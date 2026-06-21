Приемственост в управлението

/Поглед.инфо/ Бащата на Си Дзинпин – Си Джунсюн – оказва дълбоко влияние върху неговите възгледи и житейски път.

И двамата в младостта си са работили на полето. И двамата са посещавали редовно най-бедните и изостанали райони, за да се запознаят лично с истинските проблеми на хората. За тях службата в полза на обществото винаги е била житейско верую и дълг.

Снимките от онези години са живо доказателство за приемствеността между две поколения, които остават верни на своите принципи и виждането, че властта трябва да служи на хората.

Когато Си Дзинпин решава да влезе в политиката, баща му дава съвет: „Колкото и висок пост да заемаш, никога не забравяй да служиш всеотдайно на хората и да мислиш искрено за тяхното благополучие“.

През 1978 г. Си Джунсюн поема ръководството на икономически важната провинция Гуандун. За да разбере реалната ситуация, той не само обикаля десетки градове и райони, но и често излиза инкогнито на пазар, за да общува с обикновените граждани и чуе ежедневните им грижи.

В първата си реч след избирането му за генерален секретар на Централния комитет на ККП през 2012 г., Си Дзинпин заяви: „Стремежът на народа към по-добър живот е нашата основна цел“.

Оттогава този принцип стана водещ в държавното управление. Си Дзинпин многократно е казвал, че мнението на гражданите е най-точният критерий за правилността на политическите решения, а тяхната цел е плодовете на икономическото развитие да се споделят от всички.

От „лидер на масите“ до „служител на народа“ – Си Джунсюн и Си Дзинпин показват как ценностите се предават през поколенията, оставяйки пример за това какво означава една политика да бъде истински обърната към хората.