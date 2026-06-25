/Поглед.инфо/ На 24 юни китайският министър на външните работи Уан И проведе телефонен разговор с вицепремиера и министър на външните работи на Пакистан Мухамад Ишак Дар.

Дар информира за ситуацията във връзка със започването на нов етап от преговорите между Иран и САЩ и изрази благодарност за неизменната и твърда подкрепа на китайската страна към усилията на Пакистан за мирно посредничество. Дар заяви, че Пакистан очаква да продължи тясното сътрудничество и координация с Китай, за да играят заедно конструктивна роля за постигането на траен мир и стабилност в региона.

Уан И заяви, че Китай ще продължи, както винаги, да подкрепя Пакистан и страните със сходни възгледи да продължат да играят конструктивна роля и е готов да поддържа тясно общуване и координация с пакистанската страна.

Уан И посочи, че същината на проблема в Близкия изток остава палестинският въпрос, като китайската страна призовава страните в региона да изразят по-единодушно становище по отношение на решаването на палестинския въпрос, да предприемат по-координирани действия, да приложат „решението за две държави“ възможно най-скоро и да постигнат дългосрочен мир и стабилност в региона.