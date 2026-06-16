Тръмп отстъпи, Израел загуби, Русия чака: Анастасия Гешева за края на старата геополитика

/Поглед.инфо/ В предаването на Владимир Трифонов геополитическият анализатор, историк и издател Анастасия Гешева прави мащабен разбор на последиците от конфликта между САЩ, Израел и Иран, обяснява защо според нея Техеран е нанесъл стратегическо поражение на Вашингтон, анализира шансовете Доналд Тръмп да постигне мирно споразумение за Украйна и разглежда нарастващата роля на Русия в изграждащия се многополюсен свят. Разговорът засяга още кризата на западния модел, влиянието на транснационалните корпорации върху войните на XXI век, новите технологии на бойното поле и мястото на България в бъдещите цивилизационни процеси.

Доналд Тръмп обяви, че е постигнато споразумение с Иран и че Близкият изток може да навлезе в нов етап. Дали това действително е начало на трайна стабилизация или просто поредна пауза преди следващата криза? Именно върху този въпрос се фокусира разговорът между Владимир Трифонов и Анастасия Гешева.

Според Гешева събитията от последните седмици са показали нещо много по-значимо от поредната дипломатическа договорка. По нейните думи Иран е демонстрирал способности, които са променили съотношението на силите в региона и са поставили под въпрос дълго поддържаната представа за абсолютното военно превъзходство на Съединените щати и Израел. Тя разглежда причините, поради които Вашингтон е избрал пътя на споразумението вместо разширяване на военната операция, както и ограниченията, пред които се изправя американската стратегия.

В разговора се анализира състоянието на западния свят, ролята на НАТО и готовността на европейските държави да участват в големи военни конфликти. Гешева обръща внимание на процесите на вътрешна трансформация в западните общества и нарастващото разминаване между политическите елити и обществените настроения.

Специално място е отделено на Доналд Тръмп. Разглеждат се неговите политически мотиви, влиянието на вътрешната американска ситуация и връзката между външнополитическите решения и икономическите процеси в САЩ. Дискутира се и въпросът дали Тръмп има реален потенциал да постигне напредък по украинския конфликт или ще се сблъска със същите препятствия, които ограничават американската политика през последните години.

Втората голяма тема е войната в Украйна. Анализът обхваща перспективите за преговори между Москва и Вашингтон, ролята на европейските държави, позицията на Киев и условията, които Русия поставя за бъдещо уреждане на конфликта. Обсъждат се и причините Москва да продължава да поддържа диалог с администрацията на Тръмп въпреки многобройните противоречия и санкционни заплахи.

Особен интерес представлява сравнението между действията на Иран и Русия. Защо Техеран избира една стратегия, а Москва друга? Какви са цивилизационните, географските и политическите фактори, които определят поведението на двете държави? В разговора се търси отговор именно на тези въпроси.

Отделено е внимание и на новата реалност на съвременната война. Все по-голяма роля играят високите технологии, изкуственият интелект, спътниковите системи и глобалните технологични корпорации. Обсъждат се компаниите Starlink и Palantir, както и влиянието им върху бойните действия и военното планиране. Гешева коментира как тези процеси променят самата природа на конфликта и как великите сили са принудени да се адаптират към новите условия.

В разговора се разглежда и въпросът за бъдещето на Русия като цивилизационен център. Според Анастасия Гешева светът навлиза в период на дълбока трансформация, в който досегашният модел постепенно губи влияние, а нови центрове на сила започват да оформят глобалния дневен ред. Тя представя своята гледна точка за мястото на Русия в този процес и за възможните последици за Европа и България.

Засегната е и темата за ролята на България в променящия се международен ред. Какви възможности и рискове се откриват пред страната? Какви са историческите предпоставки за отношенията между България и Русия? И как биха могли да изглеждат бъдещите геополитически процеси в региона?

Това е разговор за войната и мира, за кризата на старите модели и за възникването на нови центрове на влияние. Разговор за бъдещето на Близкия изток, Украйна, Русия, Европа и света след поредицата от сътресения, които променят международната система.

Гледайте цялото интервю, за да чуете аргументите, прогнозите и анализите на Анастасия Гешева по темите, които определят дневния ред на глобалната политика.

Втора част утре вечер:....

#АнастасияГешева #ВладимирТрифонов #ПогледИнфо #Тръмп #Иран #Русия #Украйна #НАТО #Путин #Геополитика