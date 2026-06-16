В Пекин се проведе Национална среща за партийно строителство

/Поглед.инфо/ На 15 юни в Пекин се проведе Национална среща за партийното строителство. На нея взеха участие Цай Ци, член на Постоянния комитет на Политбюро и секретар на Секретариата на ЦК на ККП, както и Ли Си, член на ПК на Политбюро и секретар на Комисията на ЦК на ККП за проверка на партийната дисциплина.

На срещата беше отбелязано, че от 18-ия конгрес, ЦК на ККП, начело със Си Дзинпин, е предложил редица нови концепции, нови идеи и нови стратегии по отношение на основните съвременни въпроси относно изграждането на дългосрочно управляваща марксистка партия, оформена около „Мисълта на Си Дзинпин за партийното строителство“.

„Мисълта на Си Дзинпин за партийното строителство“ е важен компонент от цялостните идеи на китайския председател за социализма с китайска специфика в новата ера. Тя е направила значителен оригинален принос за развитието на марксистките теории за партийното строителство и има значително практическо и дългосрочно насочващо значение за укрепването на партията и страната.