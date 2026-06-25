Иван Таков: Парк "Заимов" няма да бъде преименуван!

Парк "Владимир Заимов" в столичния район "Оборище" няма да бъде преименуван. Това стана ясно, след като на днешното заседание Столичният общински съвет не събра подкрепа, за да потвърди собственото си решение от сесията на 28 май. Тогава идеологическата комплексарщина надделя и докладът за преименуване на парк "Владимир Заимов" на парк "Оборище" беше приет. Областният управител на София Йовелина Тихова обаче върна за ново обсъждане решението на СОС. Така на днешното заседание бяха необходими 31 гласа на общинските съветници в СОС, за да бъде потвърдено първоначалното решение от 28 май. Те обаче не бяха събрани и на практика решение за преименуване на парк "Заимов" няма.

"Доволен съм, че разумът в СОС този път надделя и не допуснахме поредна гавра с достойна личност от нашата история, коментира Иван Таков. - Чух, че озлобените колеги от "Синя София" и ПП-ДБ люто се заканват да внесат отново доклад за преименуване на парка "Заимов". Предлагам им обаче цялата тази тяхна ярост да я насочат към нещо градивно за града ни. Да положат поне част от тези усилия, за да изградят нещо добро за София и за хората, за да бъдат запомнени с него. Тогава ще имаме истинска новина. Иначе да рушат паметници, да изкривяват исторически факти, да се сражават със скелетите в гардеробите им знаем, че могат. Виждаме го постоянно през последните 30 години. От това обаче няма полза за никого. А това означава, че и от тях самите в СОС няма полза".