Инвестициите в дълготрайни активи в жп. сектора на Китай са се увеличили с 2,6%

/Поглед.инфо/ Според Китайската държавна железопътна група инвестициите в дълготрайни активи в железопътния сектор на Китай са се увеличили с 2,6% на годишна база през първите пет месеца на 2026 г., тъй като страната продължава да развива железопътното строителство с цел подкрепа на вътрешното търсене и регионалното развитие.

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Инвестициите в дълготрайни активи в сектора възлизат на 248,5 млрд. юана (около 36,5 млрд. щатски долара) за периода, съобщи националният железопътен оператор.

През 2025 г. Китай отчете инвестиции в дълготрайни активи в железопътния сектор в размер на 901,5 млрд. юана и пусна в експлоатация 3109 км нови железопътни линии, сред които 2862 км високоскоростни линии.

Представител на компанията заяви, че редица ключови железопътни проекти са отбелязали значителен напредък през тази година, като планирането и строителството напредват по планов ред, а безопасността, качеството и графиците се координират внимателно.

Китай е изградил най-голямата мрежа от високоскоростни железопътни линии в света. Към края на 2025 г. общата дължина на железопътната мрежа в страната е достигнала 165 000 км, включително над 50 000 км високоскоростни линии.

Според компанията се очаква общата дължина на железопътната мрежа в страната да достигне 180 000 км до 2030 г., включително около 60 000 км високоскоростни линии.