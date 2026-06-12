Средец избира повече от кмет: вотът, който може да обърка всички сметки

/Поглед.инфо/ Изборите за кмет на район „Средец“ далеч не са обикновен местен вот. Те се превръщат в тест за политическото доверие, за отношението към поетите ангажименти и за способността на различните кандидати да мобилизират избиратели извън твърдите партийни ядра. Зад привидно локалната битка се крият процеси, които могат да дадат важни сигнали за състоянието на столичната политика и за настроенията в една от най-представителните градски общности в България.

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Когато един район се превърне в политически тест

Изборите за кмет на столичния район „Средец“ изглеждат като локален политически епизод. На пръв поглед това е така. Един район в центъра на София, няколко десетки хиляди избиратели, ограничен административен ресурс и сравнително малък обществен интерес извън столицата. Но българската политика многократно е показвала, че именно подобни избори често се превръщат в лаборатория за по-големи процеси.

„Средец“ никога не е бил обикновен район. Тук са концентрирани институции, културни центрове, историческа памет, значителна част от интелектуалния и административен елит на столицата. Районът не определя кой ще управлява България, но често дава ранни сигнали накъде се движат политическите настроения в градската среда.

Сегашният вот идва след необичайна ситуация. Трайчо Трайков спечели района през 2023 година с резултат над 50 процента още на първи тур. Малко по-късно обаче напусна кметския пост заради участието си в изпълнителната власт. Формално това е напълно легитимно политическо решение. Практиката е позната и в България, и в Европа. Но изборната психология работи по различен начин от юридическата логика.

Част от избирателите неизбежно си задават въпроса дали мандатът, поискан преди две години, е бил възприеман като дългосрочен ангажимент или като стъпка към следваща политическа позиция. Този въпрос няма еднозначен отговор. Той обаче съществува и присъства в разговорите между хората далеч повече, отколкото показват официалните кампании.

Любопитното е, че районът влиза в изборите при силно променена политическа среда спрямо 2023 година. Националната картина е различна. Политическото доверие е по-ниско. Партийните граници са по-размити. Избирателите изглеждат по-уморени и по-подозрителни към всички.

Това променя самата логика на кампанията.

Преди две години изборът за много хора беше между различни визии за управлението на София. Сега все по-често се чуват въпроси за представителството, доверието и изпълнените обещания. Именно затова резултатът изглежда по-малко предвидим, отколкото показват сухите числа от предишния вот.

Доверието като най-трудната валута в политиката

Най-интересният фактор в тази кампания може би не е кой има най-силна партийна машина. По-важно е кой ще успее да мобилизира хората, които обикновено не участват.

В район като „Средец“ изборите често се решават не от твърдите партийни ядра, а от периферията. От хората, които не ходят на всяко гласуване. От онези, които понякога подкрепят десница, друг път независим кандидат, а понякога изобщо не стигат до урните.

Тук се появява особената ситуация около ГЕРБ и формациите извън традиционния ляво-десен спектър. Липсата на собствен кандидат винаги създава вакуум. Политическата история показва, че подобен вакуум рядко се запълва механично. Избирателите не са чували с гласове, които просто се преместват от една касичка в друга. Част остават вкъщи. Част избират познатото. Част наказват. Част търсят алтернатива.

Точно затова всякакви сметки от типа „тези гласове автоматично отиват там“ обикновено се оказват погрешни.

Допълнителен елемент внасят и симпатизантите на президента Румен Радев. Те не представляват единен политически корпус. Сред тях има бивши социалисти, разочаровани десни избиратели, патриотично настроени граждани и хора, които просто не харесват статуквото на последните години. Тази среда трудно може да бъде измерена със стандартните партийни формули.

Поради това анализаторите често подценяват потенциала на подобни групи. Те не формират огромни маси, но в избори с ограничен мащаб могат да се окажат решаващи. Особено ако активността е ниска. А ниската активност е най-голямата неизвестна в „Средец“.

Колкото по-малко хора гласуват, толкова по-голяма става тежестта на организирания вот. Колкото повече граждани останат по домовете си, толкова повече резултатът се определя от дисциплинираните партийни ядра. Това винаги е било законът на местните избори.

Големите отсъстващи и техните избиратели

В подобна ситуация кандидатите започват да играят различни роли. За едни изборите са защита на вече постигнато доверие. За други са опит да докажат, че представляват реална алтернатива.

Тук се появява и въпросът за Пламена Заячка.

Без значение дали човек споделя нейните политически възгледи, трудно може да се отрече, че кампанията ѝ се опитва да излезе извън традиционната партийна рамка. В район като „Средец“ това е почти задължително условие за всеки кандидат извън фаворита.

Причината е проста. Чисто партийният вот не достига. Никога не е достигал.

Всеки кандидат, който иска да бъде фактор в централните райони на София, трябва да говори и на хора извън собствената си политическа среда. Трябва да достига до граждани, които не се самоопределят като леви или десни, а се интересуват от качеството на градската среда, транспорта, културната политика, поддръжката на публичните пространства и отношението към историческото наследство.

Това е особена публика. Тя не прощава лесно. Но понякога е склонна да даде шанс на нова фигура. Именно тук се крие най-интересният въпрос на тези избори. Не дали фаворитът има преднина. Това е очевидно. А дали съществува достатъчно широка група избиратели, която да поиска състезание вместо предизвестен резултат.

Това вече е различен разговор.

Защото всяка демократична система има нужда от реална конкуренция. Когато избирателите започнат да възприемат даден резултат като предварително решен, активността намалява, а заедно с нея намалява и представителността на самия вот.

Понякога най-важният въпрос на едни избори не е кой ще спечели. А колко хора ще решат, че си струва да участват.

Вотът, който се решава извън партийните централи

Колкото повече наближава денят на вота, толкова по-ясно се вижда една особеност на ситуацията в „Средец“. Това не са избори, които се водят около грандиозни обещания. Не се водят и около идеологически сблъсък от национален мащаб. Те се въртят около доверието.

А доверието е най-трудният политически ресурс. Печели се бавно и се губи бързо.

В последните години българските избиратели многократно са показвали, че наказват не само лошото управление. Понякога наказват и разминаването между очакванията и реалността.

Затова тези избори се превръщат в своеобразен тест. Тест за това дали избирателите приемат аргумента, че смяната на политическата позиция е естествено развитие на кариерата. Тест за това дали опозиционните кандидати могат да убедят хората, че представляват не просто партийна алтернатива, а управленска перспектива. Тест и за самата политическа система.

Защото район „Средец“ често концентрира настроения, които по-късно започват да се виждат и в по-широк мащаб.

Никой сериозен анализатор не би трябвало да разглежда тези избори като чисто административна процедура. Тук има нещо повече. Има спор за доверието. Има спор за представителството. Има спор за начина, по който политиците разбират своя мандат.

Всичко останало са числа. А числата винаги идват накрая.

Какъв сигнал ще изпрати „Средец“ към софийската политика

Когато човек наблюдава подобни избори отстрани, лесно може да остане с впечатлението, че резултатът е предварително известен. Българската политика обаче неведнъж е доказвала обратното. Истинските изненади почти никога не се раждат в телевизионните студиа. Те се раждат в последните дни, в разговорите между хората, в решението дали изобщо да се отиде до урната.

Затова и най-важният въпрос в „Средец“ не е кой кандидат има повече плакати, по-силна партийна подкрепа или по-добра организационна структура. Въпросът е дали гражданите възприемат този избор като значим.

Ако го възприемат като формалност, фаворитът почти сигурно ще затвърди позициите си. Ако го възприемат като реално състезание, политическата картина може да стане далеч по-интересна.

Демокрацията никога не е била система за награждаване на предварително определени победители. Тя е механизъм, чрез който обществото периодично проверява дали доверието все още съществува.

Точно това предстои да стане и в „Средец“.

Няколко улици около Докторската градина, няколко кафенета по „Шишман“, десетки разговори в домовете и стотици решения, взети без шум и без камери, ще определят резултата далеч по-точно от всички политически прогнози.

А когато урните бъдат затворени, ще стане ясно не само кой е получил най-много гласове. Ще стане ясно и дали столичният център остава верен на досегашната политическа логика или е решил да изпрати различен сигнал към цялата политическа система.



