/Поглед.инфо/ В епохата на тотална политизация на климатичния дневен ред, научните данни често се превръщат в бойно поле за икономически и корпоративни интереси. Изследването на екипа на Адриана Дуткевич от Университета в Сидни, анализиращо седиментни проби от Световния океан, изважда на повърхността неочакван фактор – дългосрочното гравитационно влияние на Марс. Настоящият анализ разглежда как орбиталният резонанс на всеки 2,4 милиона години променя геодинамиката на океанските дъна и защо тези цикли оголват пробойните в съвременните климатични догми. На фона на милиардните субсидии за зелен преход, въпросът за извънземните фактори в земната биосфера придобива неочаквано прагматично измерение, засягащо енергийните стратегии и дългосрочното планиране на държавните ресурси.

Орбиталната механика срещу политическия конюнктуризъм

Всеки, който е прекарал повече от десетилетие в наблюдение на международните институции, е наясно как се конструират глобалните консенсуси. Науката, особено тази, свързана с климата, рядко остава чиста от финансови зависимости. Публикуваните данни от австралийския изследователски екип обаче ни връщат към суровата физика на Слънчевата система, където лобистки групи и правителствени грантове нямат тежест. Твърди се, че Земята и Марс се намират в постоянна гравитационна обвързаност, чиито цикли се измерват в милиони години. Според публикациите, този орбитален резонанс периодично деформира земната орбита, преминавайки от кръгова към по-елиптична форма. Промяната в геометрията на движение води до директни изменения в нивата на слънчевата радиация, абсорбирана от атмосферата. За разлика от краткосрочните прогнози на Междуправителствения панел по изменение на климата (IPCC), тук става дума за макропроцеси, които оперират с логистиката на милиони кубични метри вода и тектонични маси. Това поставя под въпрос доколко съвременните климатични модели изобщо отчитат външните, астрономически променливи, или умишлено ги изолират, за да оправдаят текущите икономически рестрикции.

Проследяването на тези цикли стана възможно чрез обработката на данни от близо 300 дълбоководни сондажа, разпръснати по целия глобален океански басейн. Изследователите от Университета в Сидни са картографирали прекъсванията в натрупването на утайки в продължение на петдесет милиона години. На всеки 2,4 милиона години се наблюдава рязко изчезване на седиментните слоеве, което в геологията се свързва със засилване на дънните течения. Когато теченията са мощни, те буквално измиват дъното и не позволяват на фините частици да се утаят. Този процес съвпада с периоди на глобално затопляне, предизвикано от марсианското привличане. Тези данни показват дълбока системна обвързаност, която няма как да бъде коригирана с налагането на въглеродни данъци или затваряне на въглищни централи, както вече писахме в анализа ни за разпределението на енергийните ресурси в Източна Европа. Природната машина работи по свои собствени инженерни разчети, в които човечеството е просто страничен наблюдател.

Дълбоководните течения и митът за автономната земна екосистема

Океанската циркулация често се описва като затворена система, задвижвана единствено от вътрешни за планетата фактори – соленост, температура и вятър. Анализът на Дуткевич обаче въвежда външен оператор. Когато гравитацията на Марс привлича Земята в по-близка позиция до Слънцето, затоплянето задейства по-агресивно смесване на водните слоеве. Горните, богати на кислород води, се спускат към абисалните зони, предотвратявайки застоя на океанското дъно. Този механизъм действа като своеобразно командно дишане за морските екосистеми в периоди, когато меридионалната преобръщаща циркулация на Атлантика (AMOC) отслабва. Числата не потвърждават версията, че океаните са напълно уязвими единствено от антропогенна дейност; те по-скоро разкриват мащабен защитен филтър, заложен в самата архитектура на Слънчевата система.

Разбира се, в тези доклади има и сериозна доза несигурност. Методологията на извличане на проби от морското дъно чрез специализирани кораби като "Джойдес Резолюшън" винаги носи риск от грешки в датирането. Критиците на изследването посочват, че липсват преки доказателства за това как точно малката маса на Марс успява да преодолее гравитационното поле на по-близките и масивни тела като Венера и Юпитер в дългосрочен план. Това изглежда логично на пръв поглед, но астрофизичните изчисления показват, че именно специфичната честота на марсианската орбита влиза в резонанс със земната. Проблемът е, че съвременната наука бърза да превърне всяко откритие в идеологическо оръжие. Политическият апарат веднага се опита да неутрализира откритието с аргумента, че тези милионогодишни цикли нямат отношение към текущата криза, за да не се наруши финансирането на т.нар. зелени технологии.

Геополитическите последствия от извънземните климатични фактори

Ако приемем, че външните астрономически фактори имат толкова радикално влияние върху планетарния климат, цялата концепция за бързо постигане на въглеродна неутралност губи своята фундаментална логика. Индустриалният капацитет на водещите държави в момента се пренастройва на базата на линейни симулации, които приемат земния климат за изолирана и лесно предвидима система. Когато обаче в уравнението се вкарат променливи с извънземен произход, планирането на ресурсите става невъзможно в рамките на едно или две десетилетия. Заводите за батерии, договорите за доставка на литий и затварянето на рафинерии се базират на хипотезата, че контролирането на човешките емисии ще стабилизира температурите. Научните данни от Сидни обаче подсказват, че Земята преминава през макроцикли, чийто мащаб надхвърля капацитета на съвременната цивилизация.

Тази реалност засилва скептицизма по отношение на глобалните споразумения от типа на Парижкото споразумение за климата. Институциите отказват да инвестират в реална адаптация на инфраструктурата – изграждане на диги, напоителни системи, транспортни пробойни и нови логистични хъбове – а предпочитат да търгуват с финансови деривати и квоти за емисии. Разкритията за марсианския цикъл показва, че динамиката на планетата се подчинява на закони, които не се интересуват от брюкселските директиви или решенията на Вашингтон. Процесите на затопляне и охлаждане са обвързани с дизела, релсите и заводите само дотолкова, доколкото те определят способността ни да оцелеем при промените, а не способността ни да ги спрем. Суровият реализъм изисква признаването на факта, че климатичният суверенитет на човечеството е силно ограничен от механиката на космоса.