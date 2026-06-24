Започва пиковият сезон за изкупуване на лятна зърнена реколта в Китай

/Поглед.инфо/ Според най-новите данни на Държавното управление за зърнени запаси и материални резерви, с приключването на жътвата на пшеницата в страната, изкупуването на лятна зърнена реколта в различните региони започва организирано.

Обемът на изкупуването на пшеница през пиковия сезон тази година е около 100 милиона тона, което е почти на същото ниво от миналата година. Към момента изкупеното количество лятна зърнена реколта в страната вече надхвърля 30 милиона тона, а сезонът ще продължи до края на септември.

Предприятията за зърнени резерви на всички нива провеждат планово изкупуване за обновяване на запасите, а различни преработвателни и търговски предприятия, както и производители на фуражи, също активно навлизат на пазара, което води до оживената търговия в сектора.