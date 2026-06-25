Яков Кедми: Европа говори за мир, но върви към опасна конфронтация с Русия

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с Яков Кедми – бивш ръководител на израелската специална служба НАТИВ и експерт по международна сигурност. Във втората част на интервюто Кедми анализира предупрежденията на Сергей Лавров, перспективите пред преговорите между Русия и Украйна, нарастващата конфронтация между Европа и Москва, отношенията между Полша и Украйна, кризата в британската политика след оставката на Стармър, както и последиците от американско-иранските договорености и разминаването между интересите на Вашингтон и Израел. Според него Европа се движи към ново стратегическо противопоставяне, докато Съединените щати все по-често предпочитат сделки вместо войни.

Втората част на разговора между Владимир Трифонов и Яков Кедми разглежда едни от най-важните геополитически процеси в света през последните дни.

Какво означават предупрежденията на Сергей Лавров към Запада? Има ли шанс за връщане към преговорите между Русия и Украйна или дипломатическият процес окончателно е изчерпан? Защо Москва продължава да говори за мирни разговори, докато европейските столици ускоряват военната подкрепа за Киев?

Яков Кедми коментира различията между руската и европейската стратегия, оценява политиката на Европейския съюз и обяснява защо според него Брюксел все повече залага на конфронтацията вместо на дипломацията.

Особено внимание е отделено на отношенията между Полша и Украйна. Кедми разглежда историческите противоречия между двете държави, мястото на Полша в европейската политика и причините Варшава да продължава да подкрепя Киев въпреки натрупващите се конфликти.

Разговорът преминава и към Великобритания след оставката на Киър Стармър. Ще промени ли Лондон курса си към Русия или британската политика ще остане непроменена независимо кой застане начело на правителството?

Голям акцент е поставен върху Близкия изток. Кедми анализира американско-иранските договорености, ролята на Доналд Тръмп, перспективите пред ядрената програма на Иран и отношенията между Вашингтон и Израел след последните събития.

Ще бъде ли постигнато трайно споразумение между САЩ и Иран? Какви цели реално са постигнали Вашингтон и Тел Авив? Защо според Кедми САЩ все по-често предпочитат политически сделки пред военни конфликти?

В разговора се обсъждат още:

• предупрежденията на Лавров;

• възможността за нови преговори Русия–Украйна;

• стратегията на Европейския съюз;

• ролята на Германия и Франция;

• бъдещето на НАТО;

• отношенията между Полша и Украйна;

• кризата в британската политика;

• бъдещето на Стармър;

• американската стратегия спрямо Иран;

• перспективите пред Израел;

• ядрената програма на Иран;

• бъдещето на Близкия изток;

• отношенията между Русия и САЩ;

• геополитическите последици за Европа.

Интервюто предлага подробен анализ на процесите, които определят международната политика през 2026 година, както и различен прочит на решенията, които вземат Москва, Вашингтон, Брюксел и Тел Авив.

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Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=Zovami54EPg&t=2s

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