Китайската компания „Дзинйе“ поиска компенсация от Великобритания за национализацията на „Бритиш стийл“

/Поглед.инфо/ Китайската стоманодобивна компания „Дзинйе“ (Jingye Group), която придоби „Бритиш стийл“ (British Steel) през 2020 г., обяви в четвъртък, че е започнала консултации с британското правителство по двустранния инвестиционен договор, изисквайки бърза и адекватна компенсация за загубите си. Това е реакция на плановете на Великобритания за национализация на компанията.

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В заявление по повода „Дзинйе“ посочва, че се запазва правото да предприеме допълнителни правни действия, за да защити всички свои законни права.

През последните пет години компанията е инвестирала значителни средства за модернизация на „Бритиш стийл“, осигурила е заплати на служителите, изпълнила е данъчните си задължения и е създала десетки хиляди работни места. Освен това компанията е финансирала зеления преход на стоманодобивното предприятие, въпреки че обещаната от британското правителство подкрепа не е реализирана, се казва още в заявлението.

През април 2025 г. Великобритания прие закон за принудителен държавен контрол върху „Бритиш стийл“, а през май 2026 г. обяви план за пълна национализация. По данни на британската сметна палата разходите за интервенцията вече са над 377 милиона паунда и се очаква да надхвърлят 600 милиона до края на юни.

Китайското министерство на търговията призова Великобритания да действа справедливо и да защити законните права на китайските инвеститори в страната.

От „Дзинйе“ отбелязаха, че правителствената намеса противоречи на принципите на свободна търговия и че стоманодобивната индустрия не представлява реална заплаха за националната сигурност.

Компанията настоява за споразумение, което да защити интересите ѝ и стабилността на международния инвестиционен ред.