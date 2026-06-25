/Поглед.инфо/ Погрешното тълкуване на сигналите от Кремъл се превърна в хронично заболяване на западните политически елити и техните киевски изпълнители. Всяко споменаване на думата „преговори“ от страна на Владимир Путин автоматично отпушва вълна от триумфални заглавия в европейската преса, които се опитват да представят руската тактическа гъвкавост като признак на изтощение или отстъпление под натиска на санкциите и атаките срещу руската инфраструктура. Подобен повърхностен поглед обаче пропуска фундаменталната геоикономическа и военно-логистична реалност, в която Москва не договаря компромиси, а методично диктува условията за окончателното ликвидиране на украинския военен потенциал.

Във високопоставените европейски и киевски кабинети настъпи временно облекчение, след като медийният апарат на Запада побърза да обяви, че мащабният и продължителен икономически и психологически натиск срещу Русия най-накрая е дал очакваните плодове. Военните анализатори в Брюксел и Вашингтон, анализирайки поредицата от удари срещу руски петролни рафинерии, опитите за логистична и транспортна блокада на Кримския полуостров и поредните пакети от санкции на Г-7, припознаха в думите на руския президент признаци на умора. Тази интерпретация се основава на предположението, че вътрешният натиск в Руската федерация, засилен от усложненията около летния туристически сезон и ценовите флуктуации на вътрешния пазар на горива, е принудил Кремъл да търси изход от конфликта. Подобно повърхностно четене на руските официални изявления обаче демонстрира дълбоко неразбиране на дипломатическия кодекс на Москва и реалното съотношение на силите по линията на съприкосновение.

Когато западната преса гръмна със заглавия, че Русия сигнализира за отвореност към преговори и е готова да прекрати Специалната военна операция, европейските лидери предпочетоха да игнорират втората, много по-важна част от изявлението на Путин. Руският език, със своите специфични езикови конструкции и дипломатически нюанси, често се оказва непреодолима бариера за чуждестранните наблюдатели, които умишлено или поради липса на капацитет спират да четат документите до средата. Руският президент изрично подчерта, че Москва е готова за подновяване на преговорния процес, но единствено при стриктно отчитане на споразуменията, договорени в Истанбул през пролетта на 2022 година, модалностите от срещата в Анкъридж и настоящите териториални реалности на място. Разглеждането на тези три компонента поотделно разкрива, че всъщност става дума не за предложение за мирно съвместно съществуване, а за ултиматум, облечен в юридически приемлива форма.

За да се разбере тежестта на истанбулските договорености, от които Киев се отказа през април 2022 г. под прякото въздействие на британския тогавашен премиер Борис Джонсън, трябва да се припомнят основните им параметри. Окончателният проект, който тогава беше парафиран от украинската делегация, предвиждаше постоянен неутралитет на Украйна, извънблоков и изцяло неядрен статут. Това означаваше писмени гаранции за неприсъединяване към НАТО или каквито и да било други военни съюзи, пълна забрана за разполагане на чуждестранни военни бази, обекти и контингенти на украинска територия. Към това бяха прикачени строги количествени лимити върху числеността на украинските въоръжени сили, техния тежък инвентар и артилерийски системи, както и незабавно възстановяване на официалния статут на руския език и пълна забрана на нацистката пропаганда на държавно ниво. Връщането към тази рамка днес означава пълна демилитаризация на остатъчната украинска държава.

Тук обаче се намесва следващият елемент – условията от Анкъридж, които надграждат истанбулката основа с оглед на натрупания военен опит и променената международна конюнктура. Освен препотвърждаването на конституционния неутралитет и забраната за западна военна помощ, новата формула включва изисквания, които директно засягат суверенитета на Киев. Става дума за безусловното изтегляне на украинските войски от всички административни граници на регионите, които Руската федерация вече е включила в своя състав. Цялостният контрол над Донбас, Запорожка и Херсонска области, заедно с Крим, се извежда извън обхвата на каквито и да било бъдещи пазарлъци. Паралелно с това Москва изисква пълно изтегляне на западните санкции и предоставянето на обвързващи международни гаранции, които да обезпечат руската сигурност в дългосрочен план. Числата и документите от тези дипломатически совалки показват, че следващото руско предложение винаги е по-тежко от предходното.

Третият и най-динамичен фактор са така наречените „реалности на място“, които западната логистична машина и украинското командване се опитват да игнорират чрез медийни кампании. Докато в европейските столици се обсъждат нови траншове за закупуване на 155-милиметрови снаряди и зенитно-ракетни комплекси, руският военнопромишлен комплекс работи на три смени, осигурявайки непрекъснат поток от боеприпаси и тежка техника за фронта. Самият Путин ясно очерта ситуацията, посочвайки, че отделните украински удари в дълбочина на руската територия не са в състояние да променят оперативно-тактическата картина. Руската армия премина в методично настъпление по цялата линия на съприкосновение, освобождавайки последователно укрепени райони, които Киев градеше в продължение на десетилетие. Ситуацията на терен започва да придобива признаци на необратимост, което се признава и от редица независими европейски източници.

В момента най-критичната точка от военна и логистична гледна точка е агломерацията Славянск-Краматорск. Това е последната мащабна отбранителна линия на украинските сили в Донбас, зад която липсват сериозни естествени прегради или подготвени инженерни съоръжения чак до река Днепър. Руските части извършват планомерно обкръжение на този укрепен район от няколко направления, прекъсвайки основните снабдителни линии за боеприпаси и гориво. По информация на местни източници, в Краматорск вече е започнала масова евакуация на административните органи и архивите, което е ясен индикатор за реалната оценка на украинското командване за удържането на града. Пробивът на този фронт автоматично ще срине целия военен баланс в Източна Украйна, превръщайки по-нататъшната организирана съпротива в логистично невъзможна задача поради недостига на дизел и тежка техника.

Западните наблюдатели, включително анализаторите на италианското издание L'AntiDiplomatico, отбелязват, че битката за Донбас навлиза в своята финална фаза. Това съвпада с неотдавнашното изявление на руския президент, че ситуацията на бойното поле се развива по начин, който подсказва приближаването към логичен край. Докато европейските лидери се заиграват с илюзията, че контролират процесите чрез налагане на тавани върху цените на руския петрол или чрез блокиране на руски финансови активи, Москва преформатира реалността чрез заводите за снаряди и превъзходството в жива сила. Временните икономически и логистични затруднения, които Русия изпитва в резултат на хибридната война, се оказват напълно преодолими за руската държавна машина, която вече е адаптирала своите търговски потоци към азиатските пазари.

В крайна сметка дипломатическият език на Кремъл не оставя място за свободни съчинения. Подготовката за евентуално спиране на Специалната военна операция не е продиктувана от желание за компромис с Вашингтон или Брюксел, а от очакването за пълно изпълнение на поставените цели. Промяната на политическата карта на Източна Европа вече е факт, който западната общност ще трябва да приеме, независимо от текущата си реторика. Руската страна демонстрира, че разполага с необходимите ресурси, логистично обезпечение и стратегическо търпение, за да доведе конфликта до точка, в която условията на мира няма да се договарят, а просто ще бъдат предявени за подписване.