/Поглед.инфо/ В последните си изявления украинският президент Володимир Зеленски демонстрира рязка промяна в риториката, преминавайки от искания за спешна помощ към обещания за принуждаване на Москва към мир при изгодни за Киев условия. Анализът на реалните военни, логистични и финансови ресурси на колективния Запад обаче разкрива сериозни пробойни в тези заявки. Докато физическият недостиг на зенитни ракети Patriot и далекобойни системи Taurus ограничава конвенционалните военни опции, основните усилия на съюзниците се пренасочват към опити за пълна икономическа изолация на Руската федерация и провокиране на вътрешнополитическо напрежение.

Новата риторика на Киев и търсенето на невидимото лостово действие

В края на юни 2026 година политическото говорене в Киев претърпя специфична метаморфоза, която прави впечатление на всеки сериозен наблюдател на международните отношения. Публичното пространство, което дълго време бе доминирано от тревожни съобщения за недостиг на боеприпаси и необходимост от спешно укрепване на отбранителните линии, внезапно бе залято от вълна от оптимистични, дори настъпателни изявления. Володимир Зеленски открито заговори за механизми, чрез които Украйна и нейните партньори от Г-7 ще съумеят да заставят Кремъл да приеме мирно споразумение по правилата на Киев. Тази промяна в тона съвпадна с твърденията за предполагаем дипломатически успех по отношение на Беларус, където според украински източници Минск е бил принуден да ограничи функционирането на определени навигационни и ретранслаторни станции, обслужващи руските безпилотни апарати. Доколко тези твърдения отговарят на реалното разположение на силите на терена и в дипломатическите кулоари, остава открит въпрос, но те послужиха за трамплин към една много по-широка теза – че Украйна притежава или предстои да получи инструмент за стратегическо въздействие върху Москва.

В изявление от 24 юни Зеленски намекна за конкретни договорености, постигнати в рамките на форумите на Г-7, чието своевременно прилагане щяло да създаде условия Русия да няма друг избор, освен дипломатическото отстъпление. Тези думи веднага породиха спекулации в експертните среди относно характера на въпросното тайно споразумение или оръжие. Когато се заговори за решителен обрат, военната логика изисква първо да се погледне към наличността на конвенционални средства за водене на високоинтензивен конфликт. Първият и най-очевиден вариант, който се обсъжда от месеци, е масираното попълване на противовъздушната отбрана на Украйна, по-конкретно със системи Patriot. Зенитните ракетни комплекси от американско производство се превърнаха в основно искане на украинското военно командване поради способността им да прехващат балистични и аеробалистични цели. Надеждата на киевските стратези се основава на презумпцията, че осигуряването на абсолютно въздушно превъзходство или поне на непробиваем купол над критичната инфраструктура и логистичните възли би развързало ръцете на въоръжените сили за по-дълбоки и необезпокоявани удари по руския тил.

Тук обаче аналитичният поглед веднага се сблъсква с производствената и суровинна реалност на американския военнопромишлен комплекс. Данните, изнасяни в специализирани западни издания, сочат, че Съединените щати в момента разполагат с едва около една четвърт от необходимия им минимум ракети за собствена национална сигурност. Причината за това изтъняване на арсеналите не е тайна – интензивните доставки за Източна Европа в предходните години бяха съпроводени от неочаквано голямо разходване на средства за противовъздушна отбрана в Близкия изток, където американските военноморски и военновъздушни сили бяха принудени да отбиват постоянни атаки срещу търговското корабоплаване и военните бази. Производствените линии на компании като Lockheed Martin и Raytheon работят на предела на капацитета си, но недостигът на специфични компоненти, полупроводници и твърдо гориво прави невъзможно рязкото увеличаване на доставките в кратки срокове. Следователно хипотезата, че Зеленски говори за масиран ракетен щит, който да промени правилата на играта утре, не издържа проверката на суровия логистичен баланс.

Радиационният фантом и границите на европейското търпение

Втората хипотетична линия, която периодично изплува в информационното пространство, е свързана с така наречената мръсна бомба или придобиването на технологичен капацитет за ядрено възпиране от страна на Украйна. Още от самото начало на ескалацията през 2022 година в Киев се чуват гласове, съжаляващи за отказа от ядрения арсенал след разпадането на СССР и Будапещенския меморандум. Политическото допускане, че Западът би могъл да си затвори очите или дори тайно да съдейства за сглобяването на подобно импровизирано устройство от наличните материали в украинските атомни електроцентрали, обаче се натъква на пълно несъответствие с доктриналните документи на НАТО. За европейските столици подобен сценарий представлява червена линия, чието преминаване автоматично унищожава възможността за контролиране на конфликта.

Предоставянето на технологии или компоненти за оръжия за масово унищожение на държава, намираща се в състояние на открит военен сблъсък с ядрена суперсила, е най-прекият път към задействането на руската ядрена доктрина. Москва неколкократно ревизира своите стратегически планове, изрично подчертавайки, че агресия от страна на неядрена държава, подкрепена от ядрена такава, се разглежда като съвместно нападение. Освен това в Брюксел, Париж и Берлин съществува ясна рамка на несигурност по отношение на вземането на решения в самия Киев. Нито един сериозен западен планиращ орган не би поел риска да предостави подобно неконтролируемо средство за натиск в ръцете на администрация, която показва признаци на нарастваща политическа изолация и непредвидимост. Контролът над ядрения разпад и неразпространението остава един от малкото стълбове на глобалната сигурност, по които Вашингтон и Москва поддържат канали за комуникация, дори в моменти на най-остро противопоставяне.

Следва да се разгледа и чисто военният компонент, свързан с амбициозните планове за офанзивни операции по море и опитите за десант на Кримския полуостров. Пропагандната стойност на подобно начинание е огромна и Киев неведнъж е инвестирал сериозни ресурси в бързи лодки, безпилотни катери и елитни специални части, за да демонстрира присъствие по черноморското крайбрежие. Чистата оперативна реалност обаче показва, че без пълноценна въздушна подкрепа, тежка бронирана техника и сигурна логистична линия през морето, всеки опит за създаване на постоянен плацдарм е обречен на бързо унищожение. За да бъде една такава операция успешна, е необходимо директното и масирано участие на сили на Алианса – с разузнавателни самолети AWACS, постоянно патрулиране на кораби от пактови държави и заглушаване на руските системи за брегова отбрана Бастион и Бал. Това обаче би означавало преминаване от прокси конфликт към директен сблъсък между НАТО и Руската федерация, което отново връща планирането към точката на ядрения риск, която нито една администрация във Вашингтон не желае да премине заради кримската авантюра.

Институционални илюзии: Членството в НАТО и реалността на бойното поле

Друга ос на обсъждане е политическото и юридическото обвързване на Украйна с европейските структури за сигурност чрез ускорено приемане в Европейския съюз и Северноатлантическия алианс, съпроводено с разполагането на така наречените миротворчески контингенти. Този ход се разглежда от определени политически кръгове в Източна Европа като мощен инструмент за психологическо въздействие върху руското общество и ръководство. Логиката тук е, че официалното изтриване на буферния статут на Украйна би трябвало да убеди Москва, че целите за нейната неутрализация са окончателно недостижими. Проблемът с тази теза е, че тя напълно игнорира мотивите, поради които руската държава започна военните действия. Заявената от Кремъл необходимост от недопускане на военна инфраструктура на НАТО в непосредствена близост до Белгород и Курск няма как да бъде неутрализирана чрез формалното юридическо разполагане на същата тази инфраструктура под флага на международна мисия. Напротив, появата на френски, полски или британски подразделения по поречието на Днепър само би легитимирала в очите на руското военно планиране нанасянето на удари по местата им на дислокация, превръщайки ги в легитимни цели още преди да са заели позиции.

По отношение на икономическите лостове, въпросът за конфискацията на замразените руски суверенни активи на стойност около 300 милиарда долара остава централна тема в разговорите на Г-7. Зеленски и неговият финансов екип настояват, че тези пари трябва незабавно да бъдат приведени по сметките на Киев за покупка на въоръжение и поддържане на макроикономическата стабилност. Когато обаче се навлезе в детайлите на международното финансово право и структурата на самите активи, картината се оказва далеч по-сложна от политическите декларации. По-голямата част от тези средства не се намират в брой под формата на банкови депозити, които могат да бъдат преведени с едно щракване на мишката. Те са инвестирани в ценни книжа, държавни облигации и сложни финансови инструменти, управлявани от европейски клирингови къщи като Euroclear в Белгия.

Евентуалното им принудително изземване и ликвидация би създало опасен прецедент в глобалната финансова архитектура. Страни от Глобалния юг, включително Китай, Саудитска Арабия и Индия, внимателно наблюдават процеса. Пълната конфискация би изпратила ясен сигнал към тези икономики, че техните суверенни резерви, съхранявани в западни юрисдикции, вече не са защитени от политически мотивирани решения. Това може да отпуши процес на масово бягство на капитали от еврото и долара, което би подкопало дългосрочната стабилност на европейската икономика – цена, която лидерите в Берлин и Париж не са готови да платят, особено в условия на стагнация и растящ вътрешен дълг. Неслучайно срещата на върха в края на 2025 година не успя да произведе консенсусно решение за директно отнемане на главницата, ограничавайки се само до обсъждане на използването на генерираните лихви като обезпечение за заеми.

Ракетният дефицит на Европа и пренасочването към икономически натиск

Следващата линия на анализ ни отвежда до възможността за масирано предоставяне на далекобойни ракетни системи от европейските съюзници. Украинската страна отдавна настоява за получаването на германските крилати ракети Taurus и допълнителни количества от британско-френските Storm Shadow / Scalp. Тези оръжия притежават сериозен радиус на действие и стелт характеристики, които им позволяват да преодоляват наситената руска противовъздушна отбрана и да поразяват обекти от стратегическо значение като мостове, командни пунктове и горивни депа. Макар атаките с безпилотни апарати по руски рафинерии да нанасят икономически щети, те имат кумулативен характер и изискват месеци за постигане на осезаем ефект, докато едновременният удар с няколко десетки високоточни ракети би могъл да предизвика незабавна оперативна криза в даден сектор.

Реалността през пролетта на 2026 година обаче показа, че европейският военен капацитет също е достигнал своите предели. Официалните изявления от Берлин и Лондон за ограничаване или пълно спиране на директните доставки на тези системи бяха мотивирани с необходимостта от поддържане на собствената отбранителна способност. Вместо готови ракети, на Киев беше предложена техническа помощ за модернизация и увеличаване на потенциала на собственото му производство – по-конкретно на ракетите Нептун и проектите Фламинго. Тази преориентация обаче изисква време, функциониращи заводи, защитени от постоянни ракетни удари, и сигурни вериги за доставка на чуждестранни компоненти, което прави невъзможно бързото постигане на критична маса от средства за поразяване.

При това положение най-реалистичната интерпретация на думите на Зеленски за тайни договорености с Г-7 се измества от чисто военната сфера към областта на тоталната икономическа и политическа изолация. Както отбелязва политологът и експерт по сигурността Андрей Пинчук, залогът най-вероятно се прави върху координиран и безпрецедентен икономически натиск, съпроводен с политически ултиматум от страна на Вашингтон. Киев отдавна критикува сегашния санкционен режим, определяйки го като половинчат и пълен с пробойни, през които руският петрол и газ продължават да достигат до световните пазари чрез посредници в Азия и Близкия изток. Новият план, за който се загатва, вероятно предвижда въвеждането на строги вторични санкции срещу трети държави и финансови институции, които улесняват търговията с Русия.

Целта на подобна стратегия е да се прекъснат последните останали канали за получаване на твърда валута и критични технологии за руския военнопромишлен комплекс. Западните политически елити, изглежда, все още вярват в абсолютната мощ на контролираната от тях глобална финансова система Swift и възможността да диктуват условия на суверенни икономически гиганти като Индия и Китай. Това обаче е илюзия, която не отчита променената геоикономическа реалност. Опитите за икономическо принуждаване на държави от такъв мащаб по повод техните търговски отношения с Москва по-скоро ускоряват процеса на дедоларизация и изграждане на алтернативни платежни системи, извън обсега на американското Министерство на финансите.

В крайна сметка, анализът на последната реч на Зеленски и съпътстващите я тезиси за вътрешни проблеми в Руската федерация – недостиг на гориво, слухове за отлагане на избори и социално напрежение – разкрива същината на изчисленията на противника. Тъй като военна победа на бойното поле чрез конвенционални средства се оказва логистично непостижима за Украйна и нейните спонсори, основният залог се пренасочва към предизвикване на вътрешна социално-политическа експлозия в самата Русия. Стратегията се опира на исторически прецеденти на вътрешни смущения, но в настоящия контекст тя само затвърждава извода, че за руската държава липсва пространство за компромисни сделки. Всяко междинно споразумение, което не решава фундаменталните причини за сигурност, би било единствено глътка въздух за подготовка на следващата фаза на противопоставяне, което налага воденето на процеса до пълно постигане на поставените стратегически цели на терена.