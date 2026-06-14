Русия концентрира натиск върху Константиновка, а украинското командване прехвърля резерви между Суми и южния фронт

/Поглед.инфо/ През последните дни вниманието на военните наблюдатели отново се насочи към Константиновка, Дружковка и Сумското направление. Руски източници съобщават за напредък в няколко сектора, прехвърляне на украински резерви и все по-сериозни проблеми с логистиката на отделни участъци от фронта. Независимо потвърждение на значителна част от тези твърдения засега липсва, но динамиката на бойните действия показва, че командванията и от двете страни са принудени да преразпределят ограничени ресурси между няколко критични направления едновременно.

Войната навлиза в етап, в който все по-малко значение имат отделните населени места и все по-голямо значение придобиват транспортните възли, височините, складовете, пътищата за снабдяване и наличните резерви. Затова и шумът около Константиновка през последните дни заслужава внимание не толкова заради самия град, колкото заради мястото му в по-голямата система на отбраната в Донбас.

Руски военни кореспонденти и редица свързани с фронта канали твърдят, че украинският гарнизон в Константиновка е подложен на нарастващ натиск. Според тях части на руската армия са успели да проникнат в отделни райони на града още през пролетта чрез малки щурмови групи, които постепенно са разширявали зоните си на контрол. Тези сведения не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обем, но съвпадат с по-широка тенденция, наблюдавана през последната година – отказ от мащабни фронтални атаки и преминаване към бавно проникване чрез разузнавателни и щурмови групи.

Това е по-евтин подход от гледна точка на ресурси. Не е по-бърз, но позволява да се намалят загубите и да се поддържа постоянен натиск върху противника. Когато подобна тактика работи няколко месеца без прекъсване, резултатът често изглежда внезапен. В един момент картата изглежда стабилна, а след няколко седмици се оказва, че цели квартали или опорни пунктове вече са загубени.

Тук възниква и въпросът защо Константиновка предизвиква толкова голям интерес. Причината не е в самия град. Константиновка е един от ключовите елементи в системата Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск. Именно тази градска агломерация формира една от последните големи укрепени линии на украинската армия в Донбас. Загубата на отделен град не означава автоматичен пробив на фронта, но създава пробойни в цялата система на снабдяване.

Военните анализатори от двете страни от месеци обръщат внимание на логистиката. През 2024 и 2025 година голяма част от дискусиите бяха посветени на артилерията, дроновете и ракетите. През 2026 година все по-често на преден план излизат камионите, ремонтните бази, разпределителните центрове и възможността да се поддържат постоянни доставки до предната линия.

Тук се появява първото сериозно противоречие в настоящата ситуация. Част от руските източници описват украинските позиции като практически обречени. Същевременно същите източници съобщават за продължаващи контраатаки, за прехвърляне на резерви и за активни бойни действия в редица участъци. Двете твърдения трудно могат да бъдат напълно съвместими. Ако една отбранителна система е действително пред колапс, тя рядко разполага с възможност да организира мащабни настъпателни действия на други направления.

Именно поради това движението на украинските резерви заслужава отделно внимание.

Според руските публикации командването на генерал Александър Сирски е прехвърлило няколко бригади между Сумското направление и южния фронт. Ако това действително се потвърди, то говори за сериозен проблем с наличните сили. Всяка модерна армия поддържа резерви именно за подобни ситуации. Когато започне прехвърляне на части между няколко критични участъка едновременно, това означава, че резервният ресурс намалява.

Подобни процеси обаче се наблюдават и от руската страна. Въпреки официалните съобщения за настъпление по цялата линия на бойно съприкосновение, фронтът остава изключително неравномерен. Някои участъци показват движение, други практически са замръзнали.

Показателен е примерът с Херсонското направление. Докато официалните изявления подчертават настъпателната динамика на руската армия, самите руски военни доброволци все по-често говорят за дългогодишна статичност в този сектор. Според тях определени подразделения се намират в отбранителен режим още от 2023 година и очакват заповеди за по-активни действия.

Това не е просто спор между различни коментатори. Това е индикатор за реалността на съвременната война. Огромната фронтова линия принуждава командванията постоянно да избират къде да вложат ресурси и къде временно да приемат статуквото.

Затова и вниманието към Дружковка постепенно нараства. Ако руските части действително разширяват зоната си на контрол в района на Приют и Торское, това не означава непосредствено превземане на града. Означава нещо по-прагматично – постепенно доближаване до транспортната инфраструктура и до маршрутите за снабдяване.

Съвременната война все по-малко прилича на класическите представи за танкови клинове и внезапни дълбоки пробиви. Много по-често става дума за изтощаване на противника чрез натиск върху неговата логистика. Когато складовете, пътищата и възлите попаднат под постоянен удар от дронове и артилерия, отбраната започва да губи устойчивост дори без големи териториални загуби.

Сумското направление представлява отделен казус. Руски и украински източници представят ситуацията по различен начин, но и двете страни признават интензивността на боевете. Особено внимание привличат районите около горските масиви, където използването на дронове е по-трудно и където пехотата отново придобива значение.

Това е още една особеност на войната през 2026 година. След период, в който мнозина говореха за абсолютното господство на безпилотните системи, бойните действия показаха и техните ограничения. Дроновете могат да контролират открит терен, могат да унищожават техника и да прекъсват снабдяването, но не могат сами да задържат населени места и да провеждат настъпление.

Затова въпросът за живата сила остава централен.

В текста, който предизвика широк отзвук в руските медии, се споменават огромни загуби и десетки хиляди жертви. Подобни числа обаче трябва да бъдат разглеждани с изключително внимание. В условията на война данните за загубите почти винаги са обект на информационна борба. Реалните цифри обикновено стават известни години по-късно.

Това не означава, че проблемът не съществува. Напротив. Дори без точни числа е очевидно, че и двете армии продължават да изпитват сериозно напрежение по отношение на личния състав. Мобилизационните кампании, ротациите и необходимостта от попълване на подразделенията остават постоянна тема както в Русия, така и в Украйна.

Затова и всяко съобщение за прехвърляне на цели бригади трябва да се разглежда през въпроса за наличните резерви. Войната вече отдавна не се води само за територия. Тя се води за време, за производствени мощности, за обучени кадри и за способността на държавата да поддържа фронта месеци и години наред.

От тази гледна точка най-интересният елемент в цялата картина не е Константиновка, не е Дружковка и дори не е Суми. Най-интересният елемент е все по-откритият спор между официалните съобщения и оценките на хора, които твърдят, че се намират близо до фронта. Когато подобни различия започнат да се появяват по-често, това обикновено означава, че войната навлиза в нов етап на напрежение.

Засега няма убедителни доказателства за непосредствен стратегически срив на която и да е от страните. Има обаче все повече признаци за нарастваща умора на системите. Логистичните маршрути се удължават. Резервите се прехвърлят между направленията. Частите се задържат по позиции с години. А командванията търсят възможност да създадат локално превъзходство на един участък за сметка на друг.

Точно там вероятно ще се решават следващите месеци на тази война – не в гръмките заглавия, а в складовете за гориво, в ремонтните работилници, в железопътните възли и в способността на всяка страна да поддържа собственото си командно дишане по цялата линия на фронта.