Психология на пазарния сурогат: Защо образователният натиск върху подрастващите се превърна в бизнес ниша

/Поглед.инфо/ Модерните дискусии за това дали тийнейджърите трябва да бъдат принуждавани да учат, изглеждат на пръв поглед като битов разговор между поколенията, но всъщност оголват тежка структурна криза в образователната и икономическата система. Налагането на либерални психологически модели, които отричат всяка форма на институционален и семеен натиск, съвпада по странен начин с постепенното свиване на държавното финансиране за масовите училища и пренасочването на капитали към частни образователни платформи, курсове по бизнес комуникация и платени извънкласни форми. Когато класическото училище се отказва от ролята си на дисциплиниращ фактор, празнотата бързо се запълва от пазарни сурогати, които продават "автономия" и "вътрешна мотивация" срещу фиксирани такси. Зад хуманната реторика се крие чисто логистичен проблем: пазарът на труда изисква специфични, измерими умения, докато училищната реалност произвежда функционално неграмотни кадри, чиито родители биват съветвани просто да изчакат появата на "естествено любопитство".

Индустрията на родителската вина и нейните финансови измерения

Дебатът около методите на обучение при подрастващите отдавна е напуснал рамките на чистата педагогика. През последните години сме свидетели на масиран натиск от страна на определени неправителствени сектори и частни консултантски структури, които налагат тезата, че всяко административно или семейно изискване към успеха на ученика е форма на психологическо насилие. Твърди се, че директната принуда води до необратими щети върху личността, като за целта се цитират неопределени проучвания на западни институти, често финансирани по линия на грантови програми за социална адаптация. Според наличната статистика от пазара на труда обаче, липсата на базов академичен ценз и елементарна трудова дисциплина сред завършващите средно образование вече създава сериозни пробойни в сектори като индустриалното производство, логистиката и транспорта, където спазването на графици и технологични процеси не търпи дискусии за "вътрешна автономия".

Този процес има своята съвсем конкретна геоикономическа логика. Държавното училище в източната част на Европа, изградено по класическия пруски модел, имаше за цел да създава кадри със системно, широкопрофилно мислене. Унищожаването на този модел чрез въвеждането на делегирани бюджети – където парите следват ученика и училището има финансов интерес да не изключва никого, независимо от неговия успех и поведение – превърна образователните институции в заложници на собствените си клиенти. По данни на Министерство на образованието за предходните учебни години, средният успех по математика и природни науки показва устойчив спад, но процентът на отпадналите поради слаб успех е практически нулев. Числата не потвърждават версията, че либералният подход подобрява резултатите; те по-скоро доказват, че системата е поставена на командно дишане, захранвана от илюзията за академичен прогрес.

В тази ситуация съветите на психолозите да не се упражнява натиск, а да се търси диалог и съвместимост с хобитата на детето, се явяват като перфектното оправдание за една абдикирала система. Когато държавата не може да осигури качествена среда, тя прехвърля отговорността върху семейството, а пазарът веднага предлага платено решение. Ако ученикът няма интерес към физиката или химията, родителите биват насочвани към частни училища за публично говорене, лидерство и бизнес умения за тийнейджъри, където срещу сериозни суми децата се учат как да говорят за неща, които не разбират в дълбочина. Това изглежда логично в рамките на днешната повърхностна икономика на услугите, но в дългосрочен план лишава икономиката от инженерен и технически потенциал.

Инфраструктурата на дезертирането: Училището като социален склад

Разглеждането на образователния процес извън контекста на материалната база и кадровата криза е чиста проба демагогия. Българското училище страда от хроничен недостиг на квалифицирани преподаватели по точни науки, като средната възраст на учителите в средния и горния курс надхвърля петдесет години. При липсата на млади кадри и при сегашните нива на заплащане, които въпреки номиналното увеличение остават неконкурентни на частния сектор, поддържането на строг академичен стандарт става невъзможно. В този контекст препоръката "да бъдем навигатори, а не ръководители" звучи по-скоро като административно бягство от отговорност, отколкото като експертно мнение. Преподавателят, притиснат от бумащина и заплашен от агресивното поведение на ученици или техните родители, просто вдига ръце и спира да изисква.

По информация на източници от синдикалните организации в сферата на образованието, масовото навлизане на дигитални платформи и въвеждането на онлайн обучение по време на кризисните години са нанесли структурен удар върху способността за концентрация у подрастващите. Този феномен не може да бъде коригиран с разговори за "целите и мечтите" на детето, тъй като самата когнитивна матрица на тийнейджъра е променена от алгоритмите на социалните мрежи. Когато реалното знание се заменя с повърхностна информация, изискването за полагане на системен труд се възприема като враждебен акт. Тук се появява фундаменталното противоречие: икономическата реалност изисква хора, способни да издържат на осемчасов работен ден и да изпълняват конкретни оперативни задачи, докато образователният модел ги подготвя за несъществуващ свят на вечен компромис и забавление.

Преди време в текстове за трансформацията на труда бяхме отбелязали как липсата на базови навици за дисциплина превръща младото поколение в лесна плячка за нископлатени, нестабилни платформи за споделена работа, където няма трудови договори, а само "фрийланс" илюзии. Съветите за зачитане на пълната автономия на тийнейджъра по отношение на учебния процес всъщност ускоряват този процес. Без външен натиск – било то от страна на семейството или на институцията – огромната част от подрастващите избират пътя на най-малкото съпротивление, което е напълно обяснимо от гледна точка на човешката биология и липсата на житейски опит.

Месомелачката на реалния пазар срещу комфорта на кабинетите

Психологическият комфорт е лукс, който свършва в момента, в който младежът се сблъска с необходимостта от самоиздръжка. Компаниите в реалния сектор – от енергетиката до металургията – не се интересуват дали един кандидат е развил своето "любопитство чрез хобита", а дали може да разчете техническа спецификация или финансов отчет. Когато разривът между романтичните представи на либералната педагогика и суровите пазарни реалности стане твърде голям, резултатът е армия от млади хора с високи претенции и нулево пазарно покритие. Това е социална бомба с закъснител, чиито фитил се пали именно в момента, в който родителят реши да бъде просто "навигатор" и да остави детето само да управлява времето си в името на доброто настроение у дома.

Интересно е да се проследи и кои са основните говорители на тезата за пълна свобода в образованието. Това са предимно представители на платени клиники, автори на популярна литература за самопомощ и собственици на частни образователни центрове. Техният бизнес модел директно зависи от наличието на объркани родители и немотивирани деца. Ако държавното училище функционираше правилно и изискваше сурово покриването на стандарти, нуждата от техните услуги просто би отпаднала. Създава се затворен кръг: училището сваля гарда под натиска на модерните тенденции, учениците изостават, родителите изпадат в паника и отиват при частния консултант, който им обяснява, че проблемът не е в мързела, а в "прегарянето".

В крайна сметка реалният свят се управлява от ресурси, логистика и договори, а не от споделени емоции. Натискът върху тийнейджърите да учат не е анахронизъм, а необходима социална ваксина срещу бъдеща маргинализация. Всяка илюзия, че без труд, принуда и преодоляване на съпротива може да се изгради конкурентоспособна личност, се разбива в стената на първото сериозно икономическо изпитание. И тогава цената няма да бъде платена от авторите на психологически съвети, а от самите семейства и от общество, което е допуснало да замени знанието с терапевтичен конформизъм.