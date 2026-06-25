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Юкио Хатояма: Санае Такаичи трябва незабавно да поправи погрешните си изказвания относно Тайван и да се извини

/Поглед.инфо/ Бившият министър-председател на Япония и председател на Института за изследване на общността на Източна Азия, Юкио Хатояма заяви на днешния 21-ви форум в Чеджу, че японският премиер Санае Такаичи трябва незабавно да поправи погрешните си изказвания относно Тайван и да се извини, тъй като нейните изявления очевидно противоречат на духа на Съвместната декларация между Япония и Китай от 1972 г.

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Юкио Хатояма: Санае Такаичи трябва незабавно да поправи погрешните си изказвания относно Тайван и да се извини
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На церемонията по откриването на форума Юкио Хатояма заяви, че японското правителство не бива да подкрепя „независимост на Тайван“. „Съвместната декларация между Япония и Китай“ признава правителството на Китайската народна република за единственото легитимно правителство, представляващо цял Китай, а Тайван е неразделна част от Китай. Погрешните твърдения на Санае Такаичи относно Тайван противоречат на позицията, застъпена в декларацията.

Юкио Хитояма добави още, че гневът и недоволството на Пекин по този повод са напълно разбираеми. Японското правителство трябва ясно да заяви пред Китай, че ще продължи да спазва „Съвместната декларация между Япония и Китай“, и по-специално ще се придържа към позицията си да не подкрепя „независимост на Тайван“.

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