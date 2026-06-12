Китайските регулатори проверяват водещи платформи за онлайн търговия за подвеждащи промоции и ценови войни

/Поглед.инфо/ На 11 юни Пекинското общинско управление за пазарен надзор проведе среща с представители на пет от най-големите китайски онлайн търговски платформи – Taobao (Tmall), JD.com, Pinduoduo, Douyin и Xiaohongshu – във връзка с установени нарушения в рамките на кампания за ограничаване на т.нар. „надпревара към дъното“.

От управлението съобщиха, че установените проблеми включват подвеждащи промоционални твърдения, непрозрачни бизнес практики и недостатъчно разкриване на информация за търговците. Мерките са насочени към ограничаване на агресивната ценова конкуренция преди годишния онлайн шопинг фестивал „618“ (18 юни), както и към защита на правата на потребителите и поддържане на пазарния ред.

Сред посочените нарушения са кампании с обявени „10 милиарда юана субсидии“, при които платформите не са предоставили ясни доказателства за реалното финансиране, не са разкрили разпределението на средствата между тях и търговците или са пропуснали ключова информация за участниците и условията на промоциите. В някои случаи са установени и клаузи, позволяващи едностранна промяна на правилата без съгласие на потребителите.

Управлението е разпоредило на компаниите незабавно да преразгледат и коригират правилата на своите промоционални кампании за „618“. Те са призовани да се откажат от ценови войни и субсидийни надпревари и да се насочат към иновации и подобряване на услугите. Контролът върху дейността на платформите ще продължи.

Мерките са част от по-широки усилия на китайските власти за засилване на пазарния контрол и предотвратяване на нелоялна конкуренция в електронната търговия.