Юкио Хатояма: Санае Такаичи трябва незабавно да поправи погрешните си изказвания относно Тайван и да се извини

На церемонията по откриването на форума Юкио Хатояма заяви, че японското правителство не бива да подкрепя „независимост на Тайван“. „Съвместната декларация между Япония и Китай“ признава правителството на Китайската народна република за единственото легитимно правителство, представляващо цял Китай, а Тайван е неразделна част от Китай. Погрешните твърдения на Санае Такаичи относно Тайван противоречат на позицията, застъпена в декларацията.
Юкио Хитояма добави още, че гневът и недоволството на Пекин по този повод са напълно разбираеми. Японското правителство трябва ясно да заяви пред Китай, че ще продължи да спазва „Съвместната декларация между Япония и Китай“, и по-специално ще се придържа към позицията си да не подкрепя „независимост на Тайван“.