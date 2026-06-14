Уан И изпрати поздравителна телеграма до новия министър на външните работи и европейските въпроси на Малта

/Поглед.инфо/ На 12 юни членът на Политбюро на ЦК на ККП и китайски външен министър Уан И поздрави Крис Фрейн по повод избирането му за министър на външните работи и европейските въпроси на Малта.

Уан И посочи, че от създаването на дипломатическите отношения между Китай и Малта двете страни следват пътя на уважението, приятелството и справедливостта. През последните години се поддържа политическо доверие на високо равнище, а сътрудничеството в областта на екологията, културата и туризма са резултатни. Уан И желае заедно с новия си колега да създадат добри работни отношения и да съдействат за по-доброто развитие на приятелството между Китай и Малта.