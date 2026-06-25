Яков Кедми: Европа говори за мир, но върви към опасна конфронтация с Русия

Втората част на разговора между Владимир Трифонов и Яков Кедми разглежда едни от най-важните геополитически процеси в света през последните дни.
Какво означават предупрежденията на Сергей Лавров към Запада? Има ли шанс за връщане към преговорите между Русия и Украйна или дипломатическият процес окончателно е изчерпан? Защо Москва продължава да говори за мирни разговори, докато европейските столици ускоряват военната подкрепа за Киев?
Яков Кедми коментира различията между руската и европейската стратегия, оценява политиката на Европейския съюз и обяснява защо според него Брюксел все повече залага на конфронтацията вместо на дипломацията.
Особено внимание е отделено на отношенията между Полша и Украйна. Кедми разглежда историческите противоречия между двете държави, мястото на Полша в европейската политика и причините Варшава да продължава да подкрепя Киев въпреки натрупващите се конфликти.
Разговорът преминава и към Великобритания след оставката на Киър Стармър. Ще промени ли Лондон курса си към Русия или британската политика ще остане непроменена независимо кой застане начело на правителството?
Голям акцент е поставен върху Близкия изток. Кедми анализира американско-иранските договорености, ролята на Доналд Тръмп, перспективите пред ядрената програма на Иран и отношенията между Вашингтон и Израел след последните събития.
Ще бъде ли постигнато трайно споразумение между САЩ и Иран? Какви цели реално са постигнали Вашингтон и Тел Авив? Защо според Кедми САЩ все по-често предпочитат политически сделки пред военни конфликти?
В разговора се обсъждат още:
• предупрежденията на Лавров;
• възможността за нови преговори Русия–Украйна;
• стратегията на Европейския съюз;
• ролята на Германия и Франция;
• бъдещето на НАТО;
• отношенията между Полша и Украйна;
• кризата в британската политика;
• бъдещето на Стармър;
• американската стратегия спрямо Иран;
• перспективите пред Израел;
• ядрената програма на Иран;
• бъдещето на Близкия изток;
• отношенията между Русия и САЩ;
• геополитическите последици за Европа.
Интервюто предлага подробен анализ на процесите, които определят международната политика през 2026 година, както и различен прочит на решенията, които вземат Москва, Вашингтон, Брюксел и Тел Авив.
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Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=Zovami54EPg&t=2s
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