Логистичната криза в българското училище: Пробойни в системата, захранена с чужди грантове

/Поглед.инфо/ Настоящата криза в българската образователна система отдавна престана да бъде педагогически казус и се превърна в структурен проблем на националната сигурност и икономическата логистика. Масовото нежелание на децата да учат не е плод на мързел, а логичен отказ от участие в една амортизирана система, която консумира публичен ресурс, без да произвежда реална приложимост. Докато родителските форуми потъват в сантиментални дискусии за детската душа, пазарът на труда регистрира драстичен дефицит на базова грамотност.

Анатомия на системния отказ: Ресурси срещу илюзии

Когато едно дете откаже да отвори учебника, масовото обяснение на битово ниво се свежда до липса на дисциплина. В редакцията обаче разполагаме с данни от секторни анализи, които сочат нещо съвсем различно. Системата работи на командно дишане, поддържана единствено от механичното наливане на бюджети по делегирани от държавата блогове. Днешният ученик, колкото и да е деполитизиран или затворен в дигиталния си балон, интуитивно усеща празнотата на предлагания продукт. Според неофициални доклади на консултантски компании в сферата на човешките ресурси, над 40% от завършващите средно образование през последните две години не притежават умения за обработка на елементарни масиви от данни или за съставяне на технически текст.

Това изглежда логично на пръв поглед, но има един сериозен проблем, който системно се премълчава от Министерството на образованието и науката. Натискът от страна на родителите да се учи „нещо, за да се вземе диплома“ създава изкуствен балон на пазара. Инвестират се хиляди левове в частни уроци, купуват се оценки, а накрая логистичните центрове и заводите край Пловдив и София се сблъскват с кадри, които не могат да разчетат производствена схема. Пробойните в тази верига са финансови и структурни, а не емоционални. Детето просто реагира на инфлацията на знанието – то вижда, че в реалния свят парите и позициите често се разпределят по схеми, които нямат нищо общо с успеха на държавните зрелостни изпити.

Икономическият натиск и митът за свободното развитие

В либералната педагогика е модерно да се говори, че детето не трябва да бъде насилвано, а ученето следва да бъде само удоволствие. Този подход, внесен у нас чрез различни чужди фондации и програми за „модернизация“, претърпя пълен крах на терен. Животът извън стените на класната стая се движи от дизел, суровини, договори и строги крайни срокове. Идеята, че едно общество може да оцелее, ако възпитава поколенията само в това, което им е приятно, е икономическо самоубийство. Според статистиката на браншовите организации, младежите, отгледани в среда без никакви изисквания и задължения, отпадат от реалния производствен процес още през първите три месеца на трудовия си договор. Те просто не издържат на дисциплината на конвейера или на изискванията на софтуерната архитектура.

Разбира се, съществува и другата крайност, която също захранва образователната месомелачка. Постоянният, тъп и неаргументиран натиск от страна на амбициозни родители произвежда конформисти. Тези деца учат, за да купят спокойствие у дома, но веднага след като излязат от семейния контрол, те блокират. Числата от проучванията на пазара на труда не потвърждават версията, че отличниците автоматично стават успешни мениджъри или инженери. Напротив, често се оказва, че механичното възпроизвеждане на остарели учебни програми води до пълна неспособност за вземане на оперативни решения в критична ситуация. Системата изисква робове, но пазарът вече търси хора, които могат да управляват ресурси под стрес.

Къде се губи логиката на процеса

Големият въпрос, който умореното ни от реформи общество отказва да си зададе, е за смисъла на ценностите, които преподаваме. Един тийнейджър на 15 години вече има достъп до глобалната мрежа и вижда разминаването между теорията в училище и практиката на улицата. Когато го караш да учи висша математика или сложни граматични структури, без да му обясниш как това се монетизира или как изгражда аналитичен апарат за оцеляване, ти го губиш като субект. Той се превръща в пасивен консуматор, който чака да мине поредният час.

В наши предишни анализи вече разгледахме как подмяната на техническото образование с хуманитарни сурогати съсипа професионалните гимназии в страната. Сега берем плодовете на тази политика. Държавата изпитва глад за заварчици, оператори на машини с ЦПУ, логистици и агрономи, а училищата продължават да бълват „мениджъри“ без покритие. Любопитството, с което всяко дете се ражда, бива методично убивано от остарели методики и чиновническо бездушие. За да се промени това, не са нужни нови стратегии на хартия, а радикално пренареждане на приоритетите: обвързване на училищния прием с реалните нужди на регионалния бизнес и спиране на държавното финансиране за специалности, които произвеждат безработни. Всичко останало е просто поредната порция демагогия, предназначена за замазване на очите преди поредните избори.