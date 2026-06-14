Китай оглави класация за лидерство в научните изследвания

/Поглед.инфо/ Китай отново оглави най-новата класация на Nature Index за лидерите в научните изследвания, като най-новите резултати подчертават разширяващия се принос на страната към глобалните научни изследвания, съобщава „Синхуа“.

Класацията „Nature Index Research Leaders“ за 2026 г. показа, че Китай остава водещият световен приносител на научни резултати и е единствената страна сред първите 10 в света, която отбелязва двуцифрен растеж, като коригираният му дял се е повишил с 22,4% от 2024 до 2025 г.

Класацията се присъединява към поредица от международни оценки, които сочат устойчивия напредък на Китай в научните изследвания, докато нарастващата му висококачествена продукция преобразува глобалния изследователски пейзаж и създава нови възможности за международно сътрудничество, коментират анализатори.