Проф. Николай Витанов: Донбас се срива! Последната отбрана на Киев се пропуква! Русия диктува темпото!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с проф. Николай Витанов за реалното състояние на войната в Украйна, настъплението на руската армия към Константиновка, Славянск и Краматорск, ролята на дроновете, западните доставки на оръжие, заплахите срещу Беларус и информационната война, която според професора все по-често подменя реалната картина на бойното поле. Какво всъщност показват фактите и накъде върви конфликтът?

Войната в Украйна навлиза в решаващ етап, а все по-често информационният поток се разминава с реалните процеси на фронта. В този разговор Владимир Трифонов разговаря с проф. Николай Витанов за съотношението между военната реалност и информационната война, която ежедневно оформя обществените нагласи.

Основен акцент е развитието на бойните действия в Донбас. Според проф. Витанов именно районите около Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск ще определят по-нататъшния ход на конфликта. Обсъжда се състоянието на украинската отбрана, темповете на руското настъпление и причините професорът да смята, че стратегическата инициатива остава в ръцете на Москва.

Значително внимание е отделено на дроновете – както на украинското производство и западните доставки, така и на руските производствени възможности. Анализира се дали безпилотните системи могат да компенсират недостига на жива сила и доколко новите технологии променят характера на съвременната война.

Разговорът разглежда и въпроса за далекобойните ракети, възможностите на западната военна помощ, производството на въоръжение и ограниченията пред европейските държави. Проф. Витанов коментира доколко тези доставки могат реално да променят баланса на силите.

Отделен акцент е поставен върху отношенията между Украйна и Беларус след предупрежденията на Киев към Минск. Анализирани са възможните реакции на Александър Лукашенко, договорът за взаимна отбрана между Русия и Беларус и рискът от разширяване на конфликта.

В интервюто се обсъждат още политическите процеси във Великобритания, Франция и Германия, отражението им върху европейската политика към войната и перспективите пред НАТО през следващите месеци.

Особено внимание е отделено на информационната война. Проф. Витанов обяснява защо според него медийната картина често се разминава със събитията на фронта и как обществото може да различава фактите от пропагандата.

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Втора част утре вечер:...

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