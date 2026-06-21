Хайнан отчита силен икономически ръст и засилен интерес от чужди инвеститори след въвеждането на новия митнически режим

/Поглед.инфо/ Хайнанската пристанищна зона за свободна търговия отчита сериозен икономически ръст в резултат на въвеждането на специалния митнически режим през декември 2025 г. Официалните данни показват, че безмитният внос на острова е скочил със 120% на годишна база, достигайки близо 2,65 милиарда юана (388 милиона щатски долара) за периода от старта на новия режим до 31 май. За същия период в провинцията са регистрирани 139 500 нови предприятия, което представлява ръст от 123%, а потокът от пристигащи и заминаващи пътници е нараснал с близо 32 на сто до над 1,38 милиона души.

Благодарение на облекчената митническа политика Хайнан се превръща в притегателен център за международните пазари, като чуждестранните инвеститори преминават от изчаквателна позиция към активна експанзия. За разглеждания период в провинцията са открити 1240 нови компании с чуждестранно участие – ръст от близо 38% на годишна база.

През последните шест месеца ключови мерки, като нулеви тарифи за вносни стоки и освобождаване от мита за продукти с над 30% добавена стойност след преработка на острова, започнаха да носят реална конкурентоспособност на бизнеса. Паралелно с това беше разширен и асортиментът на безмитните стоки до 47 категории, а за местните жители бяха въведени улеснения за пазаруване през цялата година. В резултат на това продажбите в офшорните безмитни магазини в Хайнан са достигнали 20,34 милиарда юана, отбелязвайки годишен ръст от 20,5%.

Международните пътувания до Хайнан също нарастват, подпомогнати от либерализирания безвизов режим, разширената мрежа от международни полети и подобрените услуги за чужденци. В момента провинцията предлага безвизов достъп за граждани на 86 държави и поддържа 78 международни пътнически маршрута до над 20 страни. За петте месеца и половина от началото на новите операции безвизовите влизания на острова са нараснали с над 42% на годишна база, достигайки 352 000 посещения.