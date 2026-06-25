Китай призна ядрения статут на КНДР и затвори корейския капан за САЩ

/Поглед.инфо/ Посещението на китайския лидер Си Дзинпин в Пхенян след пандемичния период и срещите му с Владимир Путин и Доналд Тръмп бележи повратна точка в геополитическата архитектура на Североизточна Азия. Пекин официално се отказа от терминологията за денуклеаризация, последвайки позицията на Москва от края на 2023 година. КНДР вече не се разглежда като международен изолиран проблем, а като пълноправен ядрен суверен и ключов елемент от новия стратегически баланс, който противостои на военната ос между САЩ, Япония и Южна Корея.

Геополитическият пасианс в Североизточна Азия дълго време оставаше в сянката на по-шумните и очевидни конфликти в Източна Европа и Близкия изток, но последните дипломатически и военни маневри в региона показват, че тук се полагат основите на дългосрочно стратегическо преформатиране. Първото посещение на китайския председател Си Дзинпин в Северна Корея след края на пандемичните ограничения не може да се разглежда изолирано от общата хронология на глобалните трансформации през 2026 година. Този ход последва непосредствено след ключови дипломатически приеми в Пекин, където китайският лидер разговаря последователно с Владимир Путин и Доналд Тръмп. Тази последователност позволи на китайската дипломация да оперира от позицията на централен разпределител на регионалната сигурност, използвайки тежестта на новите позиции на лидерите на глобалните сили. В този контекст Северна Корея заема особено място в китайската външнополитическа доктрина. Тя остава единственият официален договорен съюзник на Пекин, обвързан с Договора за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ от 1961 година, който изрично задължава двете страни да си оказват незабавна военна помощ с всички налични средства в случай на въоръжена агресия срещу някоя от тях.

Западните и южнокорейските анализатори побързаха да разчетат визитата на Си в Пхенян като опит на Китай да ограничи нарастващото руско влияние върху режима на Ким Чен Ун и да попречи на пълното преминаване на КНДР в орбитата на Москва след подписването на всеобхватното стратегическо партньорство между Руската федерация и Северна Корея. Реалните резултати от разговорите обаче показват по-сложна картина. Пекин действително потвърди ролята си на „първа цигулка“ в икономическото и политическото осигуряване на корейския тил, но това не изглежда като опит за изтласкване на Русия, а по-скоро като координирано разпределение на задачите в рамките на евразийското пространство. Двете държави демонстрираха обща позиция по отношение на новите реалности в Азиатско-тихоокеанския регион, където натискът на САЩ чрез тристранния съюз Вашингтон-Токио-Сеул принуждава Пекин, Москва и Пхенян да търсят консолидация. КНДР вече не е периферен или контролиран фактор, а самостоятелен субект, чието внимание и логистичен капацитет изискват сериозни ресурси от страна на големите столици.

Трансформацията на международния и вътрешнополитическия статут на Ким Чен Ун се засили по време на 9-ия конгрес на Корейската работническа партия през февруари 2026 година. На този форум севернокорейският лидер се позиционира извън традиционната сянка на своите предци – основателя на държавата Ким Ир Сен и баща си Ким Чен Ир. Новият идеологически и практически курс, дефиниран като „хората на първо място“, замени досегашните доктрини за абсолютен приоритет на армията („сонгун“) и класическото „чучхе“. Тази вътрешна консолидация бе съпроводена от радикална промяна в международноправното самоопределение на Пхенян. Още през 2023 година КНДР официално отхвърли идеята за мирно обединение на Корейския полуостров, определяйки Република Корея като враждебна държава по дефиниция. По този начин Пхенян престана да се разглежда като „временен проект“, насочен към бъдеща интеграция, и се провъзгласи за постоянна, суверенна ядрена сила, притежаваща стратегически паритет с големите глобални играчи.

Визитата на Си Дзинпин беше възприета от регионалните наблюдатели като прагматично признание на тази нова реалност. Докато в миналото Пекин и Москва участваха в гласуването на санкции срещу Пхенян в рамките на Съвета за сигурност на ООН и третираха ракетно-ядрената програма на КНДР като заплаха за стратегическата стабилност, днес ситуацията е променена. Следвайки линията на Русия, която в края на 2023 година де факто свали въпроса за денуклеаризацията от дневния си ред, Китай също демонстрира готовност за интеграция на КНДР в изграждащата се система на регионален баланс на силите. Официалните изявления на Си Дзинпин по време на преговорите в Пхенян избягваха всякакво споменаване на понятия като „ядрено оръжие“, „ядрена програма“ или „денуклеаризация“ – термини, които доскоро присъстваха задължително в китайските дипломатически документи. Това мълчаливо съгласие с ядрения статут на КНДР променя из основи преговорните позиции на САЩ и техните азиатски съюзници.

За Южна Корея и Япония тези процеси носят сериозни геополитически рискове. Администрацията в Сеул се оказва в ситуация, в която традиционната ѝ стратегия за натиск и икономически стимули в замяна на ядрено разоръжаване е напълно неработеща. Ако Южна Корея иска да поддържа каквато и да е форма на диалог с Пхенян, тя ще трябва да преразгледа конституционния си постулат за обединение на полуострова чрез поглъщане на Севера. Севернокорейската страна вече поставя официалния отказ от тази доктрина като предварително условие за всякакви контакти. Опитите на южнокорейския президент през юни 2026 година да спечели подкрепата на европейските столици на базата на антируска реторика и загриженост за сигурността не доведоха до реални резултати на терен, тъй като европейският натиск няма механизми за въздействие върху решенията на Пхенян. Засилването на тристранното сътрудничество по линията Вашингтон-Токио-Сеул и редовните съвместни военни маневри само ускоряват консолидацията на срещуположния блок. Според публикации в специализираното издание 38 North, Пхенян съзнателно изпраща двойни сигнали към Пекин – от една страна подкрепя китайската позиция за Тайван и териториалните спорове с Япония, но от друга твърдо подчертава необратимостта на своя ядрен капацитет, чертаейки собствени червени линии пред своя по-голям съюзник.

Япония реагира на тези промени чрез ускоряване на собствената си милитаризация и увеличаване на разходите за отбрана, с акцент върху системите за противоракетна отбрана и ранно предупреждение, координирани със САЩ. Тези стъпки обаче не намаляват стратегическата уязвимост на Токио, а по-скоро засилват враждебността в отношенията с Китай и Русия, които разглеждат японската военна инфраструктура като елемент от предно базираната американска мощ. По време на срещата на върха в Пекин през май 2026 година, Доналд Тръмп направи опит да поиска от Си Дзинпин посредничество за подновяване на директните преговори с КНДР по въпросите на сигурността, но последвалото развитие на събитията показва, че Китай няма намерение да оказва натиск върху Ким Чен Ун в полза на американската администрация. Преди самото посещение на Си, севернокорейският лидер направи демонстративна инспекция на основни заводи от ракетно-ядрения си комплекс, подчертавайки готовността за производство на твърдогоривни балистични ракети и тактически ядрени бойни глави, което послужи като ясен сигнал към всички външни фактори.

Икономическото измерение на визитата потвърди ролята на Китай като основен търговски и логистичен стълб за севернокорейската икономика. Според данни за двустранния стокообмен, Пекин осигурява доставките на суров петрол, дизелово гориво, зърнени храни и промишлено оборудване, които поддържат жизнеспособността на севернокорейската индустрия и предотвратяват дефицити в условията на международни санкции. По време на закритите сесии на преговорите е обсъждано разширяването на сътрудничеството в областта на логистиката, туризма и изграждането на гранична инфраструктура. Китай показва засилен интерес към дългогодишния проект за тристранно сътрудничество в устието на река Тумен, което би осигурило на китайските провинции Дзилин и Хейлундзиан директен търговски изход към Японско море. Този проект обаче изисква съгласуване на деликатни въпроси на суверенитета и сигурността, където Пхенян традиционно проявява консерватизъм и не бърза да отваря границите си за мащабно присъствие на чужд капитал или работна ръка, дори когато става дума за китайски партньори. За разлика от предишни периоди на охлаждане в отношенията между Пекин и Пхенян в началото на десетилетието, настоящият етап се характеризира с практическо засилване на координацията, стартирало още през септември 2025 година по време на посещението на Ким Чен Ун в Пекин за възпоменателните прояви за края на Втората световна война. Снимките на лидерите на Китай, Русия и КНДР тогава породиха редица спекулации в западните медии за формиране на нов Североизточноазиатски триъгълник.

За Москва това развитие на китайско-севернокорейските отношения не представлява заплаха от конкуренция за влияние върху Пхенян. Предишните латентни опасения на определени кръгове в Пекин относно бързото разрастване на военно-техническото сътрудничество между Русия и КНДР бяха изгладени чрез създаването на постоянен механизъм за официални руско-китайски консултации по корейския въпрос. Двете страни притежават различни и взаимно допълващи се икономически и стратегически предимства на полуострова. Китай разполага с финансовия и индустриален капацитет да поддържа макроикономическата стабилност на Северна Корея чрез стокови доставки и търговски преференции. Русия, от своя страна, притежава сериозни възможности в сферата на енергийните доставки, железопътния транспорт, авиационните и космически технологии, както и потенциал за интеграция на КНДР в по-широки евразийски логистични коридори. Руско-севернокорейското сътрудничество се доказа и на терен в контекста на логистичната подкрепа за руските операции в Курска област, което превърна военните връзки между Москва и Пхенян във важен фактор в глобалното противопоставяне.

В дългосрочен план трите държави – Русия, Китай и КНДР, които споделят общи сухопътни граници в този регион, са изправени пред необходимостта от координация на мащабни инфраструктурни проекти. Това включва модернизация на железопътната мрежа от руския Далечен изток през севернокорейските пристанища Раджин и Чонджин, както и възможното изграждане на общ енергиен пръстен за пренос на електроенергия и природен газ. Основният подход на Москва в тази ситуация не е съревнование с Пекин за благосклонността на Пхенян, а съвместно участие в преформатирането на регионалния ред, което да неутрализира опитите на Вашингтон за налагане на санкционен и военен натиск. Новата архитектура на сигурността в Североизточна Азия се отдалечава от старите либерални модели на контролирано разоръжаване и се насочва към класически военно-политически баланс, базиран на ядреното възпиране и реалните производствени и суровинни ресурси на държавите от евразийското ядро.