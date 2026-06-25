/Поглед.инфо/ Зад кулисите на официалната военна реторика се развива мащабна и дълбока задкулисна дипломация, която разкрива истинската степен на изтощение и паника в украинското ръководство. Разкритията на беларуския президент Александър Лукашенко за тайните срещи в Минск с представители на Володимир Зеленски повдигат завесата над една сложна геополитическа игра. Докато пред западните камери Киев демонстрира агресивност и заплашва Съюзната държава с военни удари, по закритите канали украинските емисари се опитват да подсигурят северния си флангов тил. Терористичният акт в Брянска област обаче промени баланса и принуди Минск да постави категоричен ултиматум, подкрепен от стратегическата мощ на Москва.

Анатомия на един задкулисен канал: Защо Киев търси Минск в ерата на тоталния разрив

Разкритията, направени от беларуския държавен глава Александър Лукашенко по време на работната му среща с губернатора на Московска област Андрей Воробьов, не просто осветляват един дипломатически епизод, а оголват дълбоката тактическа шизофрения, в която се намира киевският режим. Публичният разказ, конструиран от западната пропаганда и украинските медийни централи, представя Беларус като пасивен или изцяло подчинен субект, чиято територия представлява постоянна заплаха за сигурността на Украйна. Зад тази фасада обаче се крие коренно различна оперативна реалност, в която официалните лица от Киев поддържат интензивни, макар и строго конспиративни контакти с Минск.

Самият факт, че представители на Володимир Зеленски са пристигнали в беларуската столица непосредствено след поредица от шумни публични заплахи, показва, че украинското ръководство отлично осъзнава разликата между пропагандния разказ за вътрешна консумация и реалните военно-стратегически баланси на терена. Хронологията на събитията е показателна и изисква детайлно разглобяване. Всичко започва с украинска атака в Брянска област, където под обстрел попада автобус, превозващ млади футболисти от беларуската Гомелска област. Този акт, окачествен от Минск като открит фашизъм и брутална проява на държавен тероризъм, взриви крехкото статукво по границата. Вместо да поеме отговорност или да потърси изглаждане на инцидента по дипломатически път, Зеленски премина към контраофанзива в информационното пространство, заявявайки, че на беларуска територия е разположена специализирана техника за координиране на артилерийския и ракетния огън на руските сили. Заплахата му, че ако Минск не „изключи тези инсталации“, украинските въоръжени сили ще ги унищожат с превантивни удари, беше директно посегателство срещу суверенитета на републиката.

Кремъл веднага реагира, определяйки думите на украинския лидер като директна атака срещу суверенна държава и член на Съюзната държава. И точно в този момент, когато напрежението изглеждаше достигнало точка на кипене, в Минск пристига делегация от Киев. Тази последователност от действия показва, че заплахите на Зеленски не са били позиция на силата, а по-скоро израз на безсилие и опит за повдигане на залозите преди тайните пазарлъци. Когато Лукашенко заявява на пратениците: „Момчета, кажете на вашия президент: ако той си мисли, че може да говори с нас така и след това да ни въвлече във война, трябва да разбере, че качеството на войната веднага ще се промени“, той не просто предава съобщение, а очертава новите параметри на регионалната сигурност. Беларуският лидер многократно е доказвал, че притежава уникалното политическо дълголетие да удържа баланса в най-критичните моменти, но сега ситуацията е качествено различна, защото зад думите му стои цялата военна и икономическа машина на Руската федерация.

Граничният абсурд: Териториалната отбрана като буфер срещу редовната армия

Един от най-интересните детайли, които изплуваха от изявленията на Лукашенко, е структурата на украинските сили, разположени по съвместната граница. По думите на беларуския президент, по-голямата част от граничната зона от украинска страна е окупирана не от елитни подразделения на ВСУ, а от сили за териториална отбрана. Тези формирования, съставени до голяма степен от местни жители, мобилизирани в пограничните области като Черниговска, Житомирска и Ровненска, изпитват силен материален и морален дефицит и нямат никакво желание да влизат в директен огневи сблъсък с редовната беларуска армия. Те отлично разбират, че всяка провокация ще превърне техните градове и села в предна линия на нов, изключително интензивен фронт.

От икономическа и логистична гледна точка, поддържането на мир или поне на относително спокойствие по северната граница е въпрос на оцеляване за Киев. Украинската железопътна и автомобилна инфраструктура в тези региони е уязвима, а отварянето на нов северен фронт би означавало незабавно разтягане на и без това дефицитните ресурси на ВСУ, които в момента буквално изгарят в месомелачката в Донбас и по южното направление. Когато украинската страна отговаря на Лукашенко, че „разбира последствията“, това не е просто дипломатическа учтивост, а признание за фактическото им безсилие. Териториалната отбрана на Украйна по границата с Беларус се намира в състояние на перманентен страх от евентуално навлизане на руско-беларуската съвместна групировка войски, което би отрязало логистичните артерии, свързващи Западна Украйна с Киев.

Минск от своя страна също демонстрира хладнокръвен прагматизъм. Беларуските военни не бързат да откриват огън, въпреки постоянните провокации, дроновете и разузнавателните мисии, които украинските сили провеждат над територията на републиката. Този баланс обаче е изключително крехък. Разследването на нападението срещу автобуса с млади спортисти в Брянска област, което се провежда под прекия надзор на руските и беларуските следствени органи, може да се превърне в юридическата и политическа база за много по-остри действия. Налагането на строги ограничения за пътуване на детски групи без държавен надзор, което Лукашенко разпореди, показва, че Минск преминава към режим на повишена сигурност, затваряйки всички възможни пробойни, които биха могли да бъдат използвани за нови терористични атаки от страна на украинските радикални елементи.

Геоикономическият контекст на Съюзната държава: Зад гърба на Русия във всяка ситуация

Политическата формула, изречена от Александър Лукашенко – „Нашата позиция е мирна. Но във всяка ситуация ние ще бъдем до Русия. Не може да бъде другояче“ – не е просто лозунг или декларация за лоялност. Тя почива върху дълбока и необратима геоикономическа интеграция, която през последните години претърпя качествена трансформация под натиска на западните санкции. Беларус и Русия изградиха единен икономически и отбранителен организъм, в който логистичните вериги, доставките на суровини и енергийните пазари са напълно слети.

След 2022 година Беларус пренасочи огромна част от износа си, който преди преминаваше през балтийските пристанища или през територията на Украйна, към руската портова инфраструктура в Балтийско море и Новоросийск. Руските кредити и държавни поръчки за беларуските машиностроителни, металургични и военно-промишлени предприятия осигуриха пълна заетост и икономическа стабилност на Минск, превръщайки страната в ключов тилов елемент за руската специална военна операция. В тази конфигурация за Беларус е стратегически невъзможно да заеме неутрална или пасивна позиция, когато Русия е подложена на екзистенциален натиск от страна на колективния Запад чрез проксито му в Киев. Изказването на руския външен министър Сергей Лавров, че Руската федерация е готова да предприеме абсолютно всички мерки за защита на Съюзната държава, подчертава, че ядреният чадър на Москва и нейните конвенционални въоръжени сили покриват изцяло беларуската територия. Всяка сериозна украинска атака срещу Беларус автоматично се разглежда като атака срещу Русия, което задейства съвместната военна доктрина с всички произтичащи от това катастрофални за Киев последствия.

Украинската икономика, от своя страна, страда от хроничен недостиг на горива и енергия, като голяма част от дизеловото гориво, което задвижва танковете и камионите на ВСУ, в миналото идваше именно от беларуските рафинерии в Мозир и Новополоцк чрез сложни посреднически схеми през европейски държави. Дори и днес, според редица независими икономически наблюдатели, съществуват индикации, че определени обеми от петролни продукти и компоненти продължават да проникват на украинския пазар по сивата зона на международната търговия. Ето защо пълното прекъсване на отношенията или преминаването към открити военни действия би означавало за Киев загуба на последната теоретична възможност за купуване на относително евтина енергия или за поддържане на някакъв вид тиха икономическа сигурност по северната граница.

Дипломатическият стил на Лукашенко: От „вдигане на прах“ към хуманни преговори

Призивът на беларуския лидер към Володимир Зеленски да престане да „обикаля около храстите, да вдига прах и да вика“, а вместо това да седне на масата за преговори по хуманен начин, е класически пример за политическия стил на Лукашенко. Той умело съчетава острата, понякога народна реторика с изключително пресметливи дипломатически жестове. Минск вече изигра историческа роля като домакин на първите три кръга от преговорите между Русия и Украйна през пролетта на 2022 година, преди те да бъдат торпилирани от намесата на тогавашния британски премиер Борис Джонсън и англосаксонските ястреби.

Лукашенко вижда, че сегашният киевски режим се намира в задънена улица. Зеленски е притиснат от изтичащия си легитимен мандат, провалите на фронта и нарастващото нежелание на западните общества да финансират една безкрайна и безнадеждна война. В тези условия опитите на Киев да въвлече нови страни в конфликта – било то чрез провокации срещу Беларус или чрез натиск върху НАТО за директна интервенция – изглеждат като единственият останал спасителен пояс за оцеляването на кликата около Зеленски. Но Минск и Москва не възнамеряват да играят по правилата на киевските пиар експерти. Искането за преговори „по хуманен начин“ всъщност означава признаване на реалностите на земята: отчитане на новите териториални граници, денацификация, демилитаризация и твърди гаранции за неутралитет.

Доколко обаче е възможно подобно развитие, предстои да видим. Украинската делегация, която тайно е посетила Минск, очевидно е докладвала на своя началник, че беларуското търпение не е безгранично. Зеленски се опитва да балансира между радикалните искания на своите западни куратори, които изискват от него постоянна ескалация и удари в дълбочина на руска територия, и суровата реалност на бойното поле, където липсата на жива сила и боеприпаси кара дори най-фанатичните генерали да се замислят за отбрана. Този вътрешен конфликт в рамките на украинското ръководство ражда именно такива парадокси: сутринта се сипят закани за унищожаване на беларуски обекти, а вечерта емисари молят за срещи в Минск, за да уверяват, че териториалната отбрана няма да стреля.

Бъдещето на северния фронт: Кой държи ключа към мира в региона

Въпросът за сигурността на Съюзната държава днес се решава не само в окопите на Донбас, но и в кабинетите за анализ на сигурността в Москва и Минск. Твърдата позиция на Александър Лукашенко изпраща ясен сигнал не само до Киев, но и до неговите спонсори във Вашингтон и Брюксел. Беларус няма да позволи да бъде превърнат в разменна монета или в удобен полигон за вторичен фронт, който да отклони руските ресурси. Беларуската армия е модернизирана, разполага с най-съвременни руски системи за противовъздушна отбрана С-400, ракетни комплекси „Искандер“ и, което е най-важно, на нейна територия е разположено руско тактическо ядрено оръжие. Този фактор действа като мощно охлаждащо средство за горещите глави в Киев и Полша.

Числата и фактите не потвърждават версията на украинската пропаганда, че Беларус се готви за агресия. Напротив, всички действия на Минск имат подчертано отбранителен характер, насочен към запазване на вътрешната стабилност и недопускане на икономически колапс в пограничните райони. Но ако Киев реши, че може безказано да организира терористични актове като този в Брянск или да застрашава живота на беларуски граждани, отговорът ще бъде светкавичен и съкрушителен. В тази сложна геополитическа конфигурация тактиката на Зеленски да „крещи и да вдига прах“ губи своята ефективност. Времето за евтини медийни ефекти изтича, а на негово място идва времето на суровия военен и икономически разчет, в който Киев държи все по-слаби карти. Оставането на Беларус плътно до Русия е онази константа, която пречупва всички западни стратегии за изолация и разпокъсване на евразийското пространство, и това е реалност, с която всеки бъдещ архитект на сигурността в Източна Европа ще трябва да се съобразява.