Макрон: Франция няма да се поддаде на натиска на САЩ и да отмени цифровия данък

/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон заяви на 15 юни, в отговор на заплахите за увеличаване на митата от страна на американския президент Доналд Тръмп, че Франция няма да се поддаде на натиска и няма да отмени цифровия данък, насочен към големите американски технологични компании.

Макрон заяви, че цифровият данък е част от европейската правна система и вече е въведен от някои държави. Според него Съединените щати нямат право да определят законите вместо европейците или французите.

По-рано същия ден Тръмп заяви, че САЩ ще наложат 100% мито върху френското вино, освен ако Франция не отмени цифровия данък върху американските технологични гиганти. В отговор Макрон посочи, че повишаването на митата няма да донесе полза на Съединените щати, тъй като няма да реши търговските им проблеми, а напротив — ще доведе до поскъпване на някои стоки. Той изрази надежда да проведе разговори с Тръмп и спорните въпроси да бъдат решени чрез преговори.