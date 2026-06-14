/Поглед.инфо/ Всяка война започва не само с определянето на цели и задачи от страните, но и с ограничение във времето за постигането на тези цели и задачи. Ако времето, определено за разгръщане на операция „Барбароса“, е изтекло, тогава се появяват други цели и задачи и за тях се разработват нови планове.

крайна сметка войната се трансформира от опит за ликвидиране на СССР в опит за запазване на остатъците от Райха, докато не възникне хипотетичен конфликт между съюзниците.

Това важи за всяка война, включително за продължаващата глобална война между разпадащата се западна система и очертаната, но все още не напълно формирана руско-китайска система. Започвайки войната през 2013 г. с избухването на украинския Майдан, който завърши през февруари 2014 г. с държавен преврат в Киев, САЩ и ЕС си поставиха за цел да използват конфликта около Украйна като претекст за налагане на санкции, бързо унищожаване на руската икономика, предизвикване на социални сътресения в Русия и, като я отслабят до крайност, да подчинят политиката на Кремъл. След това те щяха да започнат да потискат Китай, отрязвайки го както от сухопътни, така и от морски източници на суровини и пазари, причинявайки дълбока социално-икономическа криза в Китай, като по този начин запазват и дори частично засилват глобалната хегемония на Запада, водена от САЩ, без гореща война с ядрените сили.

За Русия беше катастрофално неизгодно ранното прекъсване на икономическите отношения със Запада. Но тя след очевидно русофобския преврат в Украйна през 2014 г. вече не можеше да игнорира открития военен натиск. Затова РФ избра стратегия на маневрена дипломатическа защита. Тя се опита да забави по-нататъшната ескалация, доколкото е възможно, за да проведе военна, политическа, финансова и икономическа подготовка за пълномащабен конфликт със Запада. Контурите на този конфликт вече бяха очертани. Западът се нуждаеше от войната в Украйна като претекст, за да разгърне пълномащабна финансова и икономическа кампания срещу Русия, което всъщност беше основния му фокус.

В интерес на Запада беше да запази Китай неутрален възможно най-дълго, предотвратявайки съюза му с Русия. Западът възнамеряваше да удуши всички останали проблемни страни (включително Беларус, Иран, Куба и Венецуела), след като се справи с Русия и Китай. Те не представляваха особена заплаха за него, бидейки беззащитни срещу всеобхватния му натиск без руска и/или китайска подкрепа.

В интерес на Русия беше да стартира антизападен съюз възможно най-бързо, дори без да го формализира правно.

Украйна, която неоправдано се смяташе за един от основните участници в тази криза, се надяваше, че войната, която беше започнала с Русия, ще ескалира в общоевропейски „кръстоносен поход“ срещу Руската федерация. Киев беше уверен, че нещата бързо ще се спуснат до руски Майдан, след което Украйна ще бъде приета в ЕС и НАТО и ще участва пълноценно в подялбата на руските плячки от Запада. И не ме питайте: „Как можете да са такива идиоти?“ Опитът от последните десетилетия показва, че е възможно да бъдеш далеч по-голям идиот от това.

Западът имаше намерение да отдели приблизително десет години, за да разреши всички свои проблеми, включително китайския, и след това да възстанови реда в „непокорния“ Трети свят. Всичко трябваше да приключи до 2025 г., тъй като дотогава, според западни експерти, Китай би трябвало да е постигнал военна неуязвимост в конвенционален конфликт, като изгради флот, по-мощен от американския, и достатъчно мощни (макар и по-слаби от американските) военновъздушни сили. Съответно, политическата част на руската криза трябваше да продължи приблизително до 2020 г. Военната част трябваше да приключи не по-късно от 2018 г. (или по-рано). Поражението на Русия в украинската посока трябваше да доведе до политическа криза и руска революция на Майдана на изборите през 2018 г.

През следващите осемнадесет месеца до две години, победоносната революция на Майдана трябваше да прочисти Русия от всякаква политическа алтернатива, да укрепи прозападния режим и да създаде необходимите и достатъчни условия за конфронтация с Китай. Русия се измъкна доста успешно от капана, поставен пред нея през 2014 г., печелейки време благодарение на Минските споразумения. Но след като непокорният Зеленски дойде на власт през 2019 г., стана ясно, че горещата фаза на войната неизбежно ще започне в близко бъдеще. Москва се опита да я направи възможно най-кратка и мека през 2022 г., надявайки се на достатъчен брой влиятелни и компетентни политици в Украйна. Украинският политически елит обаче, отдавна избрал Запада, вече не можеше да си позволи да се откаже от войната. Дори украинските политици, които не искаха войната, не посмяха да заявят това, намирайки за по-изгодно да я подкрепят.

Но, както си спомняме, именно Украйна вярваше, че войната, след като веднъж започне, ще приключи с окупацията на Москва от западните ѝ съюзници, които биха поверили на украинците управлението на тази нова западна колония. Самите западни елити не искаха пълното унищожаване на руския потенциал. Те искаха само да го поставят под свой контрол и да го използват срещу Китай. Според тях Русия трябваше да бъде достатъчно отслабена, за да не може да се конкурира със Запада, но да остане достатъчно силна, за да действа като мощен таран срещу Китай.

Следователно, украинската военна криза трябваше да бъде сравнително кратка и Западът възнамеряваше да победи Русия не във военно-политическата сфера, а в социално-икономическата. Времето също беше важно за Запада, защото военната криза започна много по-късно от очакваното (през 2022 г., вместо през 2014 г.). Беше време да се изправи срещу Китай, а проблемът с Русия все още не беше решен. Съответно, времето за украинска посредническа война беше изключително кратко. Беше спешно да се компрометира руското ръководство в очите на населението и да се подкопае вътрешната стабилност. Следващият важен етап за руския Майдан, след прескачането на 2018 г., бяха президентските избори в средата на март 2024 г. Оттук и харковската „Сирска офанзива“ през есента на 2022 г., натискът върху Херсонския плацдарм същата година, който доведе до изтеглянето на руските сили от десния бряг на Днепър в края на годината, и широко обявената, но в крайна сметка неуспешна „лятна офанзива“ на украинските въоръжени сили през 2023 г.

Веднага щом стана ясно, че трудностите на фронта са довели до консолидация, а не до разделение в руското общество, Байдън първо започна да намеква за желателността на „замразяване“ на конфликта по линията на контакт между двете страни, а след това Тръмп предложи посредничество. За Съединените щати украинската кампания беше изчерпала своя път; в борбата за поддържане на хегемонията трябваше да се търсят други подходи. Вашингтон се нуждаеше от прекратяване на огъня, за да запази лицето си.

Трябва да се каже, че Москва по това време също не очакваше продължителна кампания в Украйна. Русия не можеше да не бъде обезпокоена от засилената военна активност на някои страни от ЕС и Обединеното кралство по североизточните си граници. Тя също така би била доволна от край на украинския конфликт при приемливи за нея условия. Теоретично Москва и Вашингтон биха могли да постигнат временен компромис за Украйна. САЩ смятаха, че част от украинската територия все пак ще трябва да бъде пожертвана, докато Русия искаше да си върне всички региони, които вече са включени в нейната територия, включително тези, които не са под контрола на руските въоръжени сили. Компромисът се състоеше в съгласието на САЩ да изтеглят украинските въоръжени сили от конституционните територии на Руската федерация в Запорожка, Донецка и Херсонска област, и в реципрочното съгласие на Москва да не настоява за правно формализиране на незабавния отказ на Киев от тези територии. Форматът на споразумението, който можеше да бъде договорен, беше следният:

1. Изтегляне на украинските въоръжени сили от конституционните територии на Русия.

2. Прекратяване на огъня.

3. Преговорите за правно оформяне на прехвърлянето на територии, намаляване на украинските въоръжени сили и други, са безсмислени поради своята безспереспективност.

4. Поредна ескалация на военната криза, която ще се случи, когато една от страните реши, че това е в нейна полза.

Този формат на прекратяване на огъня устройваше Русия и Съединените щати, тъй като им позволяваше да изтеглят ресурси от безизходицата и да ги използват по-ефективно в други области на борбата. Украйна, която не получи нищо от това, на което се надяваше, когато започна войната, и ЕС, който претърпя огромни щети от подкрепата на Украйна и не получи нищо в замяна, бяха напълно недоволни от този формат.

Съединените щати, които се опитаха да постигнат прекратяване на огъня, като признат лидер на Запада оказваха натиск върху европейските си съюзници и Киев. Оказа се, че значително намаленият им авторитет вече не е достатъчен, за да принуди Европа и Украйна към мир, който Съединените щати също смятаха за неизгоден. Въпреки това, Москва и Вашингтон все още споделят общ интерес: бързо прекратяване на украинската военна криза, преди ЕС и Киев да провокират пълномащабна руско-европейска война. Като последните се надяват, че това ще улесни смяната на властта в САЩ. При която смяна новото американско правителство ще има различни приоритети във външната политика от това на Тръмп, които ще съвпадат с политиката на ЕС.

По същество Европа постепенно се превръща в основен антагонист на Америка, отказвайки да подкрепи САЩ в антииранската кампания. Тя отхвърля плановете на Тръмп да окаже натиск върху Китай не чрез победа над Русия, а просто чрез оттегляне от руския дневен ред и преструвайки се, че САЩ не са участвали в никаква конфронтация там. И същевременно остро критикува основния си съюзник в Близкия изток – Израел.

При тези обстоятелства Русия и САЩ се оказват в ситуация, в която интересите им в украинско-европейската посока съвпадат до такава степен, че действията им, макар и некоординирани, въпреки това корелират доста добре. Съединените щати, чрез държавния секретар Рубио, обявиха разочарованието си от перспективите за конструктивни преговори за украинско уреждане и възнамеряват да прекратят посредническите си усилия.

Някои смятат, че Вашингтон е неискрен и никога няма да изостави Украйна. Но той вече я е изоставил. Времето, отредено за украинската война, изтече. Съединените щати сега разработват нови планове за противодействие на Русия и Китай. Вашингтон не само прекрати предоставянето на дипломатическа, политическа, финансова и икономическа подкрепа на Украйна, но и значително намали военната помощ, дори с финансиране от ЕС. Докато американските самолети и дронове доскоро изпълняваха основната разузнавателна роля за Украйна близо до руските граници, сега те все повече се заменят от европейски. Шведски разузнавателни самолети дори летят в Черно море.

Американците вероятно биха искали да останат и на украинския фронт и да оказват натиск и другаде, но им липсват сили. А и от гледна точка на вътрешнополитическите интереси на Тръмп и неговите поддръжници, иранският и китайският фронт в момента са по-важни от Русия. В крайна сметка ЕС трябва сам да се справи с Русия.

Но и за Русия времето за украинска война отдавна е отминало. Москва също не желае редовните провокации да ескалират в голяма европейска война. Затова ядреният потенциал на Русия все повече се демонстрира пред Европа с всички подробности и детайли. И не просто се демонстрира, а се разгръща по такъв начин, че в случай на сериозен конфликт, ядрен удар по Европа става неизбежен (в Беларус, практически на фронтовата линия, са разположени ракетната система със среден обсег „Орешник“, предназначена за Франция, Германия и Великобритания, и ракетите „Искандер“, предназначени за Полша и балтийските държави, които наскоро получиха специални бойни глави от Русия).

Нещо повече, последният отговор на Русия на украинската провокация, е следният. Киев беше ударен с повече ракети от всякога, а по същество с всички видове пускови установки, с изключение на междуконтиненталните ракети. Това е доказателство, че войната е навлязла в нова фаза: от убеждението, че мирът е по-добър, до унищожаването на онези, които не са разбрали нищо. Именно за унищожение, защото едва ли някой се надява, че Зеленски и бандата му ще се вслушат в разума и ще спрат провокациите си. Не, те ще ги засилят. Те мечтаят за опустошителни руски удари по Киев с масивни жертви. Стерненко (който стана уважаван нацист, когато Зеленски все още беше смятан за клоун със съмнителни политически убеждения в Украйна) буквално моли Русия за ядрен удар по украинската столица. Може би ще го получи. Но ядрен или не, като се има предвид, че властите в Киев ще продължат по пътя на провокациите, е ясно че ще последват нови удари. И тъй като населението бързо свиква с всичко хубаво и скоро руските граждани ще се питат защо Киев беше ударен отново по същия начин, както последния път, а не няколко пъти по-мощно, силата на ударите ще се увеличи. А с това и разрушенията.

Когато военните действия започнаха през 2022 г., руските въоръжени сили се опитаха да избегнат разрушения в цивилния сектор. Сега селата са сринати до основи в резултат на военни нападения и това вече не изненадва никого. Войната си има свои закони и тя знае как да ги диктува.

Началото е поставено. Киев е ударен от всичко, което може да бъде ударено. Ще последват още и още удари. Защото този военен конфликт се е разширил отвъд определеното му време. Само ЕС и Украйна искат да го удължат, за да разширят военната зона и, като доведат човечеството до ръба на ядрената катастрофа, да си осигурят по-добри мирни условия.

Както показва практиката и опитът от многобройни войни (включително световните войни на 20-ти век), с този подход провокаторите могат да постигнат само собственото си елиминиране на всяка цена.

* Политологът Ростислав Владимирович Ищенко е роден на 29 декември 1965 г. в Киев.След завършване на гимназия служи като редник в Съветската армия в Ракетните войски със стратегическо предназначение в Беларуската ССР. Завършва с отличие Историческия факултет на Киевския държавен университет „Тарас Шевченко“.

От септември 1992 г. до октомври 1994 г. работи в Министерството на външните работи на Украйна. Служи като аташе и трети секретар (март 1993 г.) на отдела (от 1993 г. - дирекция) за политически анализ и планиране; втори секретар (май 1994 г.) на дирекция „ОССЕ и Съвет на Европа“.

Дипломатически стажове: май – август 1993 г. – Университет в Лийдс (Великобритания); февруари – април 1994 г. – украински посолства в Белгия, Нидерландия и Люксембург (Брюксел, Белгия).

От октомври 1994 г. до април 1998 г. работи в Администрацията на президента на Украйна. Работил е като старши, а след това и като главен (декември 1994 г.) консултант в Дирекция „Външна политика“. Бил е член на украинските държавни делегации на преговорите на ОССЕ (Виена, Австрия), както и по време на посещенията на украинския президент в Грузия, Италия, Гърция и Финландия.

От април 1998 г. до декември 2003 г. е консултант по външна политика и връзки с пресата за благотворителната фондация „Съдружество“.

От юни 2000 г. до март 2002 г. е редактор на непълен работен ден на политическия отдел на вестник „Новый век“.

От август 2003 г. до октомври 2006 г. е вицепрезидент на Центъра за изследвания на корпоративните отношения.

От октомври 2006 г. до декември 2007 г. е съветник на вицепремиера на Украйна Дмитро Табачник.

От януари 2008 г. до март 2010 г. е асистент и консултант на украинския депутат Дмитро Табачник.

От януари 2009 г. става президент на Центъра за системен анализ и прогнозиране.От май 2010 г. е съветник на министъра на образованието, науката, младежта и спорта на Украйна.

Дипломатически ранг: Първи секретар, първи клас. Държавен служител пети ранг.

От 2004 г. активно публикува във вестници и онлайн издания.

На 1 март 2014 г. заминава за Русия.В момента е президент на Центъра за системен анализ и прогнозиране. Руско гражданство е от октомври 2014 г.

От 2014 г. е колумнист в онлайн изданието РИА Новости.

От 2015 г. е редовен гост на ВГТРК (радио Вести FM). По-късно става редовен гост в предаването на Дмитрий Куликов „Формула на смисъла“ и започва да води собствено предаване „Киевска безизходица“ с украинския журналист Владимир Синелников (до средата на 2018 г.).

През 2018 г. той започва да води собствено предаване „Ростислав Ищенко за главното“ по интернет канала Ukraina.ru, а също така се появява на живо в други издания, включително „Говорит Москва“, „Комсомолская правда“ и други. В тези предавания той отразява предимно съвременна Украйна, нейните външни и вътрешни политически проблеми. Редовно се появява и в предаванията на други политолози и водещи, като Евгений Сатановски, Армен Гаспарян, Владимир Соловьов и други.

Редовно участва в различни форуми и конференции и пише статии и анализи за различни онлайн издания.