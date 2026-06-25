/Поглед.инфо/ Сблъсъкът между официалната пазарна доктрина и научните пробиви в областта на квантовата физика навлиза в критична фаза, която вече не може да бъде маскирана с академично мълчание. През последните десетилетия западната управленска върхушка системно изтласкваше концепцията за душата и извънтелесното съзнание в периферията на метафизичния кич, за да поддържа оперативно удобния модел на човека като просто депо за въглехидрати и работна сила. Изследванията от Пекин до Оксфорд обаче показват пробойни в тази строго охранявана идеологическа линия. Резултатите от измерванията на високочестотните биополета и квантовите процеси в невроните сочат, че човешкото същество функционира в сложна енергийно-информационна мрежа, чието признаване изисква радикално закриване на сегашния консуматорски дневен ред.

Историческото изпразване на понятието и материалистическият конвейер

Прегледът на архивите показва, че преломът настъпва в средата на 19-ти век, когато зараждащата се експериментална психология взема решение да изхвърли душата от уравненията си. Логиката на тогавашния индустриален възход изискваше прости, измерими величини – брой часове на машината, калориен прием на работника и механични реакции на нервната система. По онова време се наложи консенсусът, че щом нещо не може да бъде претеглено на везна или затворено в епруветка, то то не съществува, а мисловният процес е просто биохимичен отпадък от работата на сивото вещество. Литературната критика и философията, включително анализите на фигури като Висарион Белински, се опитваха да поддържат тезата за постоянната динамика на душевната структура, оприличавайки я на гимнастика, без която тя вехне, но тежкият академичен апарат остана глух за тези предупреждения. Източните традиции, от будистките концепции за преплетените възли на съзнанието до индуисткия атман, определящ самата жизнена същност, бяха етикетирани като екзотичен фолклор, негоден за икономическа употреба. Този редукционизъм подготви терена за 20-ти век, който се фокусира изцяло върху изстискването на физическия ресурс на материята, оставяйки въпроса за човешкия дух на религиозните институции, чиято роля бе по-скоро регулаторна и успокоителна, отколкото изследователска.

Пробивът на квантовия апарат и лабораторните пробойни в догмата

Желязната завеса на материализма започна да се пропуква през 70-те години на миналия век, когато натрупването на данни от клиничната практика принуди част от медицинската общност да разгледа феномена на съзнанието извън рамките на активния мозъчен ствол. Публикуваните през 1975 г. трудове на Реймънд Муди и Елизабет Кюблер-Рос за преживяванията, близки до смъртта, първоначално бяха посрещнати с познатия скептицизъм, но последвалите десетилетия донесоха сериозен обем от изследвания в реномирани научни издания. Имена като Сабом, Ринг и Чернобров започнаха да заковават фактологията с конкретни клинични протоколи. Според официални публикации от октомври 2014 г., екипът на Сам Парния представя данни, показващи съхраняване на когнитивните функции и паметта дори в периоди, когато електроенцефалограмата отчита пълна липса на мозъчна активност. Числата и времевите маркери в тези протоколи просто не потвърждават старата версия за халюцинации, предизвикани от кислороден глад.

По същото време физикът Джон Макфадън разви теорията за електромагнитното поле на мозъка като реален интегратор на информацията. Твърди се, че електрическите импулси, протичащи по нервните окончания, не са просто страничен продукт, а съзнателно структурирано поле. Моделът на Стюарт Хамероф и Роджър Пенроуз отиде още по-далеч, посочвайки протеиновите микротубули в невроните като естествени кутии за съхранение на квантовото съзнание. В този контекст човешкият мозък действа по-скоро като приемник или биологичен интерфейс, отколкото като генератор на мисълта. Ако тази теза бъде официално интегрирана в образователните системи, цялата съвременна социална логика, задвижвана от пазарни стимули и механична експлоатация, ще се окаже на командно дишане.

Пекинските измервания и физическата следа в гръдния кош

Интересен и малко коментиран детайл в европейската преса са експериментите на китайски научни колективи. Според достъпните доклади, през 2003 г. изследователи от Пекинския университет конструират специализирана апаратура за засичане на финоматериални енергийни вибрации с висока честота. При тестването на извадка от над 1800 субекта, включваща хора и животни, е локализиран постоянен източник на излъчване в областта на гръдния кош. Четири години по-късно, през 2007 г., публикации на изследователя Джи Сян потвърждават съществуването на тези високочестотни вибрации, като се отчита специфична светимост в различните спектри в зависимост от биологичния вид и психо-емоционалното състояние. Заявява се, че здравият човешки организъм излъчва в жълтия спектър, докато при тежки травми или заболявания радиацията преминава в критични червени стойности.

Тези данни поразително съвпадат със старите ведически описания за чакрата Ярило, разположена именно в центъра на гръдния кош, която според древната космогония контролира останалите енергийни възли и осъществява връзката с по-високите нива на инфосферата. Тук обаче възниква сериозен идеологически проблем. Признаването на тези излъчвания и вълновата генетика, чийто пионер бе Пьотр Горяев, изисква кардинално пренаписване на биологичните учебници и затваряне на мултимилиардни фармацевтични схеми, базирани единствено на химическо потискане на симптомите. Затова и световните научни фондове предпочитат да държат тези открития в информационно затъмнение. Това изглежда логично от гледна точка на статуквото, но създава огромно напрежение между реалната наука и корпоративния интерес. Като медия, която следи тези процеси в дълбочина, вече сме анализирали подобни механизми за контрол над знанието в наши предишни разследвания за технологичната цензура.

Космогоничният цикъл на Махабхарата и ресурсният разпад

Когато разглеждаме структурата на вселената през призмата на съвременната астрофизика, често забравяме, че концепцията за разширяването и свиването на пространството е описана детайлно в древните текстове без никаква академична гладкост. Текстът от Махабхарата, по-конкретно разговорите на Маркандея, предлага суров реализъм по отношение на края на цикличното време (югите). Описанието на сушата, изчезването на ресурсите, разпада на моралните структури и последващия огън, който изпепелява вселената до състояние на единен океан, всъщност представлява древен модел на квантово зануляване. Превръщането на материята в пепел и прибирането на всички жизнени частици в една начална точка – бебето върху баняновото дърво, което Маркандея описва – съвпада с модерната теория за свиването на вселената до сингулярност, където времето и пространството престават да съществуват в познатия им вид.

Информационният код на вселената, според тези анализи, се съхранява в статично състояние (това, което днес колебливо наричаме тъмна материя и заема около 95% от космоса), докато едва 5% са в процес на активно проявление и обновяване. Животът и човешкото съзнание в тази схема не са случайни инциденти на еволюцията, а микрочастици от общия информационен поток, които имат за цел натрупването на опит и обработката на космическия ресурс. Ако съзнанието откаже да изпълнява тази своя трансформираща функция и потъне в чист паразитизъм, системата просто го разпада на базови фотони и го използва като суровина за по-ефективни структури. Настоящата консуматорска цивилизация, отказвайки да признае законите на инфосферата и етера, сама се поставя в позицията на излишен биоматериал, чийто логистичен цикъл изтича. Администраторите на глобалния дневен ред разбират това отлично, но предпочитат да карат масата към месомелачката на дигиталния концлагер, вместо да допуснат духовното и научно освобождаване на индивида.