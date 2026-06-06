Пламена Заячка - кандидат за кмет на р-н Средец, София: Безопасната среда за децата изисква обща отговорност

/Поглед.инфо/ Проблемът със зависимостите сред младите хора все по-често излиза извън рамките на семейството и училището и се превръща във въпрос на обществена сигурност и местно управление. По инициатива на д-р Пламена Заячка експерти, представители на институции и образователната система обсъдиха конкретни мерки за превенция, по-добра координация между институциите и ограничаване на рисковете за децата в градска среда.

По инициатива на кандидата на „БСП – Обединена левица“ за кмет на район „Средец“ д-р Пламена Заячка се проведе дискусия под наслов „Зависимости: от знание към действия“, посветена на един от проблемите, който отдавна присъства в обществения разговор, но рядко достига до практически решения. Срещата събра представители на институции, училища, здравни специалисти и обществени организации с намерението разговорът да бъде изведен от сферата на констатациите към сферата на конкретните действия.

Според организаторите зависимостите сред младите хора не могат да бъдат разглеждани като проблем единствено на семейството или образователната система. Натрупаният през последните години опит показва, че когато институциите работят поотделно, реакцията често идва след появата на кризата, а не преди нея. Именно затова акцентът беше поставен върху ранната превенция, навременната информираност и изграждането на работещ механизъм за взаимодействие между местната власт, училищата, здравните специалисти, родителите и правоохранителните органи.

Д-р Пламена Заячка подчерта, че темата изисква последователност и дългосрочен подход. По думите ѝ зависимостите не се появяват внезапно и не могат да бъдат преодолени чрез кампанийни действия. Необходима е постоянна работа както с децата и младежите, така и със семействата и институциите, които ежедневно се сблъскват с последствията от проблема.

В дискусията участие взеха д-р Цветеслава Гълъбова, Ваня Кастрева, председателят на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов, общинският съветник д-р Еньо Савов, бившият заместник-министър на труда и социалната политика Иван Кръстев, директори на училища от район „Средец“ и представители на различни обществени сфери.

Сред основните теми в разговора бяха превенцията в училищна среда, необходимостта от по-активна работа с рисковите групи, подкрепата за родителите и подобряването на информираността сред децата. Беше обсъдена и необходимостта от по-ефективна институционална реакция срещу разпространението на наркотични вещества в близост до училища и обществени пространства, където младите хора прекарват значителна част от времето си.

Участниците обърнаха внимание и на факта, че зависимостите не са единствено медицински или социален въпрос. Те оказват влияние върху сигурността, качеството на живот и развитието на местните общности. Именно поради това все повече общини и местни администрации търсят модели за сътрудничество между различните институции, които да позволят по-бърза реакция и по-ефективна превенция.

Според д-р Заячка район „Средец“ има нужда от управление, което не избягва трудните теми и не ги оставя извън обществения дневен ред. По думите ѝ решения могат да бъдат намерени единствено чрез съчетаване на експертиза, обществена ангажираност и институционална отговорност.

В края на срещата участниците се обединиха около разбирането, че устойчивите резултати могат да бъдат постигнати само чрез постоянна работа и реални действия. Общата оценка беше, че знанието за проблема отдавна съществува, но следващата необходима стъпка е то да бъде превърнато в конкретни политики и механизми за защита на младите хора.