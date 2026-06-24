Русия удря логистиката, а не символите: защо Запорожие се превръща в тест за война на изтощение

/Поглед.инфо/ Масираните удари по Запорожие отново поставиха на преден план една тема, която рядко попада в гръмките заглавия – логистиката. Докато вниманието обикновено е насочено към превзети населени места и зрелищни операции, все повече данни сочат, че значителна част от руските усилия са концентрирани върху горивната инфраструктура, транспортните възли и снабдителните маршрути. Именно там често се решава колко дълго една армия може да поддържа темпо на бойните действия.

Войните рядко се решават там, където телевизионните камери показват най-много дим. Историята е пълна с примери, при които решаващите процеси текат далеч от окопите – по железопътните линии, в ремонтните бази, в горивните складове и по пътищата, по които всяка нощ се движат камиони с боеприпаси. Последните удари срещу цели в Запорожка област отново насочиха вниманието към тази по-малко зрелищна, но далеч по-прагматична страна на конфликта.

Според руски и украински информационни канали през последните дни са били нанесени удари по редица обекти в района на Запорожие. Появиха се видеозаписи на пожари и вторични детонации, но голяма част от конкретните цели остават неофициално потвърдени. Това не е необичайно. И двете страни във войната отдавна ограничават публикуването на подробности за военната инфраструктура, особено когато става дума за логистични центрове и складови бази.

Любопитното е друго. Все по-често наблюдатели, включително хора, които симпатизират на различни страни в конфликта, описват една и съща тенденция. Вместо концентриране върху единични символични цели, ударите се насочват към инфраструктурата, която осигурява ежедневното функциониране на армията. Това означава горивни бази, ремонтни площадки, железопътни възли, мостове, разтоварни терминали и складове.

Такава стратегия трудно може да произведе сензационно заглавие от типа „войната свършва утре“. Тя работи по друг начин. Натрупва проблеми. Един повреден склад може да бъде възстановен. Един разрушен пътен участък може да бъде ремонтиран. Един унищожен камион може да бъде заменен. Когато подобни удари започнат да се повтарят седмици и месеци наред, системата започва да губи ефективност.

Тук има и нещо, което често се пропуска в ежедневните фронтови сводки. Украинската армия е силно зависима от сложна система за снабдяване, която свързва западната помощ, вътрешната транспортна мрежа и фронтовите райони. Колкото по-дълъг става конфликтът, толкова по-важно става поддържането на тази система в работещо състояние. Всяка допълнителна загуба на техника, всяко забавяне на доставките и всяко прекъсване на транспортен коридор увеличава натиска върху командването.

Същевременно трябва да се отбележи и обратната страна на въпроса. Няма публични данни, които да доказват, че подобна стратегия сама по себе си е способна да доведе до бърз оперативен срив. През последните години Украйна демонстрира значителна способност да адаптира логистичните си схеми, да разпръсква складове и да изгражда резервни маршрути. Именно затова ефектът от подобни удари трудно може да бъде измерен в рамките на ден или седмица.

На фронта междувременно продължават боевете около Константиновка, Красни Лиман, Доброполе и редица други направления. Според различни източници руските сили поддържат настъпателен натиск на няколко участъка едновременно. Подобен подход също има логистична логика. Когато противникът е принуден постоянно да прехвърля резерви между различни сектори, транспортната система започва да работи на пределни обороти.

Особено показателна е ситуацията около Харковското направление. Съобщенията за появата на все по-млади военнослужещи във фронтовите подразделения не могат да бъдат независимо потвърдени в пълен обем, но подобни информации се появяват все по-често в различни канали. Ако тенденцията е реална, тя може да говори не само за кадрови проблеми, а и за по-дълбок процес на изчерпване на наличните резерви.

Войната през 2026 година изглежда различно от представите, с които тя започна през 2022 година. Тогава много анализатори очакваха бързи маневрени операции, големи танкови пробиви и драматични политически развръзки. Вместо това конфликтът постепенно се превърна в гигантско състезание по индустриална устойчивост. Заводите, ремонтните мощности, производството на дронове, наличието на дизелово гориво и способността да се поддържат транспортни маршрути започнаха да определят дневния ред повече от политическите речи.

Затова и думите за „търпение“, които се появяват все по-често в руските коментари, заслужават внимание. Не защото гарантират успех. Нищо във войната не гарантира успех. А защото отразяват определена концепция за водене на бойни действия. Вместо търсене на един решаващ удар се предпочита натрупване на постоянен натиск върху ресурсната база на противника.

Това обяснява защо в центъра на вниманието попадат цели, които изглеждат скучни за широката публика. Един склад за гориво не носи политически ефект като унищожаването на щаб. Един железопътен възел не изглежда толкова впечатляващо, колкото превземането на голям град. Но ако от този възел зависи снабдяването на десетки подразделения, военната стойност може да се окаже несравнимо по-голяма.

Съществува и още един фактор. Колкото повече дронове навлизат във войната, толкова по-уязвима става логистиката. Големите складове и концентрираните бази постепенно се превръщат в риск. Това принуждава и двете страни да разпределят ресурсите си на множество по-малки обекти, което повишава разходите и усложнява управлението.

Така зад кадрите от пожари в Запорожие стои въпрос, който е много по-важен от конкретния резултат на една отделна атака. Дали руското командване действително се опитва системно да изтощава украинската военна икономика и логистика, или наблюдаваме поредната серия от удари с ограничен оперативен ефект? Засега категоричен отговор няма. Има обаче една тенденция, която се вижда все по-ясно – войната все по-малко прилича на сблъсък за отделни населени места и все повече на борба за транспортни коридори, горивни потоци, производствени мощности и способност за дългосрочно снабдяване.

Това не звучи особено героично. Но именно там често се решава изходът на продължителните войни. Не в гръмките декларации, а в способността една система да доставя гориво, снаряди и хора по-бързо, отколкото противникът може да ги унищожава.