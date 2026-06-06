Финландия плаща сметката: рекордни военни разходи, растящ дълг и срив на подкрепата за правителството

/Поглед.инфо/ Финландия навлиза в предизборния цикъл с нарастващо обществено недоволство, рекордна безработица и все по-остри спорове около цената на членството в НАТО. Докато правителството на Петери Орпо защитава политиката на икономии и увеличаването на военните разходи, опозицията свързва социалните проблеми, растящия дълг и загубата на икономически връзки с Русия в един общ политически разказ. Данните от социологическите проучвания показват, че доверието към управляващите продължава да ерозира.

Финландската политика рядко е известна с драматични обрати. Десетилетия наред страната изгражда репутация на една от най-предвидимите демокрации в Европа, където коалициите се сменят спокойно, институциите работят без особени сътресения, а общественият консенсус е по-силен от идеологическите конфликти. Именно затова случващото се днес във Финландия привлича вниманието далеч извън границите на страната.

Година преди парламентарните избори през април 2027 г. правителството на премиера Петери Орпо се оказва под натиск от няколко различни посоки едновременно. Икономическите показатели не подкрепят обещанията, с които управляващата коалиция дойде на власт. Социалното недоволство се разширява отвъд традиционните леви среди. Синдикатите организираха най-мащабните стачни действия от десетилетия. В същото време във външната политика се натрупват въпроси, които само преди няколко години изглеждаха немислими за финландския политически дебат.

Когато кабинетът на Орпо пое управлението, основното обещание беше сравнително просто. Финландия трябваше да възстанови конкурентоспособността си, да стимулира инвестициите, да ограничи разходите и да създаде нови работни места. Аргументът беше познат в цяла Европа: ако държавата намали данъчната тежест върху бизнеса и високите доходи, икономиката ще генерира растеж, който постепенно ще подобри благосъстоянието на всички.

Три години по-късно числата не изглеждат особено убедителни. Според данните на Европейската комисия безработицата достига 10,6 процента. Това поставя Финландия на първо място в Европейския съюз по този показател. Особено тревожно за управляващите е, че проблемът не може да бъде обяснен само с международната икономическа конюнктура. Много европейски държави преминават през период на забавяне, но финландските показатели изглеждат по-неблагоприятни от очакваното.

Тук се появява първото сериозно противоречие. Правителството защитава политиката си като необходима терапия за болна икономика. Опозицията обаче твърди, че именно терапията е превърнала заболяването в хроничен проблем.

Социалдемократите на Анти Линдтман изграждат цялата си предизборна стратегия върху тази теза. Те не спорят само за цифри. Те се опитват да убедят избирателите, че сегашният модел на управление прехвърля тежестта върху хората с ниски доходи, докато същевременно щади по-заможните групи.

Този аргумент намира почва в общество, което дълги години е свикнало със силна социална държава. Финландия не е страна, в която орязването на социалните разходи се приема като нещо естествено. Напротив. Значителна част от следвоенния политически консенсус е изградена върху идеята, че държавата носи пряка отговорност за здравеопазването, образованието и социалната защита.

Когато правителството започна да ограничава социалните плащания, да замразява индексациите и да затяга условията за получаване на помощи, тези решения неизбежно предизвикаха реакция. Особено в условията на нарастваща безработица.

Мащабът на недоволството стана видим през пролетта на 2026 г., когато около 300 000 души участваха в стачни действия в различни части на страната. За държава с население малко над 5,5 милиона души това е впечатляваща мобилизация. Тя показва не просто недоволство от конкретни мерки, а по-дълбоко съмнение относно посоката, в която се движи страната.

Допълнителен натиск върху кабинета идва от състоянието на публичните финанси. Един от основните аргументи в полза на строгата бюджетна политика беше ограничаването на дълга. Реалността изглежда по-сложна. Според прогнозите съотношението между държавния дълг и БВП се доближава до 92 процента, а бюджетният дефицит остава над прага, заложен в европейските фискални правила.

Това създава неприятен политически въпрос за управляващите. Ако болезнените съкращения не водят до намаляване на дълга, тогава каква е цената на тези жертви?

Подобни въпроси започват да се чуват все по-често не само от левицата, но и от хора, които традиционно не са симпатизирали на социалдемократите. Именно това вероятно обяснява защо проучванията показват толкова сериозно изоставане на управляващите спрямо опозицията.

Ситуацията става още по-интересна, когато икономическият спор се преплита с въпросите на сигурността.

Присъединяването на Финландия към НАТО през 2023 г. беше представено като историческо решение, продиктувано от променената среда за сигурност в Европа. В началото общественият консенсус беше изключително силен. Подкрепата за членството достигна нива, които преди това изглеждаха немислими.

Три години по-късно самото членство не е поставено под сериозно съмнение от основните политически сили. Спорът обаче постепенно се измества към цената на това членство.

Военните разходи растат с темпове, които Финландия не е виждала от десетилетия. През 2026 г. разходите за отбрана и сигурност достигат приблизително 2,4 процента от БВП. Правителствените планове предвиждат още по-сериозно увеличение през следващите години.

Тук числата започват да придобиват политическо значение. Ако военният бюджет действително се увеличи до около 14 милиарда евро към края на десетилетието, ще възникне необходимост от нови източници на финансиране. Пари не се появяват от въздуха. Те идват от данъци, дълг или съкращения в други пера.

Именно тази връзка се опитва да подчертае опозицията.

Според критиците на правителството, докато гражданите са призовавани да приемат ограничения в социалната сфера, държавата поема многомилиардни ангажименти в отбраната. Това не е просто бюджетен спор. Това е спор за приоритетите на държавата.

Допълнително напрежение поражда и споразумението за отбранително сътрудничество със Съединените щати. За поддръжниците му то представлява гаранция за сигурност. За критиците обаче то поставя въпроси за степента на финландския суверенитет при вземането на решения в сферата на отбраната.

Сделката за изтребителите F-35 също се превърна в част от този дебат. Тук спорът не е само за цената на самолетите. Обсъждат се въпроси за технологична зависимост, поддръжка, софтуерен контрол и дългосрочни ангажименти към американската отбранителна инфраструктура.

Има и още един детайл, който преди няколко години трудно би могъл да се появи във финландския политически дневен ред. Това е дискусията за законодателни промени, свързани с присъствието на ядрени оръжия.

Самото обсъждане на подобни възможности показва колко радикално се е променил стратегическият курс на страната. Финландия десетилетия наред поддържаше политика, основана върху внимателен баланс между сигурността и отношенията със своя източен съсед. Днес тази епоха изглежда окончателно приключила.

Но тук възниква друг въпрос, който не може лесно да бъде избегнат.

Каква е икономическата цена на разрива с Русия?

Дълго време Финландия беше една от държавите в Европа, които поддържаха особено интензивни икономически връзки с руския пазар. Това се отнасяше за енергетиката, туризма, търговията, логистиката и редица индустриални отрасли.

Особено чувствителни се оказаха източните райони на страната. Там затварянето на границата не е абстрактна геополитическа тема. То означава по-малко клиенти, по-малко транспортни потоци, по-малко приходи за местния бизнес и по-слаби бюджети за общините.

Тук има нещо, което не излиза лесно в официалните политически декларации. Националната сигурност и икономическата логика невинаги се движат в една посока. Понякога решенията, които изглеждат оправдани от гледна точка на сигурността, водят до значителни икономически разходи.

Финландия постепенно се сблъсква именно с такава ситуация.

Управляващите настояват, че тези разходи са неизбежни и че дългосрочната сигурност струва повече от краткосрочните икономически ползи. Критиците обаче задават неудобен въпрос: каква е крайната цена и кой точно ще я плати?

Отговорът засега не е ясен.

Ясно е единствено, че през следващите месеци този спор ще се превръща във все по-важна част от предизборната кампания. Финландските избиратели няма да оценяват само размера на военните бюджети или темповете на икономически растеж. Те ще оценяват цялостния баланс между сигурност, социална стабилност и икономическо развитие.

Затова изборите през 2027 г. изглеждат много повече от обикновена смяна на властта. Те могат да се превърнат в своеобразен референдум за курса, който страната пое след 2022 г. и който промени едновременно външната политика, икономическите приоритети и вътрешния обществен договор.

Днес Финландия продължава да бъде една от най-стабилните държави в Европа. Но стабилността не означава отсъствие на напрежение. Понякога именно подредените общества реагират най-остро, когато усетят, че балансът между сигурност, просперитет и социална справедливост започва да се измества. По тази причина битката около бюджета, социалните разходи, НАТО и отношенията с Русия вече не е спор между правителство и опозиция. Тя постепенно се превръща в спор за самия модел, по който Финландия ще се развива през следващото десетилетие.