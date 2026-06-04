Конгресът спира мегапроекта на Тръмп: 17 милиарда долара за кораб, чиито оръжия още не работят

/Поглед.инфо/ В американския Конгрес започва битка около един от най-амбициозните военни проекти на Доналд Тръмп. Планът предвижда изграждането на серия ядрени бойни кораби, оборудвани с релсови оръдия, бойни лазери и хиперзвукови ракети. Проблемът е, че значителна част от тези технологии все още не са доказали надеждността си в реални бойни условия. Все повече американски законодатели поставят въпроса дали Вашингтон не е на път да повтори скъпите грешки от програмите „Зумвалт“ и „Форд“, превръщайки флота в лаборатория за експерименти за десетки милиарди долари.