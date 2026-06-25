Проф. Николай Витанов: Донбас се срива! Последната отбрана на Киев се пропуква! Русия диктува темпото!

Войната в Украйна навлиза в решаващ етап, а все по-често информационният поток се разминава с реалните процеси на фронта. В този разговор Владимир Трифонов разговаря с проф. Николай Витанов за съотношението между военната реалност и информационната война, която ежедневно оформя обществените нагласи.
Основен акцент е развитието на бойните действия в Донбас. Според проф. Витанов именно районите около Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск ще определят по-нататъшния ход на конфликта. Обсъжда се състоянието на украинската отбрана, темповете на руското настъпление и причините професорът да смята, че стратегическата инициатива остава в ръцете на Москва.
Значително внимание е отделено на дроновете – както на украинското производство и западните доставки, така и на руските производствени възможности. Анализира се дали безпилотните системи могат да компенсират недостига на жива сила и доколко новите технологии променят характера на съвременната война.
Разговорът разглежда и въпроса за далекобойните ракети, възможностите на западната военна помощ, производството на въоръжение и ограниченията пред европейските държави. Проф. Витанов коментира доколко тези доставки могат реално да променят баланса на силите.
Отделен акцент е поставен върху отношенията между Украйна и Беларус след предупрежденията на Киев към Минск. Анализирани са възможните реакции на Александър Лукашенко, договорът за взаимна отбрана между Русия и Беларус и рискът от разширяване на конфликта.
В интервюто се обсъждат още политическите процеси във Великобритания, Франция и Германия, отражението им върху европейската политика към войната и перспективите пред НАТО през следващите месеци.
Особено внимание е отделено на информационната война. Проф. Витанов обяснява защо според него медийната картина често се разминава със събитията на фронта и как обществото може да различава фактите от пропагандата.
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Втора част утре вечер:...
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