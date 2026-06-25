Тръмп предлага зърнен гешефт на Техеран с ирански милиарди на фона на подготовка за нова военна ескалация

/Поглед.инфо/ Администрацията на Доналд Тръмп демонстрира специфичен подход в близкоизточната си политика, съчетавайки оръжеен натиск с чисто търговски прагматизъм. Докато Вашингтон изисква от Конгреса милиардни извънредни средства за потенциална военна операция срещу Ислямската република, американският президент предлага паралелна схема за продажба на американска селскостопанска продукция, финансирана директно от замразените ирански активи в чужбина. Техеран от своя страна отхвърля едностранните интерпретации на сключените споразумения и засилва координацията с регионалните партньори по отношение на контрола върху Ормузкия пролив.

Дипломатическата маневра през призмата на търговския прагматизъм

Настоящият етап от отношенията между Вашингтон и Техеран разкрива дълбока концептуална пропаст в разбирането за дипломатически процес. Външнополитическото ведомство на Иран наскоро индикира сериозни пробойни в изпълнението на подписания меморандум за прекратяване на военните действия, като директно обвини американската страна в подмяна на духа и буквата на договореностите. Официалният говорител на иранското министерство на външните работи Исмаил Багаи излезе с публична позиция, насочена срещу липсата на последователност от страна на Белия дом. Според иранската интерпретация, американската администрация прилага избирателен подход, който подкопава крехкото доверие, градено в продължение на месеци чрез посредничеството на трети държави в Швейцария.

Иранското политическо ръководство изглежда не си прави никакви илюзии относно дългосрочните намерения на Вашингтон. Според изявления от Техеран, десетилетното натрупване на геополитическо противопоставяне не може да бъде заличено с един подпис. Бдителността на иранската дипломация се опира на историческия опит от последните петдесет години, но в много по-голяма степен на събитията от последната година и половина, през която регионът премина през няколко фази на открит военен сблъсък. Основният принцип, върху който настоява Техеран, е „обязателство срещу ангажимент“, което изключва възможността за едностранни модификации на текстовете от страна на американските чиновници.

В същото време търговското крило в Белия дом, водено лично от Доналд Тръмп, се опитва да трансформира геополитическата криза в икономическа изгода за американския аграрен сектор. Проявеният интерес към иранските капитали се материализира в предложение за доставка на селскостопански стоки на стойност половин милиард долара. Тръмп потвърди пред Fox News, че първоначалният транш от 500 милиона долара ще бъде насочен към закупуване на царевица, пшеница и соя от американски фермери. Особено забележителен е финансовият механизъм на тази операция: средствата няма да дойдат от американския бюджет, а от поднадзорна ескроу сметка в Катар, където се съхраняват разблокирани ирански капитали. Това показва как Вашингтон се опитва да балансира между реториката за хуманитарна помощ за „гладуващия ирански народ“ и реалния икономически лобизъм в полза на собствените си производители.

Подобни меркантилни инициативи обаче се сблъскват с мащабната картина на иранските активи по света. Според различни финансови оценки, в банкови институции в Индия, Катар, Ирак и Япония се намират над 100 милиарда долара, получени от продажба на петрол преди Тръмп да изтегли САЩ от ядрената сделка през 2018 година. Тези средства остават блокирани под заплаха от вторични санкции, превръщайки се в лост за икономически натиск и едновременно с това в потенциален пазар за американски стоки. Дилемата пред Техеран е дали да приеме този частичен пробив на изолацията при условия, продиктувани от Вашингтон, или да задържи твърдата си позиция с риск от нов икономически натиск.

Военно финансиране и регионални реалности

Паралелно с разговорите за доставка на зърно, администрацията на САЩ предприема стъпки, които индикират подготовка за съвсем различен сценарий. Искането на Белия дом до Конгреса за допълнително финансиране в размер на 87,6 милиарда долара съдържа в себе си пера, пряко свързани с противодействието на Иран. По-конкретно, около 672 милиона долара са заложени за програми, насочени към ликвидиране на материали, технологии и инфраструктура, които биха могли да послужат за развитие на иранската ядрена програма. Този двоен подход – предлагане на търговски сделки от една страна и увеличаване на военния бюджет от друга – създава усещане за липса на единна стратегия във Вашингтон.

В регионален план държавният секретар Марко Рубио направи опит да преформатира рамката на преговорите по време на посещението си в Обединените арабски емирства. Рубио лансира тезата, че ситуацията в Ливан трябва да се разглежда напълно отделно от по-широкия диалог с Техеран, мотивирайки се с формалния суверенитет на Бейрут. Въпреки това американският дипломат изрично подчерта, че иранската ракетна програма и подкрепата за регионалните съюзи остават неизменна част от дневния ред на САЩ. Този опит за разделяне на проблемите има за цел да изолира Техеран от неговата мрежа от съюзници, известна като „Ос на съпротивата“.

Реакцията на Иран не закъсня. Исмаил Багаи определи изявленията на Рубио като опит за девеация от реалните проблеми в Близкия изток. Според иранското външно ведомство, постигането на стабилност в Западна Азия е невъзможно, докато САЩ поддържат своето военно присъствие и оказват безусловна подкрепа за действията на Израел в региона. Техеран се опитва да подчертае, че сигурността на арабските монархии, въпреки американските гаранции, остава уязвима, което се доказа при предишни ракетни удари срещу обекти, използвани от американските сили в региона.

Ситуацията на терен в Ливан допълнително усложнява американските дипломатически планове. Докато ливанският президент Джозеф Аун обявява усилия за укрепване на прекратяването на огъня и разгръщане на редовната армия на юг, министърът на отбраната на Израел Исраэль Кац категорично заявява, че израелските сили няма да се изтеглят от южните части на страната. Това несъответствие между декларираните цели на Вашингтон и реалните действия на неговия основен съюзник Израел поставя под въпрос способността на САЩ да наложат устойчиво споразумение, без да вземат предвид позицията на Техеран.

Ормузкият пролив като стратегически лост

Вместо да влезе в капана на финансовите предложения на САЩ, Иран предприема практически стъпки за укрепване на геополитическите си позиции чрез засилване на сътрудничеството с Оман. Посещението на председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф в Маскат завърши с конкретно решение за създаване на съвместна работна група, която да управлява въпросите на корабоплаването в Ормузкия пролив. Този ход има пряко икономическо и военно измерение, тъй като проливът е ключова артерия за световните доставки на петрол.

Иранската стратегия залага на интернационализация на контрола върху пролива, но само в рамките на крайбрежните държави, като изрично се изключват извънрегионални сили като САЩ. Договореностите между Техеран и Маскат включват регулиране на морските услуги и такси, което в перспектива може да промени правилата за преминаване на търговски и военни съдове. Изявлението на Галибаф, че управлението на Ормузкия пролив никога няма да се върне към предвоенното си състояние, ясно показва, че Техеран възнамерява да използва този географски фактор като основен инструмент за противодействие срещу западния натиск.

Министърът на външните работи на Оман Бадр аль-Бусаиди подкрепи формулата за „безопасен и свободен проход“, съобразен с международното право, което дава на иранската инициатива легитимна дипломатическа рамка. Чрез включването на Оман, който традиционно играе ролята на неутрален посредник в региона, Техеран демонстрира, че не е изолиран и може да изгражда коалиции, които контролират жизненоважни за световната икономика инфраструктурни точки. Това намалява ефективността на американските санкции и принуждава Вашингтон да се съобразява с новата реалност по море.

Възобновяването на преговорите, планирано за началото на следващата седмица, ще покаже дали американската администрация е готова да отстъпи от максималистичните си искания в името на частично търговско споразумение. Разминаването между икономическите интереси на фермерите в САЩ и геополитическите цели на военното крило във Вашингтон създава несигурност, която Техеран умело използва. Рискът от нова военна ескалация остава висок, тъй като нито една от страните не показва готовност за стратегически отстъпки по ключовите въпроси на сигурността.