/Поглед.инфо/ Напоследък в научно-популярния и политическия оборот масово се прокарва тезата за неизбежното и технологично обезпечено "озеленяване" на Марс. На пръв поглед става дума за чиста наука, за нови стъпки в астрофизиката и космическото инженерство. По-внимателният преглед на разчетите, логистичните вериги и суровинните нужди обаче показва нещо съвсем различно. Превръщането на Марс в обитаема зона се представя като поредица от лесни стъпки: изкуствено затопляне на климата с 30 градуса по Целзий чрез орбитални огледала, вкарване на парникови газове, размразяване на подземните ледени масиви и пускане на модифицирани бактерии. Зад този оптимизъм обаче прозира огромна пробойна в базовите разчети за енергия и материали. Истинският залог не е романтичното спасение на човечеството, а разпределянето на огромни бюджети на Земята, докато реалното индустриално съревнование вече се пренася към изграждането на малки атомни електроцентрали на Луната от консорциуми като Росатом и Китайската национална ядрена корпорация (CNNC).

Енергийният дефицит на космическия романтизъм

Всички доклади, публикувани около плановете за промяна на марсианската атмосфера, страдат от една и съща фундаментална слабост – те разглеждат процесите теоретично, извън контекста на индустриалния капацитет. За да се повиши температурата на цяла планета с 30 градуса, се изисква енергиен ресурс, който в момента нито една земна икономика не може да отдели и да транспортира на милиони километри. Предложението да се изпратят гигантски огледала в орбита около Марс звучи добре в рамките на академичните симулации. Когато обаче се сметне тонажът на материалите, нужни за производството на тези рефлектори, и се съпостави с реалните възможности на съвременните тежки ракети, проектът бързо преминава на командно дишане.

По данни на американски аерокосмически източници, текущите изпитания на ракетата Starship на компанията SpaceX все още не са доказали способност за редовна, евтина и надеждна доставка на тежки товари извън ниска земна орбита. Транспортирането на милиони тонове метални конструкции, парникови газове или химически компоненти изисква заводи, задвижвани от милиони барели гориво тук, на Земята. Това е икономически парадокс: опитът да се създаде нова атмосфера на друга планета би изцедил критично ресурсите на нашата собствена, засилвайки суровинната криза.

Подобна схема силно напомня за по-старите дискусии относно прехода към зелена енергия на Балканите, където затварянето на базови мощности се компенсираше с кухи обещания за технологичен скок, без да се отчитат реалностите на електропреносната мрежа. Сега виждаме същата логика, но в космически мащаб. Вместо реален анализ на логистиката, публиката се захранва с разкази за супер-бактерии, които щели да преработят марсианската почва. Тези микроорганизми обаче се нуждаят от азот и фосфор в количества, каквито на Марс в свободно състояние просто няма. Тяхното доставяне от Земята изисква хиляди полети на тежки транспортни кораби, което при сегашните цени на ракетното гориво и метана прави проекта финансово абсурден.

Лунната АЕЦ като реален геополитически залог

Докато западните корпорации продават акции чрез медийни презентации за Марс, реалната индустриална битка се води много по-близо и с много по-груби инструменти. Обявените намерения на Руската федерация и Китай да разположат автоматизирана малка атомна електроцентрала на Луната до 2035 година е пример за оперативен реализъм. Тук няма лозунги за засаждане на дървета в космоса. Става дума за чиста логистика, за осигуряване на постоянна енергия за тежка техника, която да копае редки земни елементи и Хелий-3.

Правителствени обяснения от Москва и Пекин сочат, че сигурното захранване на една извънземна база не може да зависи от слънчеви панели, които през двуседмичната лунна нощ са напълно безполезни. Ядреният реактор е единственото техническо решение, което гарантира постоянна мощност за жизнеподдържащите системи и индустриалните модули. Това показва защо разговорите за Марс са по-скоро параван – те отвличат вниманието от реалното преразпределение на лунните територии и ресурси, което се случва в момента.

Числата и договорите не подкрепят тезата, че Марс ще стане обитаем в рамките на този век. Напротив, цялата икономическа логика показва, че ресурсите ще бъдат концентрирани в околоземна орбита и на Луната, където времето за транспорт е три дни, а не няколко месеца. Проектите за Марс служат предимно за поддържане на високи пазарни оценки на технологичните компании на борсата в Ню Йорк.

Технологичните граници на междупланетната икономика

Разделянето на марсианската вода на кислород и водород също се сблъсква с тежки инженерни пробойни. За извършването на подобна мащабна електролиза е необходима промишлена инфраструктура, която не може да бъде сглобена от роботи под дистанционно управление с голямо закъснение на сигнала. Липсата на плътна атмосфера и магнитно поле на Марс означава, че всяко оборудване, изпратено там, е изложено на смъртоносна радиация, която бързо разрушава електрониката и структурата на материалите.

Процесът на създаване на затворени куполи, в които хората да живеят и да отглеждат растения, изглежда логичен, но има един ключов проблем. Строителните материали за тези куполи трябва да притежават невиждана досега якост и радиационна защита. Производството им изисква тежка металургия и химически заводи, каквито на Марс няма как да бъдат изградени без предварително налична енергийна мрежа. Кръгът се затваря: за да построиш заводи, ти трябва енергия, а за да имаш енергия, ти трябват заводи, които да я уловят и разпределят.

Всичко това показва, че медийният ентусиазъм около Марс е просто поредният инструмент за управление на масите чрез технологичен утопизъм. Докато човечеството мечтае за нови светове, реалните икономически играчи укрепват позициите си чрез контрол над земните суровини и енергийни източници, знаейки отлично, че реалната икономика се крепи на релси, дизел и тежки машини, а не на компютърни анимации.