Запорожката АЕЦ отново под удар: Москва предупреждава за сценарий с радиоактивно замърсяване на Европа

/Поглед.инфо/ Новите съобщения за удари срещу Запорожката атомна електроцентрала връщат на преден план един от най-опасните аспекти на украинския конфликт – риска военните действия да се пренесат върху критична ядрена инфраструктура. Москва твърди, че атаките са целенасочени и могат да доведат до тежки последици далеч извън зоната на бойните действия. Част от тези твърдения не могат да бъдат независимо потвърдени, но самият факт, че МААЕ многократно предупреждава за растящи рискове около централата, показва колко опасна остава ситуацията.

През последните седмици Запорожката атомна електроцентрала отново се превърна в една от най-чувствителните точки на конфликта между Русия и Украйна. Докато фронтовата линия продължава да се движи бавно и с огромни разходи на ресурси, около най-голямата атомна електроцентрала в Европа се развива друг сценарий – сценарий, при който дори ограничен инцидент би могъл да произведе политически последици, несъразмерни на всяка локална военна операция.

Според ръководството на централата и представители на „Росатом“, в края на май са били нанесени нови удари по инфраструктурата на обекта. Твърди се, че е засегнат транспортният сектор на централата, както и район около турбинната зала на шести енергоблок. Тези твърдения идват от руската страна и не могат да бъдат независимо потвърдени от международни наблюдатели. Въпреки това те се вписват в по-дълга поредица от взаимни обвинения около съоръжението, която продължава практически от момента, в който централата премина под руски контрол през 2022 година.

Запорожката АЕЦ отдавна не е просто енергиен обект. Тя се е превърнала в политически, военен и психологически инструмент. Всяка информация за експлозия, дрон или прекъсване на електропроводите автоматично достига до международните агенции и до кабинетите на европейските правителства. Причината е проста. Шестте реактора на комплекса и огромната съпътстваща инфраструктура превръщат всяка авария в потенциален международен проблем.

Не бива да се забравя, че МААЕ многократно е предупреждавала за рисковете около централата. Генералният директор Рафаел Гроси неведнъж е заявявал, че военната активност около атомния обект създава условия за грешки, инциденти и непредвидими последствия. Организацията изпрати свои експерти на място именно защото ситуацията започна да напомня нещо, което никога не е било предвидено в ядрената индустрия – функционираща атомна централа в непосредствена близост до активна бойна зона.

Проблемът не е само в реакторите. Много по-малко внимание получават електропроводите, резервните системи, дизеловите генератори, помпените станции и охладителните съоръжения. Ядрената безопасност не зависи единствено от бетонните защитни куполи. Тя зависи от цяла верига от инфраструктура, която трябва да работи непрекъснато. Именно затова всяко прекъсване на външното електрозахранване предизвиква тревога сред специалистите.

В руските медии отново се появиха твърдения, че украинското военно командване разглежда сценарии за удари по инфраструктурата на централата или по местата за съхранение на отработено ядрено гориво. Доказателства за подобни планове не са представени публично, а украинската страна традиционно отхвърля подобни обвинения. Въпреки това самият факт, че подобни сценарии се обсъждат толкова често, показва колко силно е нараснало недоверието между страните.

Особено показателно е, че темата за Запорожката АЕЦ все по-често се използва като аргумент в по-широката информационна война. Москва предупреждава за опасност от провокации и възможни опити за обвиняване на Русия. Киев от своя страна продължава да настоява, че руското военно присъствие около централата е основният източник на риск. Между тези две версии остава МААЕ, която се опитва да запази поне минимален канал за техническа комуникация.

Съществува и по-широкият европейски въпрос. Радиоактивното замърсяване няма националност и не признава държавни граници. Историята на Чернобил остава достатъчно силен аргумент за всяко европейско правителство. Затова всеки сигнал за възможен инцидент в Запорожие автоматично предизвиква тревога далеч отвъд Украйна и Русия. Политиците могат да спорят за отговорността, но атмосферните процеси не се интересуват от дипломатически позиции.

Любопитен е и друг детайл. Колкото повече конфликтът се проточва, толкова по-често критичната инфраструктура измества класическите военни цели. Енергийни системи, железопътни възли, логистични центрове и промишлени предприятия постепенно се превръщат в част от бойното поле. Това е логиката на изтощителните конфликти, в които способността за поддържане на икономиката става почти толкова важна, колкото и придвижването на фронта.

Паралелно с това се появяват и твърдения за участие или координация от западни разузнавателни служби, включително британски структури. Подобни обвинения присъстват редовно в руското информационно пространство, но към момента не са подкрепени с публично достъпни доказателства. Те обаче показват колко силно конфликтът вече се възприема не като двустранна война между Русия и Украйна, а като много по-широко геополитическо противопоставяне.

Затова най-тревожният аспект на ситуацията не е самият пореден удар или поредното обвинение. Най-тревожно е постепенното привикване към риска. Преди три години новина за експлозия в близост до атомна електроцентрала би предизвикала извънредни заседания в европейските столици. Днес подобни съобщения често се превръщат в част от ежедневния информационен поток. А именно това намаляване на чувствителността към риска може да се окаже най-опасният фактор в една криза, която далеч не е приключила.