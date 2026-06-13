Италия отвори вратата: започна ли Европа да мисли за света след войната с Русия?

/Поглед.инфо/ Италианският парламент направи нещо, което допреди месеци изглеждаше политически немислимо. Не отмени санкциите срещу Русия, не промени официалната линия на Европейския съюз и не скъса с досегашната политика към Украйна. Но за първи път голяма държава от ЕС официално постави въпроса как един ден може да започне процесът на тяхното премахване. Това е повече от парламентарен жест. Това е знак, че част от Европа вече започва да мисли не само за войната, а за континента след нея. Зад на пръв поглед техническата резолюция в Рим се крие много по-голям въпрос – дали Европейският съюз навлиза в нов етап, в който логиката на безкрайната конфронтация постепенно отстъпва място на разговора за бъдещото уреждане.

Когато Европа започне да мисли за деня след войната

Понякога големите политически промени не идват с драматични речи, извънредни срещи на върха или телевизионни обръщения. Те се появяват тихо, почти незабележимо, скрити в един парламентарен документ, в една редакция на текст, в отпадането на няколко думи, които до вчера са изглеждали задължителни. После идва моментът, когато всички започват да се връщат назад и да търсят къде всъщност е започнала промяната. Много често я откриват именно там – в онези на пръв поглед скучни документи, които почти никой не е прочел внимателно в деня на тяхното приемане.

Точно затова случилото се в Италия заслужава много по-сериозно внимание, отколкото получи през последните дни. Не защото Рим е отменил санкциите срещу Русия. Не защото Джорджа Мелони внезапно е променила курса си. Не защото Европейският съюз е на прага на драматичен завой. Нищо подобно не се е случило. Но за първи път от началото на войната една от големите държави на Европейския съюз официално допуска в свой политически документ въпроса как един ден би могъл да изглежда процесът по премахване на санкциите.

Това може да изглежда като малка подробност. Само че политиката никога не се движи чрез подробностите сами по себе си. Тя се движи чрез промяната на допустимите теми.

Допреди година подобен разговор беше практически невъзможен. В много европейски столици самото поставяне на въпроса за бъдещето на санкциите автоматично водеше до обвинения в симпатии към Москва, в подкопаване на европейското единство или направо в политическа нелоялност. Санкциите бяха представени не просто като инструмент на натиск, а като морална граница. Почти като елемент от политическата идентичност на самия Европейски съюз.

Но времето има неприятното свойство да задава въпроси, които политиците предпочитат да отлагат.

Войната навлезе в нова фаза. Не защото бойните действия са спрели. Не защото дипломатите са намерили решение. А защото започна да се натрупва нещо друго – умората от неопределеността. Четвърта година Европа живее в условията на конфликт, за който никой не може убедително да обясни как точно ще приключи. Пакетите санкции се увеличават. Военната помощ се увеличава. Разходите се увеличават. Геополитическото напрежение се увеличава. Само хоризонтът не става по-ясен.

Това постепенно променя атмосферата.

Най-интересното е, че тази промяна почти никога не се вижда първо в официалните декларации на Брюксел. Тя започва да се появява в националните парламенти, в редакционните страници на големите вестници, в разговорите между индустриалци, банкери, губернатори на региони и хора, които ежедневно работят с реалната икономика, а не с политическите лозунги.

Преди няколко седмици разговарях с европейски дипломат, който ми каза нещо любопитно. Според него в Брюксел вече има два разговора за Украйна. Първият е официалният. Той е добре познат. Подкрепа за Киев. Натиск върху Русия. Единство на съюзниците. Вторият разговор обаче все по-често се води при затворени врати. Там въпросите звучат различно. Колко дълго може да продължи всичко това? Как изглежда политическият край? Какво ще се случи с отношенията между Европа и Русия след войната? Как ще изглежда новата система за сигурност?

Тези въпроси доскоро се смятаха за преждевременни. Днес вече не са.

И точно тук се появява Италия.

Страната, която винаги усеща промяната по-рано

Италия има една особеност, която често остава неразбрана извън нейните граници. Тя рядко е първата сила в Европа. Рядко налага дневния ред на континента така, както го правят Германия или Франция. Но има способността да усеща историческите промени по-рано от мнозина други. Понякога дори преди самата тя да осъзнае напълно какво точно усеща.

Това е страна, която векове наред е живяла на кръстопът. Между Северна Европа и Средиземноморието. Между германския индустриален свят и арабския юг. Между атлантическите структури и икономическите реалности на Евразия. Италианската политика винаги е била по-малко идеологическа и повече инстинктивна. Тя може да бъде шумна, хаотична, понякога дори театрална, но под повърхността обикновено работи много силен механизъм за политическо самосъхранение.

Затова реакцията на Рим заслужава внимание.

През последните дни италианските медии не обсъждаха толкова самите санкции, колкото въпроса какво следва след войната. В публикациите на La Repubblica, Corriere della Sera, Il Messaggero и редица регионални издания постепенно започва да се прокрадва една мисъл, която до скоро беше почти невидима. Европа не може безкрайно да живее в режим на извънредност. В един момент ще трябва да започне разговор за устройството на континента след конфликта.

Това не е проруска позиция. Това е позиция на държава, която гледа собствената си икономика.

Италия никога не е била сред най-яростните идеологически противници на Русия. Дори през годините на Студената война икономическите отношения често се развиваха по-бързо от политическите. Руският газ, италианската индустрия, строителството, машиностроенето, химическите производства – всичко това създаде дълбоки връзки, които не могат да бъдат изтрити само с няколко решения на Европейската комисия.

Когато през 2022 година започна санкционната ескалация, много италиански компании приеха ограниченията като неизбежна цена на кризата. Тогава преобладаваше убеждението, че войната ще приключи сравнително бързо и че Европа скоро ще се върне към някаква форма на стабилност. Днес подобни очаквания почти не се чуват.

Вместо това нараства друг тип тревога.

В Северна Италия, където се намира индустриалното сърце на страната, все по-често се говори за конкурентоспособност. Не за идеология. Не за геополитика. За разходи. За енергия. За пазари. За инвестиции. За заводи, които преместват производство. За поръчки, които отиват другаде.

Политиците може да говорят за ценности. Предприятията смятат сметки. И когато подобни разговори започнат да се натрупват години наред, те неизбежно стигат до парламента.

Любопитното е, че резолюцията беше подкрепена от коалиция, в която съществуват различни възгледи по темата. Това означава, че не става дума за моментна прищявка на една партия. Става дума за по-дълбок процес, който постепенно прониква в различни части на италианския политически елит.

Най-важното обаче е друго. Рим започва да мисли за Европа не като за участник във войната, а като за участник в бъдещото уреждане. Това е много съществена разлика.

През последните години европейските лидери говореха основно за подкрепа, санкции, доставки на оръжия, отбранителни бюджети и сигурност. Сега за първи път една голяма държава членка започва предпазливо да задава въпроса каква ще бъде ролята на Европа, когато оръжията някога замлъкнат.

И тук вече не говорим за Русия. Говорим за бъдещето на самия Европейски съюз. Защото всеки разговор за края на санкциите неизбежно се превръща в разговор за това какъв континент иска да бъде Европа през следващите десетилетия.

Всяка санкционна епоха ражда своя момент на преговори

Историята има едно качество, което съвременната политика често отказва да приеме. Тя не признава вечните състояния. Няма вечни войни. Няма вечни съюзи. Няма вечни санкции. Има периоди, които на хората, живеещи вътре в тях, изглеждат безкрайни, а после внезапно се оказва, че са били само една глава от по-дълъг разказ.

Днес в Европа често се говори така, сякаш сегашната конфронтация с Русия е новото естествено състояние на континента. Сякаш всички икономически, финансови и политически механизми, изградени след 2022 година, ще съществуват десетилетия наред без съществени промени. Но историята не познава подобни примери.

След Първата световна война победителите също вярват, че са изградили траен ред. След Втората световна война изглежда немислимо Германия отново да стане индустриален двигател на Европа. През 50-те години мнозина са убедени, че отношенията между Вашингтон и Пекин никога няма да бъдат нормализирани. По-късно идва Иран. Куба. Виетнам. В различни периоди различни държави са обявявани за окончателно изолирани.

После настъпва моментът, в който геополитиката започва да работи по свои правила. Защото международната политика рядко се движи от симпатии. Тя се движи от интереси, баланси и необходимост. А необходимостта има навика да разрушава най-категоричните политически конструкции. Това се вижда и днес.

През първите години на войната санкциите бяха представяни като инструмент, който ще принуди Русия да промени поведението си под натиска на икономическите ограничения. С времето картината стана по-сложна. Русия понесе сериозни щети в редица технологични и финансови направления. Но едновременно с това започна ускорено пренасочване към Азия, Близкия изток, Африка и глобалния Юг. Появиха се нови логистични маршрути, нови финансови механизми и нови търговски канали, които преди десетилетие изглеждаха периферни.

Докато Европа изграждаше стени, останалият свят започна да строи обходни пътища. Това е една от големите промени, които често остават извън европейския политически разговор.

Когато Брюксел говори за Русия, обикновено мисли през призмата на европейските институции. Но през последните години светът се промени по-бързо от европейските представи за него. Индия започна да играе собствена игра. Турция играе собствена игра. Саудитска Арабия играе собствена игра. Китай още повече. Всички те гледат на санкциите по различен начин от този, който доминира в европейските столици.

Затова въпросът за бъдещето на санкциите постепенно започва да излиза извън рамките на отношенията между Европа и Русия. Той се превръща във въпрос за мястото на Европа в един свят, който вече не се подчинява толкова лесно на западните правила.

Именно тук италианската резолюция придобива по-голямо значение. Не защото променя политиката днес, а защото признава нещо, което мнозина предпочитат да не произнасят на глас. Ако някога започнат реални мирни преговори, санкциите неизбежно ще се окажат част от разговора. Не като морална категория, а като предмет на договаряне.

Това е неудобна тема.

Защото през последните години европейската политика инвестира огромен символен капитал в санкционната система. За много лидери тя се превърна не просто в инструмент, а в доказателство за политическа последователност. Да се говори за нейното бъдеще означава да се признае, че в някакъв момент ще трябва да се говори и за бъдещите отношения с Русия.

Тук започва истинското напрежение. Не между Европа и Москва. А вътре в самата Европа. Защото колкото повече наближава моментът на евентуално уреждане, толкова по-ясно ще става, че различните европейски държави имат различни представи за следвоенния ред. И тогава спорът вече няма да бъде за санкциите сами по себе си.

Ще бъде за това как изглежда Европа след тях.

Под повърхността вече се движат различни Европи

Когато човек наблюдава официалните срещи на върха на Европейския съюз, остава с впечатлението за монолитност. Общи декларации. Общи позиции. Общи формулировки. Понякога дори изглежда, че всички говорят с един и същ речник, написан от една и съща канцелария. Само че европейската политика никога не е била толкова подредена, колкото изглежда на снимките след заседанията.

Под официалната фасада винаги съществуват различни скорости, различни интереси и различни страхове. Днес тези различия започват да изплуват все по-често.

Германия например продължава да защитава общата европейска линия, но същевременно в страната се води все по-оживен спор за бъдещето на индустрията. В продължение на десетилетия германската икономическа мощ беше изградена върху сравнително евтина енергия, достъп до глобални пазари и предвидима геополитическа среда. Нито едно от тези условия вече не изглежда толкова стабилно, колкото преди няколко години.

Франция гледа на проблема по различен начин. Париж традиционно мисли през призмата на стратегическата автономия и политическото влияние. Там тревогата не е толкова свързана с енергията, колкото с бъдещото място на Европа в международната система. Френските елити усещат, че ако континентът остане единствено в ролята на финансов и военен поддръжник на украинската кауза, без да участва активно в оформянето на бъдещото уреждане, тежестта на Европа постепенно ще намалява.

На изток ситуацията е различна. Полша, балтийските държави и част от северните страни продължават да гледат на конфликта през призмата на непосредствената сигурност. Там всяко говорене за бъдещо смекчаване на санкциите се възприема значително по-предпазливо. Историческата памет работи по друг начин. Географията също.

А после идва Южна Европа. Италия. Гърция. Частично Испания.

Там икономическата перспектива често измества геополитическата реторика. Не защото войната се възприема като маловажна, а защото натискът върху икономиката се усеща по различен начин. В тези страни бизнесът по-често задава въпроса колко дълго може да бъде поддържан сегашният модел и какво ще се случи, ако конфликтът остане замразен за години напред.

Така постепенно започват да се оформят няколко различни европейски разговора, които все още съществуват под общия покрив на официалното единство.

Европа на институциите продължава да говори за санкции и натиск.

Европа на индустрията говори за конкурентоспособност.

Европа на финансовите пазари говори за предвидимост.

Европа на избирателите все по-често говори за цената.

Тези разговори още не са се сблъскали челно. Но се движат към такава среща.

Именно поради това резолюцията в Рим придобива значение, което надхвърля самата Италия. Тя прилича на първия официален сигнал, че част от европейския политически елит започва да мисли не само как да продължи сегашната стратегия, а какво следва след нея.

Тук трябва да се внимава с преувеличенията. Няма бунт срещу Брюксел. Няма разпадане на европейското единство. Няма внезапно проруски завой. Подобни интерпретации са удобни за заглавията, но рядко помагат за разбирането на реалността.

Случва се нещо по-интересно.

След години, през които Европа беше концентрирана върху управлението на кризата, започват да се появяват първите признаци на разговор за периода след кризата. Засега предпазливо. Засега неуверено. Засега почти шепнешком.

Но историята често започва точно така. Не с фанфари. С едно внимателно поставено съмнение дали сегашното положение може да продължава вечно.

Европа влиза в следващия разговор

Често в големите международни кризи има случаи, когато политиците престават да говорят само за самата война и започват да мислят за света след нея. Обикновено такъв момент не настъпва след победа. Не настъпва след капитулация. Не настъпва дори след мирно споразумение. Появява се по-рано – когато най-влиятелните участници започнат да осъзнават, че безкрайното продължение на настоящото положение не е стратегия, а отсъствие на стратегия.

Именно затова италианската резолюция заслужава внимание далеч отвъд нейното непосредствено съдържание.

През последните четири години Европа инвестира огромен политически, финансов и морален ресурс в подкрепата за Украйна и в санкционния натиск срещу Русия. Тази политика оформи нова реалност на континента. Промени енергийните пазари. Промени индустриалните вериги. Промени отношенията между Европа и Съединените щати. Промени мястото на Русия в международната система. Но всяка такава политика рано или късно достига до въпроса, който дълго е успявала да избягва: как изглежда краят?

Тъкмо този въпрос започва да се появява в европейското пространство.

Не защото войната е приключила или защото някой е намерил решение. А защото все повече хора започват да разбират, че мирът няма да бъде просто отсъствие на бойни действия. Той ще бъде сложен процес на ново подреждане на отношения, интереси, пазари, граници на влияние и механизми за сигурност. А в подобен процес санкциите неизбежно ще се превърнат от инструмент за натиск в предмет на договаряне.

Рим беше първият, който официално допусна тази възможност. Утре може да бъде друга столица. После още една.

И в някакъв момент Европа ще се окаже в ситуация, в която основният дебат вече няма да бъде как да се налагат нови ограничения, а какъв континент трябва да се изгради след края на най-тежката европейска война от десетилетия насам.

Тогава ще започне истинският спор. Не за Русия и за Украйна. А за самата Европа.

За това дали тя ще остане предимно геополитически придатък на по-големи сили или ще се опита отново да формулира собствена визия за бъдещето си. За това дали ще продължи да живее в логиката на кризисното управление или ще намери политическа смелост да мисли в хоризонта на следващите десетилетия.

Преди дни в Рим беше направена малка стъпка. На пръв поглед почти незабележима.

Понякога именно такива стъпки разделят една епоха от следващата.



