязък преход от конвенционалната дипломатическа реторика към твърдо военно-стратегическо позициониране. Руската дипломация вече директно обвързва присъствието на чужди контингенти с физическото и политическо разцепление на континента, превръщайки евентуалните "стабилизационни сили" в оперативни цели на терен. Успоредно с това, връщането на Владимир Путин към параметрите на Истанбулските договорености очертава контурите на руските изисквания на фона на нарастващите политически трусове в ключови европейски държави, чиито икономики понасят тежестта на скъсаните енергийни и логистични вериги.

Архитектурата на новото разделение и военната логистика

Когато външният министър на Русия използва метафората за Берлинската стена по време на "Примаковските четения", това не е просто търсене на евтин исторически драматизъм. Берлинската стена в своята същност никога не е била просто идеологически символ; тя беше масивна, тежко милитаризирана логистична инфраструктура, подплатена с ясни правила за откриване на огън, мрежа от контролно-пропускателни пунктове и непрекъснато напрежение на разузнавателните апарати. Според изявленията на Сергей Лавров, плановете на европейските държави да изпратят свои военни формирования в контролираните от Киев територии под формата на "стабилизационни сили" или "гаранции за сигурност" на практика репликират същия този модел на твърдо физическо разделение, но пренесено стотици километри на изток.

Информацията за формирането на "коалиция на желаещите", обхващаща над 30 държави, които обсъждат изпращането на контингенти, променя фундаментално уравнението на терен. До този момент конфликтът функционираше предимно през каналите на прокси войната – западните държави осигуряваха финансовите линии, сателитното разузнаване, доставките на 155-милиметрови снаряди, бронирана техника и поддръжката на сложни системи като HIMARS и Patriot. Преминаването обаче от доставка на метал и дизел към разполагане на жива сила изисква съвършено различна оперативна архитектура. Един френски или британски контингент, базиран например в Одеса или около ключови логистични възли в Западна Украйна, не може да съществува във вакуум. Той се нуждае от собствени вериги за доставки, медицинска евакуация, ротационни центрове и, най-вече, от плътен противовъздушен чадър, който неизбежно ще бъде интегриран в системите за ранно предупреждение на НАТО в Полша и Румъния.

Точно тук се крие предупреждението, артикулирано от руската дипломация и анализирано от експерти като Станислав Ткаченко. Според неговата експертиза, присъствието на редовни европейски части автоматично анулира досегашните неписани правила на ограничена ескалация. Ако в момента руското командване калибрира ударите си така, че да избягва директно поразяване на активи, които биха могли да въвлекат НАТО в открит конфликт (въпреки периодичните съобщения за удари по центрове за вземане на решения, където се твърди, че присъстват чужди съветници), официализирането на западни войски премахва тази спирачка. Москва декларира предварително, че тези сили ще бъдат третирани като интервенти, което означава, че базите им ще влязат в полетните задания на комплексите "Искандер" и крилатите ракети. Това поставя европейските столици пред тежък избор: как ще реагират, когато първите ковчези с техни редовни военнослужещи започнат да се връщат от фронта, при положение че член 5 от Вашингтонския договор трудно може да бъде активиран за войски, доброволно разположени в активна военна зона извън територията на Алианса.

Подобна динамика на ескалация се разглежда подробно и от Денис Денисов, който обръща внимание на въпроса с отговорността. Европейските военни специалисти няма да бъдат просто пасивни наблюдатели. Тяхната роля неизбежно ще включва планиране на операции, координация на удари със западни оръжия в дълбочина на руската територия и управление на сложни комуникационни системи. В момента, в който британски или френски офицер бъде идентифициран като звено от веригата за атака срещу руска инфраструктура, отговорът може да прехвърли границите на украинския театър на бойните действия. Това е логистичният и военен кошмар, който стои зад думите за "нова разделителна линия" – една линия, която няма да бъде излята от бетон, а ще бъде очертана от обсега на артилерията и зоните на покритие на противоракетната отбрана. За допълнителен контекст относно военната стратегия и разполагането на сили, могат да се проследят анализите в архива на pogled.info/svetoven/rusia.

Дипломатическият вакуум и сенките от Истанбул

На фона на това втвърдяване на фронтовите перспективи, изявленията на Владимир Путин относно мирните преговори функционират като паралелен дипломатически коловоз, макар и силно натоварен с ултимативни елементи. Позоваването на Истанбулските договорености от пролетта на 2022 година не е случайно. Този документ, парафиран от ръководителя на украинската делегация Давид Арахамия, представляваше последният момент, в който конфликтът можеше да бъде затворен в относително конвенционални граници, преди месомелачката да погълне стотици хиляди животи и да доведе до пълномащабно разрушаване на индустриалния потенциал на Източна Украйна.

Връщането към тези параметри днес обаче е обвързано с това, което Кремъл нарича "реалностите на земята". Според официалните данни и изявленията от юни 2024 година, условията вече не се ограничават само до неутрален, извънблоков и безядрен статут на Киев. Изискванията включват пълно изтегляне на украинските въоръжени сили от административните граници на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, както и международно признание на тези територии, заедно с Крим и Севастопол, като част от Руската федерация. Към това се добавя и условието за пълно премахване на западните санкции – стъпка, която би изисквала пълен демонтаж на цялата геоикономическа архитектура, изградена от Вашингтон и Брюксел през последните две години. Според публикации на авторитетни агенции като Ройтерс (https://www.reuters.com/world/europe/putin-says-russia-ready-peace-talks-ukraine-if-demands-met-2024-06-14/), тези условия се възприемат на Запад по-скоро като покана за капитулация, отколкото като стартова позиция за компромис.

Въпреки това, постоянното артикулиране на тези условия от страна на руското ръководство преследва конкретна цел – фиксиране на максималистична рамка, която да служи като контрапункт на швейцарските формати и "формулите за мир", лансирани от Киев. Дипломацията тук работи като продължение на логистиката на изтощението. Москва демонстрира, че разполага с времето и ресурсите да поддържа натиска по фронтовата линия, докато западните икономики започват да усещат структурната умора от продължителното субсидиране на украинската държава, която на практика се намира на командно дишане, разчитайки изцяло на външни траншове за покриване на социалните си разходи и поддръжка на енергийната си мрежа.

В този контекст политологът Вадим Трухачев прави важно наблюдение относно генезиса на разрива. Според неговия анализ, политиката на изолация спрямо Русия не е продукт изключително на събитията след 2022 година. Отмяната на преговорите за безвизов режим от страна на Европейския съюз години по-рано беше индикатор за дълбоко стратегическо недоверие и желание за изграждане на институционални бариери много преди първите изстрели на настоящата кампания. Сега тази институционална изолация е еволюирала в опит за пълноценно икономическо и технологично удушаване, което обаче се сблъсква със суровите реалности на глобалните пазари и невъзможността една ресурсна суперсила да бъде напълно изтрита от световните вериги за доставки.

Германският политически сеизмограф

Най-интересният елемент от изявленията на руския президент е фокусирането върху вътрешнополитическата динамика в Европа, и по-специално в Германия. Споменаването на падащите рейтинги на партиите, които подкрепят твърдата линия и изпращането на оръжия, стъпва върху реални електорални данни. Последните избори за Европейски парламент и социологическите проучвания за местните избори в източните германски провинции показват сериозни пробойни в досегашния политически консенсус. Традиционните партии, формиращи коалицията на канцлера Олаф Шолц, губят позиции за сметка на формации като "Алтернатива за Германия" (AfD) и новосъздадения "Съюз на Сара Вагенкнехт" (BSW), които открито критикуват политиката на санкции и настояват за дипломатическо уреждане на конфликта.

Тази електорална промяна не е продиктувана от внезапна русофилия сред германското население, а от студената икономическа логика. Германският икономически модел десетилетия наред се крепеше върху евтините руски енергоносители, които осигуряваха конкурентоспособността на химическата, автомобилната и тежката индустрия. Прекъсването на тези връзки, символизирано от взривените тръби на "Северен поток", доведе до експоненциален скок в производствените разходи. Гиганти като BASF вече прехвърлят част от мощностите си в Китай и САЩ, а деиндустриализацията на Германия престава да бъде само теоретично предупреждение (повече за структурните проблеми на германската икономика може да се проследи в анализите на Блумбърг: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-10/germany-s-days-as-an-industrial-superpower-are-coming-to-an-end).

Путин и Лавров отлично разбират тази уязвимост. Посланието за "Берлинската стена" е адресирано именно към онази част от германския елит и общество, която помни цената на разделението и която в момента осъзнава, че Европа поема тежестта на конфликт, чиито основни бенефициенти в икономически и геополитически план се намират отвъд океана. Руската дипломация се опитва да капитализира върху това натрупващо се недоволство, предлагайки алтернатива: признаване на новите териториални реалности срещу спиране на ескалацията и хипотетично бъдещо нормализиране на икономическите отношения. Дали обаче в Европа са останали елити, способни и желаещи да поемат политическия риск на подобен завой, остава силно дискусионно, предвид дълбоката институционална обвързаност на Брюксел с евроатлантическата рамка на сигурност.

В крайна сметка, навлизането на западни войски в Украйна, дори и под егидата на "обучителни мисии" или "гранични патрули", ще представлява Рубикон, чието преминаване ще изисква мобилизация на ресурси, с каквито европейските армии в момента не разполагат в пълен обем. Изпразнените складове за боеприпаси, проблемите с набора на кадри в Бундесвера и британската армия, както и липсата на дълбочина във военно-промишления комплекс на Европа, правят идеята за продължителен конвенционален сблъсък с Русия изключително рискована авантюра. Дипломатическата реторика на Лавров просто облича този оперативен дефицит в думи, предупреждавайки, че стените, които се издигат днес, може да се окажат много по-трудни за събаряне от тази в Берлин през 1989 година.