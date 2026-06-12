Бойко Коцев: От Ялта до хаоса! Светът на правилата приключи – започва битката за новия ред

/Поглед.инфо/ Водещият Георги Стамбулиев разговаря с дипломата от кариерата и бивш посланик на България в Русия Бойко Коцев за драматичната трансформация на международния ред, края на еднополюсния свят, войната в Украйна, кризата на европейската система за сигурност и мястото на България в един все по-фрагментиран свят. В разговора Коцев очертава процесите, които променят глобалната политика, ролята на БРИКС, ерозията на доларовата система, формирането на нови центрове на влияние и тревожната липса на ясно формулиран български национален интерес. Анализът поставя въпроси за бъдещето на Европа, стратегическата стабилност на континента и способността на България да защитава собствените си позиции в период на исторически промени.

Първата част от разговора между Георги Стамбулиев и Бойко Коцев представлява рядък опит да се погледне отвъд ежедневния информационен шум и да се потърси по-дълбоката логика на събитията, които променят света. Вместо да разглежда международните процеси като поредица от отделни кризи, Коцев ги поставя в рамката на една голяма историческа трансформация, която според него вече е в ход.

Бившият дипломат и посланик на България в Руската федерация разглежда края на следвоенния международен ред, изграден след Втората световна война, и постепенното преминаване към нова система на международни отношения. Според него светът навлиза в период на преход, при който старите механизми за управление на глобалните процеси губят своята ефективност, а новите все още не са окончателно оформени.

В разговора се анализира отслабването на институциите, създадени след 1945 година, кризата на Съвета за сигурност на ООН и задълбочаващото се противопоставяне между основните световни сили. Коцев обяснява защо все повече държави оспорват еднополюсния модел и защо концепцията за многополюсен свят постепенно се превръща в реалност.

Специално внимание е отделено на икономическите измерения на глобалните промени. Обсъждат се санкциите, контрасанкциите, търговските ограничения и тяхното въздействие върху световната икономика. Разговорът проследява процесите на дедоларизация, нарастващото значение на националните валути в международната търговия и появата на алтернативни финансови механизми извън традиционните западни структури.

Значително място заема темата за БРИКС и новите международни организации, които според Коцев постепенно изграждат паралелни икономически и финансови инструменти. Анализира се ролята на Китай, Русия, Индия и други големи държави в създаването на нови центрове на икономическа и политическа тежест.

Една от най-интересните части на разговора е свързана с войната в Украйна. Вместо да разглежда конфликта единствено като сблъсък между Русия и Украйна, Коцев го поставя в по-широк контекст, свързан със сигурността на Европа и променящия се баланс на силите. Той коментира причините за конфликта, значението на стратегическата стабилност и различните подходи към изграждането на бъдеща система за сигурност на континента.

Обсъжда се и въпросът дали е възможно да бъде постигнат нов баланс между големите сили и какви биха били условията за подобно развитие. Коцев представя своята гледна точка за мотивите на руската външна политика и за стратегическите цели, които Москва преследва в настоящата ситуация.

Особено важен акцент е поставен върху мястото на България в този сложен международен пейзаж. Според Коцев страната е сред държавите, които са силно зависими от международната среда както по отношение на сигурността, така и по отношение на икономическото си развитие. Именно затова външната политика придобива изключително значение.

Разговорът преминава към състоянието на българската дипломация и способността на държавата да формулира и защитава собствените си национални интереси. Коцев изразява критична позиция относно липсата на единна външнополитическа визия и поставя въпроса дали България действително разполага с ясно дефинирана национална стратегия.

В интервюто се правят сравнения с други европейски държави, които независимо от вътрешнополитическите си различия успяват да защитават последователно своите национални интереси на международната сцена. Това води до дискусия за ролята на политическите партии, институциите и професионалната дипломатическа служба.

Бойко Коцев обръща внимание и на принципа на меритокрацията в държавната администрация, необходимостта от подготвени кадри и значението на професионалния експертен потенциал за успешното провеждане на външна политика.

Разглежда се и механизмът за вземане на решения в Европейския съюз. Коцев обяснява защо според него България разполага с достатъчно инструменти да защитава своите позиции в рамките на европейските институции и защо проблемът не е в структурата на ЕС, а в способността на националните представители да формулират ясно българските интереси.

Особено внимание е отделено на темите за селскостопанската политика, регионалното развитие, европейските фондове и възможностите България да използва по-ефективно своето участие в Европейския съюз.

Разговорът между Георги Стамбулиев и Бойко Коцев предлага широк поглед върху глобалните процеси, които променят света през XXI век. Това е дискусия за края на един международен ред, за възникването на нови центрове на влияние и за предизвикателствата пред малките държави в епоха на нарастваща геополитическа несигурност.

Втора част утре вечер:...

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