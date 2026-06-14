Зелената енергия в Китай е покрила изцяло ръста на потреблението на електроенергия през 2025 г.

/Поглед.инфо/ Производството на възобновяема енергия в Китай е покрило изцяло увеличението на потреблението на електроенергия в страната през 2025 г., като за първи път цялото допълнително търсене на електроенергия, предизвикано от икономическия растеж, е било задоволено от зелена енергия, става ясно от доклад за развитието на възобновяемата енергия в Китай.

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Новоинсталираният капацитет на възобновяема енергия в страната достигна рекордно високо ниво през 2025 г., съставлявайки повече от 60% от глобалното увеличение.

Данните от доклада сочат, че общият инсталиран капацитет на възобновяема енергия в Китай надхвърля 2,337 милиарда киловата към края на 2025 г., а новите инсталации за възобновяема енергия съставляват 82,7% от целия новодобавен енергиен капацитет в страната.

Производството на енергия от възобновяеми източници достигна 3,99 трилиона киловатчаса през 2025 г., което представлява ръст от 9,6% в сравнение с предходната година и съставлява 38,3% от общото производство на електроенергия в Китай.

Според доклада страната ще продължи да развива изграждането на мащабни бази за възобновяема енергия в пустинните райони, ще насърчава съгласуваното развитие на чистата енергия и опазването на околната среда и ще подкрепя плавното разширяване на проектите за морска вятърна енергия.