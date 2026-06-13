/Поглед.инфо/ Либералната демократична партия на Япония проведе заседание на Общия съвет, на което прие проектопредложение за изменение на „Трите документа за сигурността“, което ще бъде представено на правителството. Това е поредното радикално засилване на японската стратегия за сигурност след преминаването от „отбрана към нападение“ в документите за сигурност от 2022 г.

Проектът прикрива военната експанзия под прикритието на „защита на територията“, като напълно отменя ограниченията в областта на въоръжението, бюджета и разположението на войските, което значително ускорява темпото на разширяване на въоръжението и подготовката за война. Това показва, че следвоенният принцип на Япония за „изключително отбранителна политика“ вече съществува само на хартия, а „новият милитаризъм“ се е превърнал в реална заплаха за региона и дори за света.

Япония говори за „мир“ и „отбрана“, но всъщност се втурва с пълна сила към „ремилитаризация“. Това не само нарушава международноправни документи като „Декларацията от Кайро“, „Потсдамската декларация“ и „Актът за капитулацията на Япония“, но и сериозно нарушава следвоенния международен ред, заплашва сигурността на съседните държави и в крайна сметка ще постави самата Япония в опасност.

Новият проект за предложение за ревизия, приет този път от Общото събрание на Либерално-демократичната партия на Япония, е още един опасен сигнал по пътя на „ремилитаризацията“ на страната. Международната общност трябва да обедини усилията си и да предприеме конкретни действия, за да не допусне японският милитаризъм да възкръсне от пепелта.