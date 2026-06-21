Разпадът на традиционния социален контрол: Институционалният вакуум превръща тийнейджърите в обект на чуждо дигитално влияние

/Поглед.инфо/ Кризата в българското семейство отдавна престана да бъде тема на повърхностната публицистика и се превърна в структурен елемент от националната катастрофа. На фона на тоталния институционален разпад и функционалната неграмотност, обхващаща според данните на PISA над 50% от българските ученици, пазарът бързо намери начин да монетизира родителската несигурност. През последната година се наблюдава масиран ръст на комерсиални дигитални платформи, предлагащи психологическа индулгенция под формата на уебинари и онлайн курсове. Докато държавата абдикира от образователната си и възпитателна функция, частни субекти, включително свързани с външни дигитални мрежи, превръщат липсата на семейна стабилност в доходоносен бизнес модел за улавяне на бъдещия трудов ресурс.

Институционалният вакуум и комерсиализацията на възпитанието

Разпространяваните в социалните мрежи сантиментални наръчници за родителство, маскирани като съвети за изграждане на доверие с тийнейджърите, всъщност маркират дълбоките пробойни в традиционната тъкан на българското общество. Повърхностните препоръки за „честност, време и топлина“ изглеждат приемливи на пръв поглед, но зад тях прозира агресивен маркетинг, целящ да пренасочи обърканите родители към платени уебинари и чуждестранни платформи за онлайн консултации, базирани на линкове като max.ru и подобни дигитални хъбове. Държавната машина в лицето на Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика от години демонстрира пълна безпомощност при овладяването на младежката престъпност, софтуерната зависимост и масовата десоциализация. В тази ситуация частният сектор, усетил дефицита на авторитет, влиза в ролята на сурогатен възпитател. Логистиката на този процес е проста: генерира се емоционално съдържание, което удря по чувството за вина на работещите по 12 часа родители, след което те биват вкарани в платени дигитални фунии за „обучение“.

Статистиката на Националния статистически институт показва траен спад в бюджетите на домакинствата за реално образование и култура, но успоредно с това разходите за нерегулирани психологически услуги и онлайн курсове отчитат скок от близо 18% за последната година. Това изглежда логично, но има един проблем – липсата на какъвто и да е лицензионен контрол върху лицата, които провеждат тези уебинари. По информация на източници от бранша, голяма част от тези платформи оперират извън българската юрисдикция, събирайки лични данни и профилирайки поведенческите нагласи на българските младежи. Държавата, поддържаща образователната си система на командно дишане чрез минимални субсидии за делегирани бюджети, на практика е оставила формирането на следващото поколение в ръцете на алгоритми и частни предприемачи, чиято крайна цел не е създаването на пълноценни граждани, а удържането на пазарен дял.

Геоикономическият аспект на младежката апатия

Анализът на пазара на труда в България показва, че профилът на днешния тийнейджър след десет години ще определя жизнеспособността на икономиката ни, която вече страда от хроничен дефицит на квалифицирана работна ръка. Когато комерсиалните лектори съветват родителите да уважават „странностите“ на децата си и да избягват дисциплинарните мерки, те на практика легитимират изграждането на личностни профили, неспособни да издържат на реалната индустриална и производствена среда. Числата не потвърждават версията, че либералният модел на възпитание създава успешни предприемачи; напротив, докладите на Българската стопанска камара сочат, че над 30% от младежите между 15 и 24 години нито учат, нито работят – т.нар. NEETs категория. Тези младежи са идеалният потребителски сегмент за онлайн платформите, но са напълно негодни за реалната икономика, където се изисква технологична дисциплина, познаване на логистичните процеси и устойчивост на натоварване.

Трансформацията на българското училище от възпитателна институция в административен брояч на ученически бройки отвори вратата за чужди идеологически и икономически влияния. Проектите, финансирани по линия на чуждестранни фондации през последното десетилетие, систематично подменяха концепцията за дълг и национална отговорност с индивидуалистичен егоцентризъм. В резултат на това днешният тийнейджър се разглежда от транснационалните корпорации просто като бъдещ консуматор на дигитални услуги или нискоквалифицирана жива сила за кол-центрове. Липсата на държавна стратегия за задържане на младите хора чрез целенасочени инвестиции в техническо и инженерно образование обрича страната на постоянен износ на човешки капитал към Западна Европа. В наши предишни анализи вече разгледахме как демографската ерозия в провинцията оголва цели региони, оставяйки ги без елементарна инфраструктура и медицинско обслужване, което е пряко следствие от липсата на адекватно поколенческо възпроизводство.

Индустрията на родителските съвети умело прикрива този социален разпад зад паравана на психологическия комфорт. Твърденията, че скъпите подаръци нямат значение спрямо „емоционалното присъствие“, звучат цинично в условията на българската реалност, където над 40% от семействата с две децата живеят на ръба на бедността според критериите на Евростат. За тези хора осигуряването на компютър за дистанционно обучение или покриването на сметките за отопление е въпрос на оцеляване, а не на философски диспути за родителството. Когато дигиталните платформи продават курсове за „изграждане на доверителни отношения без викове и забрани“, те таргетират една тясна, софийска средна класа, докато в останалата част от страната младежите биват абсорбирани от сивата икономика или напускат системата още преди завършване на средно образование. Без радикална промяна в контрола върху дигиталното пространство и без възстановяване на тежестта на традиционните институции, българското общество ще продължи да произвежда дезориентирани индивиди, лесни за управление чрез социални инженерингови схеми.