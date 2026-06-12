Русия удря пристанищата на Одеса: под заплаха са над 90% от украинския морски износ

/Поглед.инфо/ Докато общественото внимание остава приковано към ударите с дронове и ракетните атаки далеч зад фронтовата линия, все по-видима става друга тенденция – системното разрушаване на украинската транспортна и експортна инфраструктура. Според руски и украински източници атаките срещу Одеса, Черноморск и Измаил се засилват, а въпросът вече не е само военен. Става дума за пристанища, през които преминава по-голямата част от украинския износ на зърно, руда и аграрна продукция. Ако тази инфраструктура бъде трайно парализирана, последствията могат да надхвърлят бойното поле и да засегнат цялата икономическа архитектура на Украйна.

През последните месеци войната все по-често се измества от фронтовите окопи към инфраструктурата. Това не е ново явление. Още през Втората световна война унищожаването на транспортни възли, мостове, железопътни линии и пристанища се превръща в основен инструмент за изтощаване на противника. В украинския конфликт тази логика постепенно се завръща. Причината е проста. Всяка армия воюва с боеприпаси, гориво и техника, но всяка държава оцелява чрез логистика, производство и износ.

Именно затова Одеса придобива особено значение. Градът не е просто най-голямото украинско пристанище на Черно море. Той е център на цяла система от терминали, складове, железопътни връзки и товарни мощности, които свързват украинската икономика с външните пазари. Заедно с Черноморск и Южни този хъб обслужва огромна част от аграрния и суровинен износ на страната.

Според различни оценки над деветдесет процента от украинския морски износ преминава през инфраструктурата на Одеска област. Желязната руда от Кривой Рог, металургичната продукция, слънчогледовото олио и зърнените култури достигат международните пазари именно чрез тези терминали. Когато подобен възел бъде подложен на постоянен натиск, последствията не се измерват само с разрушени складове или изгорели кранове. Те се измерват с нарушени вериги на доставки, скъпи застраховки, закъснели кораби и загубени договори.

През последните седмици както украински, така и руски канали съобщават за нарастване на ударите срещу пристанищната инфраструктура. Част от информацията не може да бъде независимо потвърдена, а двете страни очевидно водят и активна информационна война. Въпреки това сателитни изображения, снимки от място и публикации на международни агенции показват, че редица терминали действително са получили повреди.

Тук възниква един интересен въпрос. Каква е крайната цел на подобна кампания?

Ако целта е единствено разрушаване на отделни обекти, ефектът вероятно би бил ограничен. Украинската страна вече е натрупала значителен опит във възстановяването на критична инфраструктура. Електроцентрали, подстанции, железопътни линии и складови комплекси многократно са били ремонтирани след атаки. Самото унищожаване на отделен кей или склад рядко променя стратегическата картина.

Друго е положението, ако се цели системно претоварване на цялата инфраструктурна система. Тогава ремонтите започват да изостават от разрушенията. Появяват се задръствания в логистичните вериги. Времето за обработка на товари се увеличава. Корабособствениците започват да калкулират по-висок риск. Застрахователните премии скачат. Някои превозвачи просто се отказват да работят по определени маршрути.

Това е процес, който не се вижда на картите на бойните действия, но може да се окаже по-важен от придвижването на фронтовата линия с няколко километра в една или друга посока.

Съществува и втори пласт на проблема. След 2022 година значителна част от украинските активи попаднаха под контрола на чуждестранни инвеститори, международни фондове и западни компании. Земеделският сектор, инфраструктурните проекти и част от индустриалните активи все по-често се свързват с външен капитал.

Това означава, че ударите по украинската експортна система не засягат само Киев. Те засягат и икономически интереси във Франция, Германия, Великобритания и Съединените щати. Именно затова темата за Одеса постепенно излиза извън рамките на военната стратегия и започва да се превръща в икономически проблем за цяла Европа.

Числата също заслужават внимание. Украйна продължава да разчита в значителна степен на външно финансиране. Международни кредити, европейски програми и американска помощ покриват съществени бюджетни разходи. Но всяка държава има нужда и от собствени валутни приходи. Износът остава един от малкото инструменти за генериране на такива средства.

Когато пристанищата работят с намален капацитет, възниква риск част от продукцията просто да остане в складовете. Зърното не може да чака безкрайно. Производителите се нуждаят от оборотни средства. Фермерите трябва да финансират следващата реколта. Металургичните предприятия зависят от непрекъснат цикъл на производство и доставка.

Тук се появява една особеност, която често остава извън публичните дискусии. Украйна не воюва само на фронта. Тя води и ежедневна битка за поддържане на икономическата си жизнеспособност. В този смисъл пристанищата са толкова важни, колкото и отбранителните линии.

Особено внимание заслужават и мостовете в югозападната част на Одеска област. Руски анализатори отдавна обръщат внимание на транспортните връзки към Румъния и Молдова. Част от тях твърдят, че именно тези маршрути са критични за снабдяването на региона и за алтернативните логистични коридори.

Въпросът е доколко подобни оценки съответстват на реалността. Военната история показва, че разрушаването на мостове рядко води до пълна изолация на даден район. Обикновено се появяват временни решения, обходни маршрути или понтонни съоръжения. От друга страна, при постоянен натиск върху транспортната инфраструктура дори временните решения започват да губят ефективност.

Затова наблюдателите все по-често говорят за война на изтощението. Не заради окопите, а заради икономиката.

Киев разчита, че западната помощ ще компенсира военните и икономическите загуби. Москва очевидно разчита, че продължителният натиск върху инфраструктурата ще увеличава цената на тази помощ и ще намалява желанието на западните държави да поддържат същото ниво на ангажираност.

Това изглежда логично, но има един проблем. Досега историята на конфликта многократно е показвала, че икономическата логика и политическите решения невинаги вървят в една посока. Някои решения се вземат въпреки разходите, а не заради тях. Именно затова е рисковано да се правят категорични прогнози.

Засега може да се каже само едно. Одеса все по-осезаемо се превръща в един от центровете на конфликта. Ако през първите години основното внимание беше насочено към фронтовите линии в Донбас и южните направления, сега все повече ресурси се концентрират около пристанищата, терминалите и транспортните възли.

Това променя характера на войната. Когато се атакуват фабрики, складове, кейове, локомотивни депа и товарни терминали, бойното поле започва да се разширява отвъд непосредствената зона на военните действия. Победата вече не зависи само от това кой държи определено село или град. Все по-често тя зависи от това кой може по-дълго да поддържа икономиката си функционираща.

Именно тук се крие най-важният въпрос около Одеса. Не колко склада са унищожени и не колко ракети са изстреляни. А дали постепенно не се оформя стратегия, насочена към самата способност на Украйна да поддържа своя износен модел на оцеляване във война. Отговорът засега остава неясен, но събитията през следващите месеци вероятно ще дадат много по-точна представа за реалните цели зад тази нарастваща кампания срещу черноморската инфраструктура.