Вашингтон обсъжда частична национализация на компаниите за изкуствен интелект

/Поглед.инфо/ Доскоро подобна идея би звучала като политическа фантастика. Днес тя се обсъжда в Белия дом, в Конгреса и дори сред ръководителите на най-големите компании за изкуствен интелект. След десетилетия на проповядван свободен пазар Вашингтон започва да разглежда варианти за държавно участие в стратегическия сектор на ИИ. Зад тази промяна стоят не идеологически аргументи, а страхове от китайската конкуренция, социалните последици от автоматизацията и нарастващите рискове за американската икономика.

През последните десетилетия Съединените щати изградиха цяла идеологическа система около тезата, че технологичният прогрес се ражда най-добре в условията на свободен пазар. Именно затова случващото се около американската индустрия за изкуствен интелект привлича толкова голямо внимание. Все по-често във Вашингтон се появяват предложения, които само преди няколко години биха били отхвърлени като политическа ерес. Говори се за държавно участие, за обществени фондове, за прехвърляне на акции към гражданите и дори за частична национализация на компаниите, които определят бъдещето на технологичната революция.

Според изходния материал дискусията вече не се води единствено от политици с леви убеждения. Темата постепенно навлиза в центъра на американския политически и икономически дебат. Причината не е трудна за разбиране. Изкуственият интелект се превръща в стратегическа инфраструктура, сравнима с енергетиката, железниците, телекомуникациите или военно-промишления комплекс. Когато дадена технология започне да влияе едновременно върху икономиката, армията, банковия сектор, медиите и пазара на труда, възниква въпросът дали тя може да остане изцяло в частни ръце.

На този фон Китай изглежда като постоянен ориентир за американските стратегически плановици. В Пекин държавата никога не е напускала ключовите икономически сектори. Китайските технологични компании могат да бъдат частни, могат да бъдат борсови гиганти и могат да реализират милиардни печалби, но държавното присъствие остава реален фактор. Това позволява на централната власт да концентрира ресурси, да насочва инвестиции и да ускорява определени технологични програми.

Особено показателна е структурата на китайските инвестиции в изкуствен интелект. Освен частните играчи като Baidu, Alibaba, Tencent и DeepSeek, в процеса участват държавни телекомуникационни компании, национални инвестиционни фондове и специализирани държавни програми. Говорим за десетки милиарди долари, насочени към центрове за данни, чипове, инфраструктура и научни разработки. Това е система, в която държавата не чака пазара да реши проблема, а активно участва в неговото решаване.

Американският модел традиционно изглеждаше различно. Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, OpenAI, Anthropic и останалите водещи играчи се развиваха като частни компании. Разбира се, те никога не са съществували напълно отделно от държавата. Огромна част от американските технологични пробиви са свързани с военни програми, университетски грантове и държавни поръчки. Интернет, GPS и много от ключовите цифрови технологии имат подобен произход. Но собствеността оставаше частна, а държавата се стремеше да изглежда като регулатор, а не като акционер.

Днес тази граница започва да се размива. Според публикации в американски медии администрацията на Доналд Тръмп е проявила готовност да участва по-активно в стратегически технологични компании. Най-обсъжданият пример е Intel. Според съобщенията Вашингтон е получил 10-процентен дял в корпорацията в рамките на по-широко споразумение, включващо държавна подкрепа и субсидии. Самият факт, че подобна сделка е възможна, промени характера на дебата. Ако държавата може да бъде акционер в Intel, защо да не бъде акционер и в други компании, които изграждат инфраструктурата на бъдещия изкуствен интелект?

Тук започват и по-сериозните въпроси. Национализацията обикновено се свързва с банки, железници, енергетика или природни ресурси. Изкуственият интелект не прилича на нито един от тези сектори. Неговият основен актив не е физически. Това са алгоритми, данни, изчислителна мощност и човешки знания. Именно затова част от привържениците на новия модел твърдят, че ИИ всъщност е създаден върху колективния интелект на обществото.

Тази логика беше развита и от представители на OpenAI. Според тях системите за изкуствен интелект се обучават върху огромни масиви от човешко знание – книги, научни публикации, журналистически текстове, изображения, музика и съдържание, създавано от милиарди хора. Ако крайната технология използва общото интелектуално наследство на човечеството, възниква въпросът дали ползите от нея трябва да останат концентрирани само в ръцете на ограничен брой корпорации и инвеститори.

Така се появява идеята за специален обществен фонд, в който компаниите да прехвърлят част от своя капитал. Получените дивиденти впоследствие да бъдат разпределяни между гражданите. На теория това изглежда като опит да се съчетаят пазарната икономика и социалното участие. Практически обаче възникват множество проблеми.

Първият е въпросът за управлението. Кой ще контролира подобен фонд? Ако той бъде поставен под държавен надзор, критиците веднага ще заговорят за политическо влияние върху технологичния сектор. Ако фондът бъде независим, възниква въпросът пред кого ще носи отговорност. Ако гражданите формално са собственици, но нямат реален контрол, моделът може да се превърне в обикновена бюрократична конструкция.

Вторият проблем е свързан с конкуренцията. Американските технологични компании се намират в постоянна надпревара не само с Китай, но и помежду си. Разработването на нови модели изисква колосални инвестиции. Само един модерен център за данни може да струва десетки милиарди долари. Необходими са електроцентрали, системи за охлаждане, високоскоростни мрежи и огромни количества специализирани чипове. Това е индустрия, която изгаря капитал с изключителна скорост.

Тук се появява още едно противоречие. Ако държавата придобие значителни дялове в компаниите, ще започне ли да влияе върху решенията им? А ако започне, няма ли това да забави иновациите? Именно този аргумент използват противниците на частичната национализация. Те предупреждават, че държавната собственост може постепенно да се превърне в инструмент за контрол върху информацията, съдържанието и технологичното развитие.

Дейвид Сакс например предупреждава, че подобен процес може да доведе до още по-тясно сливане между корпорации и държава. Това е любопитен аргумент, защото критиците на големите технологични компании от години твърдят точно обратното – че такова сливане вече съществува. Големите технологични корпорации работят по държавни поръчки, получават достъп до публични ресурси и участват в стратегически програми. Спорът вече не е дали има взаимодействие между бизнеса и държавата, а кой контролира кого.

Зад всички тези дискусии обаче стоят далеч по-прагматични страхове. Един от тях е рискът от нов финансов балон. През последните години капитализацията на компаниите, свързани с изкуствен интелект, нарасна с трилиони долари. Nvidia се превърна в символ на този процес. Огромни инвестиционни потоци се насочват към компании, чиито бъдещи печалби все още са предмет на предположения. Това неизбежно поражда въпроси дали част от оценките не са прекомерно оптимистични.

Американската история познава подобни моменти. Дотком балонът в началото на века беше съпроводен от убедеността, че интернет ще промени света. Интернет наистина промени света, но това не попречи на фондовия пазар да претърпи тежък срив. Двете неща не се изключват взаимно. Една технология може да бъде революционна и едновременно с това да бъде обект на финансово прегряване.

Другият голям страх е свързан с пазара на труда. Все повече анализатори предупреждават, че изкуственият интелект няма да засегне само нискоквалифицираните професии. Автоматизацията постепенно навлиза в сфери като право, счетоводство, програмиране, анализ на данни, маркетинг и дори журналистика. Засега прогнозите се различават значително, но малцина оспорват факта, че предстоят сериозни промени.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалните оптимистични сценарии. Исторически всяка технологична революция е създавала нови работни места. Но тя е създавала и дълги периоди на социални сътресения. Железниците, автомобилите, компютрите и интернет променят икономиката, но преходът никога не е бил безболезнен. Ако милиони служители бъдат заменени от алгоритми за кратък период от време, политическият натиск върху правителствата ще стане огромен.

Именно тогава предложенията за обществени фондове започват да изглеждат по-малко идеологически и по-прагматично. Те могат да бъдат разглеждани като опит да се създаде механизъм за преразпределение на част от бъдещите печалби към хората, които рискуват да бъдат изместени от технологичната трансформация.

Любопитното е, че част от инициативите идват не от критиците на изкуствения интелект, а от самите компании. Това поражда допълнителни въпроси. Дали става дума за реална социална отговорност или за предварителна подготовка за бъдещи конфликти? Ако обществото започне да обвинява технологичните гиганти за безработица, социално неравенство или финансова нестабилност, участието на държавата може да се превърне в удобен механизъм за споделяне на отговорността.

Някои наблюдатели вече виждат именно такъв процес. Докато печалбите растат, частната собственост изглежда напълно приемлива. Но когато се появят рискове, започват разговорите за колективно управление, обществени фондове и държавно участие. Дали това е справедливо решение или просто опит за разпределяне на бъдещите загуби между всички данъкоплатци, предстои да видим.

Едно обаче изглежда все по-очевидно. Изкуственият интелект престава да бъде просто технологична тема. Той постепенно се превръща в политически въпрос, социален въпрос и дори въпрос за собствеността върху бъдещото икономическо развитие. Колкото повече нараства значението му за икономиката и националната сигурност, толкова по-трудно ще бъде той да остане извън обсега на държавата.

Това означава, че спорът около национализацията вероятно едва започва. Залогът не са само акциите на няколко технологични компании. Залогът е моделът, по който ще бъде организирана следващата индустриална епоха и кой ще има право да претендира за собственост върху нейните резултати.