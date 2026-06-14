Китай оглави класация за лидерство в научните изследвания

Класацията „Nature Index Research Leaders“ за 2026 г. показа, че Китай остава водещият световен приносител на научни резултати и е единствената страна сред първите 10 в света, която отбелязва двуцифрен растеж, като коригираният му дял се е повишил с 22,4% от 2024 до 2025 г.
Класацията се присъединява към поредица от международни оценки, които сочат устойчивия напредък на Китай в научните изследвания, докато нарастващата му висококачествена продукция преобразува глобалния изследователски пейзаж и създава нови възможности за международно сътрудничество, коментират анализатори.