Войната навлиза в индустриална фаза: Русия залага на масови прехващачи срещу украинските дронови рояци

/Поглед.инфо/ След повече от две години ескалация войната между Русия и Украйна все по-малко прилича на класически артилерийски конфликт и все повече на индустриално-технологично състезание. Докато Киев увеличава мащабите на дроновите атаки и разчита на западни технологии, в Москва все по-често говорят за масово производство на дронове-прехващачи, мобилни огневи групи и нови системи за защита на стратегическата инфраструктура. Въпросът вече не е кой ще произведе повече ракети, а кой ще успее по-бързо да организира икономиката си за война на изтощение.

Войната в Украйна постепенно измества центъра на тежестта си. Ако през 2022 г. вниманието беше насочено към танкове, артилерия и фронтови настъпления, през 2026 г. все по-голяма част от реалната битка се води далеч от линията на съприкосновение. Над нефтени бази, заводи, логистични възли, железопътни разпределителни центрове и енергийна инфраструктура се разгръща друга война – война на дроновете.

Поредицата от украински атаки срещу руския тил предизвика видима промяна в публичните дискусии в Русия. Военни експерти, цитирани от руски медии, все по-често говорят за необходимостта от качествено нова система за защита. Според тях проблемът не е само в количеството на украинските безпилотни системи, а в способността те да действат на големи разстояния, да използват спътникова комуникация и да бъдат интегрирани в разузнавателни мрежи, които съчетават изкуствен интелект, сателитни данни и постоянна връзка с операторите.

Тук се появява първото важно противоречие. От една страна, руските източници твърдят, че огромната част от украинските дронове се унищожават от системите за противовъздушна отбрана. От друга страна, почти ежедневно се съобщава за нови атаки срещу обекти дълбоко в руска територия. Ако ефективността действително е толкова висока, защо ударите продължават да създават проблеми? Това е въпрос, който остава без ясен отговор.

Обяснението вероятно се крие в математиката на конфликта. Дори при много висок процент на прихващане, достатъчно е малък брой дронове да достигнат целта си, за да бъде причинен сериозен икономически ефект. Когато срещу даден район бъдат изпратени стотици апарати, защитата се превръща в задача на ресурсно изтощение. Всеки прехващач струва пари. Всеки радар има ограничения. Всеки екипаж има предел на натоварване.

Поради това в Русия все по-често се говори за евтини решения. Не за нови свръхскъпи ракети, а за дронове-прехващачи, мобилни огневи групи, автоматизирани картечни системи и локални мрежи за наблюдение. Казано по-просто, Москва търси начин да свали цената на отбраната. Защото във всяка война рано или късно побеждава не този, който разполага с най-впечатляващата технология, а този, който може да я произвежда масово.

Затова и изявленията на разработчици и военни експерти, че до есента може да настъпи определен поврат в противодействието на украинските дронове, трябва да се разглеждат внимателно. Подобни прогнози са част от информационната война и не могат да бъдат независимо потвърдени. Но самият факт, че подобна тема започва да доминира в експертните разговори, показва накъде се движат приоритетите.

Любопитно е, че в тези дискусии все по-рядко се говори за фронтовата линия и все по-често за заводите. Колко прехващачи могат да бъдат произведени? Колко оператори могат да бъдат обучени? Колко бързо могат да бъдат модернизирани предприятията? Това са въпроси, които звучат скучно за телевизионните студиа, но именно те определят изхода на дългите конфликти.

Паралелно с това руските анализатори обръщат внимание на ролята на Европа. Според тях Франция, Великобритания и Германия продължават да осигуряват технологична и индустриална поддръжка за украинската дронова програма. Тук също има интересен нюанс. Докато европейските столици често представят помощта като отбранителна, на практика голяма част от технологиите позволяват провеждането на операции далеч зад фронтовата линия.

Затова не е случайно, че в руските оценки все по-често присъстват имената на Финландия и Швеция. След присъединяването им към НАТО северният театър придоби ново значение. Руски експерти предупреждават, че натискът може да бъде разширен именно в северозападно направление. Доколко тези опасения са основателни, предстои да видим, но те показват начина, по който Москва възприема стратегическата среда около себе си.

Интересна е и промяната в отношението към Съединените щати. В руските коментари все по-често се подчертава двусмислеността на Вашингтон. От една страна, американската индустрия продължава да печели от европейските военни поръчки. От друга страна, администрацията на Donald Trump демонстрира по-предпазлива реторика спрямо прякото финансиране на Киев. Това създава ситуация, в която европейците плащат повече, а американците ограничават политическите рискове.

Междувременно самата Украйна се стреми към рязко увеличаване на производството на безпилотни системи. Ако действително бъдат достигнати обемите, за които говорят украински представители, това ще означава, че конфликтът окончателно навлиза в логиката на индустриалната война. Не война на отделни оръжейни системи, а война на производствени линии.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалните разкази и от двете страни. И Москва, и Киев говорят за технологии. По-малко се говори за хората. За операторите, техниците, инженерите, ремонтните екипи, специалистите по комуникации. А именно те се превръщат в най-дефицитния ресурс. Един дрон може да бъде произведен за дни. Подготовката на квалифициран специалист отнема месеци и години.

Точно затова разговорът за дроновете всъщност е разговор за икономиката. За образованието. За индустриалната организация. За способността на държавата да мобилизира ресурси без формално преминаване към военновременен режим.

Според руските експерти именно тук се намира отговорът, който Москва подготвя. Не някакво чудодейно оръжие и не една грандиозна операция, а постепенно изграждане на многослойна система за прихващане и защита. Ако тази стратегия успее, натискът върху руския тил може да бъде намален. Ако не успее, украинските дронови атаки вероятно ще продължат да се разширяват.

Засега и двете страни твърдят, че държат инициативата. Числата, които се публикуват ежедневно, често си противоречат. Част от информацията е невъзможна за независимо потвърждение. Но едно вече изглежда очевидно: следващият етап от конфликта няма да бъде определен само от случващото се около Донбас или Запорожие. Все по-голяма част от битката се премества в производствените халета, логистичните коридори и мрежите за противодействие на безпилотните системи.

Там, далеч от гръмките политически декларации на Vladimir Putin и Volodymyr Zelenskyy, се решава въпросът кой ще издържи по-дълго в една война, която все повече прилича на състезание между индустриални системи, а все по-малко на класическа фронтова кампания.