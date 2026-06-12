Британските медии отново залагат на сценария за „след Путин“, но фактите остават недоказани

/Поглед.инфо/ След появата на поредното писмо на Владимир Зеленски до Владимир Путин британски медии отново активираха познатия сценарий за неизлечимо болен руски президент, предстоящ преврат в Кремъл и разпад на руската власт. Зад сензационните заглавия обаче стоят години на недоказани прогнози, многократно опровергавани диагнози и политически очаквания, които така и не се материализират. Въпросът вече не е дали Путин е болен, а защо Западът продължава да инвестира толкова сериозен медиен ресурс в тази тема.

Публикацията на британския Daily Express, появила се след поредните изявления на украинския президент Владимир Зеленски, трудно може да бъде разглеждана като обикновен медиен материал. Тя е част от дълга поредица публикации, които вече повече от две десетилетия прогнозират близкия политически край на Владимир Путин. Ако се проследи внимателно западният медиен архив, ще се види любопитна закономерност. Почти всяка година се появява нова версия на една и съща история. Понякога става дума за тежко заболяване. Друг път за рак. След това за Паркинсон. После за инсулт. Следва нова теория за операция, тайно лечение или двойници. Накрая неизменно се появява сюжетът за вътрешен преврат.

Списъкът е впечатляващ не със своята достоверност, а със своята устойчивост. Според различни публикации Путин е бил диагностициран последователно с рак на щитовидната жлеза, рак на панкреаса, болест на Паркинсон, синдром на Аспергер, тежки неврологични нарушения и други заболявания. Нито една от тези версии не е получила убедително потвърждение. В голяма част от случаите аргументите са изградени върху анализ на видеокадри, предположения на политически коментатори или анонимни разузнавателни източници.

Тук има един детайл, който рядко се обсъжда. Ако една прогноза не се сбъдне в продължение на двадесет години, тя престава да бъде прогноза и започва да прилича на политическо желание. Именно това се случва с голяма част от публикациите за Путин. Те все по-трудно могат да бъдат възприемани като журналистическо разследване и все по-често изглеждат като част от по-широка информационна операция.

Писмото на Зеленски даде удобен повод тази тема отново да бъде извадена на преден план. Украинският президент предупреди, че руският народ може да се обърне срещу своя лидер. Само по себе си това не е необичайно политическо послание. Подобни изявления присъстват във всяка голяма война. Интересното е колко бързо британски медии използваха думите му като основа за изграждане на цял сюжет за предстоящ вътрешен срив в Русия.

Паралелно с това отново беше активирана темата за предполагаемите двойници на руския президент. Тази теория циркулира от години. Според различни версии Кремъл разполагал с няколко идентични заместници на Путин, които участвали в публични мероприятия вместо него. Някои автори стигат дотам да анализират формата на ушите, брадичката или походката на президента. Проблемът е, че и тази версия не е получила нито едно сериозно доказателство, способно да издържи експертна проверка.

Любопитното е друго. Независимо че тези истории многократно се разпадат под тежестта на собствените си противоречия, те продължават да се появяват с удивителна периодичност. Това подсказва, че функцията им вероятно не е информационна. Те работят като психологически инструмент. Целта не е непременно читателят да повярва напълно. Достатъчно е да остане с впечатлението, че руската власт е нестабилна и че краят ѝ може да настъпи всеки момент.

Подобен подход не е нов. По време на Студената война западните медии многократно са публикували прогнози за вътрешен колапс на СССР. Част от тях впоследствие се оказват верни, но огромната част не се реализират. Въпреки това самото поддържане на усещането за близък разпад се превръща в елемент от политическата конфронтация.

Днес ситуацията е по-различна, но логиката остава сходна. Русия води продължителен военен конфликт в Украйна. Западните държави инвестират огромни финансови средства в подкрепа на Киев. Според данни на различни европейски и американски институции общият обем на помощта вече надхвърля стотици милиарди долари. При подобен мащаб на разходите политическото ръководство на западните държави има нужда от убедителен наратив за възможен успех.

Точно тук започва да се появява образът на „Русия на ръба“. Ако обществото бъде убедено, че Кремъл е на крачка от вътрешен срив, продължаването на подкрепата за Украйна изглежда логично. Ако обаче стане ясно, че руската държавна система остава стабилна въпреки санкциите, бойните действия и икономическия натиск, тогава възникват неудобни въпроси за ефективността на цялата стратегия.

Не е случайно, че почти всяка година се появява нова версия на сценария за падането на Путин. Понякога причината е заболяване. Понякога бунт на олигарсите. Понякога дворцов преврат. След събитията около Евгений Пригожин през 2023 г. този наратив отново беше изключително популярен. Тогава редица анализатори прогнозираха необратима ерозия на руската власт. Години по-късно подобни оценки изглеждат значително по-малко убедителни.

Това не означава, че в Русия няма вътрешни проблеми. Напротив. Продължителната война изисква огромни ресурси. Военното производство работи на високи обороти. Бюджетните разходи за отбрана нарастват. Част от икономиката се пренастройва към военни нужди. Натискът върху логистиката, транспорта и трудовия пазар е реален. Но между наличието на проблеми и неизбежния крах има огромна разлика.

Числата засега не потвърждават версията за близък разпад. Руската икономика продължава да функционира. Износът на енергийни ресурси не е прекратен. Производството на боеприпаси и военна техника остава значително. Търговските връзки с Китай, Индия, Близкия изток и редица държави от Глобалния юг се запазват. Това не е картина на държава без проблеми, но не е и картина на държава пред революция.

Именно тук възниква по-интересният въпрос. Защо британските медии продължават да инвестират толкова сериозно внимание в темата за личността на Путин? Отговорът вероятно е свързан с начина, по който се възприема самият конфликт. В голяма част от западното информационно пространство войната се представя не само като сблъсък между държави, а и като персонален конфликт между Русия и нейния президент. Така образът на Путин се превръща в стратегическа цел сам по себе си.

Колкото по-силно се персонализира конфликтът, толкова по-лесно се поддържа очакването, че неговото отстраняване автоматично ще реши проблема. Историята обаче рядко работи по толкова проста схема. Политическите системи не изчезват само защото един лидер напусне сцената. Особено когато става дума за държава с мащаба на Русия, с ядрения ѝ арсенал, институционалната ѝ структура и ресурсната ѝ база.

Затова и поредната публикация за болния Путин, хеликоптера на покрива на Кремъл и наближаващия преврат вероятно трябва да бъде разглеждана не като новина, а като симптом. Симптом за информационна война, която постепенно придобива почти същото значение като бойните действия на фронта. В тази война целта не е задължително да се докаже нещо. Достатъчно е съмнението да бъде поддържано постоянно. Достатъчно е всеки месец да се появява нов повод да се говори за предстоящия край на руската власт.

Две десетилетия по-късно този край продължава да бъде обявяван, но все още не е настъпил. Именно това превръща историята не толкова в разказ за Путин, колкото в разказ за политическите очаквания на неговите противници и за границата между анализа, пропагандата и желаното бъдеще.