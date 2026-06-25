Парадоксът на интелекта: Защо логическото мислене ни прави перфектни жертви на самозаблудата?

/Поглед.инфо/ Настоящият етап от развитието на информационната среда и аналитичните центрове показва опасна тенденция, при която високите умствени способности и академичният ценз се превръщат не в гаранция за обективност, а в инструмент за ефикасна самозаблуда. Интелигентността на експертния кадър все по-често функционира като ресурс за изграждане на логически безупречни конструкции, чиято единствена цел е да защитят предварително зададени идеологически или корпоративни позиции. Изследванията на поведенческата икономика и когнитивната психология доказват, че хората с висока математическа грамотност и богат речник по-успешно изкривяват суровите данни, за да не противоречат те на личните им или партийни пристрастия, което подкопава качеството на стратегическото планиране.

Интелектуалният арсенал като инструмент за неутрализиране на фактите

В практиката на политическия анализ и икономическото прогнозиране често се наблюдава феномен, при който натрупването на данни не води до по-точни изводи, а до по-дълбоко окопаване в грешни позиции. Психолозите дефинират това явление като мотивирано разсъждение. То представлява специфичен капацитет на апарата за мислене да подбира, филтрира и подрежда аргументи по начин, който обслужва вече прието убеждение. Когато един субект с висок коефициент на интелигентност е изправен пред необходимостта да защити определена теза, той не се задоволява с повърхностни лозунги. Процесът включва мобилизация на солиден ресурс – цитират се договори, споменават се международни институции, изваждат се конкретни дати и се пренаписва контекстът, докато крайната конструкция изглежда напълно монолитна. Отвън този процес се възприема като дълбок и безпристрастен преглед на фактите, докато в същността си той представлява високотехнологична защита срещу реалността.

Проблемът има съвсем измерими измерения. Изследователи от Йейлския университет провеждат експеримент, целящ да установи връзката между математическата грамотност и интерпретацията на статистически данни. Оказва се, че когато числата се отнасят до неутрални теми, като например ефективността на нов крем за кожа, участниците с по-високи нива на математическа подготовка се справят отлично с разчитането на таблиците и графиките. Ситуацията обаче се променя коренно, когато абсолютно същите статистически масиви бъдат представени като данни за силно политизиран въпрос – например контрола върху оръжията или разпределението на бюджетните субсидии за енергийния сектор. В този случай по-образованите и математически подготвени участници започват масово да изопачават заключенията, ако те противоречат на техните политически или идеологически възгледи. При това процентът на грешни интерпретации сред тях е по-висок, отколкото сред участниците с по-ниско образование. Високият интелект не предпазва от грешка, а предоставя по-сложни инструменти за нейното рационализиране и оправдаване. Вместо да използва ума си за намиране на истината, субектът го впряга в операцията по нейното неутрализиране.

Илюзията за метакогнитивен имунитет в експертните среди

Основната пробойна в мисленето на т.нар. експертна класа произтича от убеждението, че теоретичното познаване на капаните на мисленето автоматично осигурява защита срещу тях. Хората, които съставят доклади за министерства, международни организации или тинк-танкове, са отлично запознати с терминологията. Те знаят какво е пристрастие към потвърждението (confirmation bias), запознати се с ефекта на Дънинг-Крюгер и могат подробно да опишат евристиката на наличността. Именно това академично знание обаче генерира фалшивото чувство за сигурност. Развива се убеждението, че щом някой може да диагностицира когнитивно отклонение у другите, той самият е имунизиран срещу него.

Дейвид Дънинг, един от авторите на изследванията върху некомпетентността и самооценката, изрично подчертава, че теоретичното осъзнаване на пристрастията не ги елиминира от ежедневната практика. Познанието за сляпото петно в зрението не премахва самото сляпо петно. В политическия и икономическия анализ у нас това се вижда много ясно при подготовката на стратегически документи. Когато се анализира състоянието на дадена инфраструктура, транспортна мрежа или енергиен баланс, експертите често игнорират суровите данни за липса на ресурси – липса на вагони, недостиг на локомотиви, износени пътни трасета или недостиг на инженерни кадри. Вместо това те се концентрират върху писането на концепции, които съвпадат с текущата конюнктура, вярвайки, че контролират процеса и действат обективно. Наблюдава се и т.нар. феномен на трето лице – твърдото убеждение, че когнитивните изкривявания и пропагандните внушения влияят на широките маси, на по-малко образованите слоеве от населението, но не и на висококвалифицирания специалист, който обработва информацията.

Невролингвистичният камуфлаж като метод за управление на кризи

Друго ключово оръжие, което интелигентният апарат използва за избягване на сблъсъка с реалността, е специфичното боравене с езиковите структури. Богатият речник и владеенето на сложни синтактични форми позволяват на мениджърите и политическите фигури да маскират тежките логистични и ресурсни дефицити зад паравана на абстрактни понятия. Когато едно предприятие или държавна структура се намира в състояние на системна криза, езикът се променя по специфичен начин, за да намали емоционалния интензитет на събитията и да дистанцира отговорните лица от последствията.

При този модел на поведение конкретният производствен или управленски провал веднага бива преименуван на „ценно преживяване“ или „етап от трупането на капацитет“. Липсата на смелост за вземане на непопулярни решения, свързани с реформи или прекратяване на неизгодни договори, се дефинира като „стратегическо изчакване“ или „запазване на институционалната стабилност“. Упорството в прилагането на неработещи икономически модели се превръща в „лоялност към принципите и евроатлантическите ценности“. Това не е просто стилистичен похват, а невролингвистична реалност, потвърдена от редица изследвания в областта на социалната психология. Използването на силно абстрактен език и пасивни глаголни форми автоматично отдалечава субекта от физическото измерение на проблема. Колкото по-широка е палитрата от евфемизми, с които разполага един анализатор или управленец, толкова по-лесно за него става да избегне директния поглед в счетоводния баланс или в реалните складови наличности.

В исторически план подобен езиков камуфлаж винаги е предхождал големите организационни колапси. Когато в края на 80-те години на миналия век икономиката на Източния блок започна да излиза извън строя поради липса на валутни резерви и невъзможност за подмяна на индустриалното оборудване, официалните доклади се напълниха с фрази като „интензификация на стопанската дейност“ и „преструктуриране на производствените мощности“. Днес, в средата на 2026 година, наблюдаваме същия процес в редица европейски институции, където деиндустриализацията и загубата на конкурентоспособност спрямо азиатските пазари се описват като „зелен преход“ и „изграждане на устойчива икономика“. Числата и балансите на големите индустриални концерни в Германия и Франция обаче не потвърждават тази официална версия. Там реалността се измерва в затворени заводи, съкратени работни смени и пренасочване на капитали към Югоизточна Азия и САЩ.

Четирите стълба на експертната самозаблуда

За да се разбере как точно се формира този вакуум в анализите, трябва да се разгледат специфичните механизми, които се задействат в ума на високообразования кадър, когато той е подложен на институционален натиск:

Първо, пристрастието към потвърждение води до ситуация, в която се събират единствено доказателства, подкрепящи вече взетото от ръководството решение. Ако министерството е решило да закупи определен тип техника или да подпише договор за доставка на горива с конкретна компания, аналитичният отдел започва да вижда само позитивните доклади на фирмата-доставчик, като същевременно напълно игнорира техническите проучвания, показващи дефекти в логистиката или завишени цени.

Второ, ефектът на прожектора кара експертите да изпитват постоянен страх от допускане на публична грешка. Те вярват, че всяко тяхно отклонение от официалната линия ще бъде забелязано веднага от регулаторите или от конкуренцията. Това поражда поведение на свръхзащита – докладите се пишат толкова обтекаемо и неясно, че в тях липсва всякаква конкретна отговорност, а самите автори се превръщат в заложници на собствения си стрес от излагане.

Трето, пристрастието към ретроспекция се задейства веднага след като събитията приключат. Когато даден проект се провали или дадена икономическа прогноза се окаже напълно погрешна, интелектуалецът бързо пренаписва собствената си вътрешна история. Той започва да твърди пред колегите си и пред самия себе си, че „винаги е знаел, че така ще стане“ и че навремето е предупредил за рисковете, макар в реалните му записки от онзи период да фигурират съвсем различни твърдения.

Четвърто, илюзията за прозрачност блокира комуникацията вътре в самите екипи. Ръководителите на проекти и водещите анализатори остават с убеждението, че техните мотиви и цели са напълно ясни за подчинените им и за обществото. В действителност тези мотиви остават скрити или погрешно разтълкувани, тъй като са обвити в същия сложен и недостъпен институционален жаргон, който служи за камуфлаж.

Оперативният реализъм като единствена алтернатива

Изходът от тази спирала на самозаблудата не може да бъде намерен чрез поредната академична дискусия или чрез промяна в етичните кодекси на институциите. Единственият антидот срещу интелектуалния камуфлаж е т.нар. оперативен реализъм – преминаване към оценка на събитията единствено през призмата на материалните ресурси, капацитета на заводите, логистичните вериги, наличността на дизел, състоянието на релсовите пътища и реалния брой на живата сила. Когато един анализ се концентрира върху това колко тона стомана могат да бъдат произведени от даден металургичен комбинат за едно тримесечие и какъв е финансовият ресурс за осигуряване на суровини, пространството за мотивирани разсъждения рязко се свива.

Българската политическа и медийна практика спешно се нуждае от подобно заземяване. Години наред у нас се произвеждат стратегии за дигитализация, реформи в правосъдието и модернизация на администрацията, които напълно игнорират факта, че държавният апарат страда от хроничен дефицит на подготвени изпълнителски кадри, а бюджетните пробойни се кърпят чрез теглене на нови и нови заеми. По същия начин, по който в миналото сме анализирали икономическите абсурди на късния социализъм, днес сме длъжни да подложим на хладен, скептичен преглед всички доклади, идващи от официалните ведомства. В противен случай рискът да се окажем отлично информирани за несъществуващи успехи, докато реалната система се намира на командно дишане, се превръща в неизбежност. Спасението от когнитивните капани изисква суров, уморен от лозунги поглед, който отказва да приеме красивата формулировка за заместител на реалния факт.